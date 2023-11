Paliwo ze światła i CO2. Naśladujemy fotosyntezę

Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge pracują nad urządzeniem, które ma za zadanie naśladować fotosyntezę. Pozwolić na to ma sztuczny liść, który będzie produkował ekologiczne paliwo, korzystając ze światła słonecznego, wody i dwutlenku węgla.

Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge pracują nad technologią, która umożliwi stworzenie zautomatyzowanych, pływających fabryk, pozwalających na generowanie ekologicznego paliwa, korzystając przy tym z dwutlenku węgla, światła słonecznego i wody. Jak podaje The Guardian, paliwo to będzie powstawać bez emitowania dodatkowego dwutlenku węgla.

Opracowane na Uniwersytecie w Cambridge urządzenie produkuje paliwo syntetyczne na zasadzie zbliżonej do fotosyntezy. Autorzy rozwiązania wierzą, że pewnego dnia będzie ono mogło być wykorzystywane na skalę przemysłową.

- Panele słoneczne są doskonałe w generowaniu energii elektrycznej i w dużym stopniu przyczyniają się do osiągania światowych aspiracji zerowej emisji netto. Ale wykorzystanie światła słonecznego do produkcji paliw niekopalnych, które można spalać w samochodach lub statkach, przenosi ten temat na inny poziom - powiedział Erwin Reisner, profesor ds. energii i zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie w Cambridge.

Liść, który produkuje paliwo

Założeniem naukowców jest wykorzystanie liści do budowania "dywanów", które byłyby umieszczane na rzekach i jeziorach. Reisner podkreśla, że rozwiązanie to nie dekarbonizuje gospodarki, bo nadal korzysta ono z węgla.

- Węgiel jest nadal kluczowym komponentem. To, co robimy to "defosylizacja" gospodarki. Nie będziemy już spalać starodawnych źródeł węgla, - węgla kopalnego, ropy i gazu - ani dodawać do atmosfery gazów cieplarnianych, które obecnie powodują tyle szkód - mówi Reisner.

Unoszący się na wodzie sztuczny liść wytwarza wodór i tlenek węgla, które mogą być wykorzystane do produkcji paliwa. Jak podkreślają naukowcy, najważniejsze w tym temacie jest wykorzystanie światła słonecznego w celu napędzania procesu produkcji wspomnianych substancji. Jednym z celów badaczy jest wykorzystanie liści do produkcji paliw z przeznaczeniem na rynek lotniczy oraz do napędzania statków.