Tani Xbox Game Pass odchodzi do przeszłości. Microsoft postanowił zmienić zasady gry i uniemożliwić korzystanie z usługi za symboliczne kilka złotych.

Xbox Game Pass i PC Game Pass to świetne usługi, bo za naprawdę niewielkie pieniądze dają dostęp do dziesiątek kultowych gier, najnowszych tytułów z katalogu Microsoftu oraz niezliczonych innych produkcji, wśród których każdy może znaleźć coś dla siebie. Można grać bez limitów w setki gier przez kilka miesięcy za tyle, ile normalnie trzeba by zapłacić za jedną grę kupioną na własność. Mało tego – od lat można było oszczędzać nawet więcej, dzięki promocji „Xbox Game Pass za 4 zł”. Czas przeszły nie jest tu przypadkowy.

Xbox Game Pass za 4 zł? Już nie skorzystasz

Microsoft zapowiedział zmianę zasad dotyczących dołączania nowych użytkowników do usługi Xbox Game Pass. Najważniejszym punktem jest wycofanie promocji „Xbox Game Pass za 4 zł”. Oznacza to, że osoby zakładające nowe konta będą musiały od razu płacić regularną cenę, czyli 40 zł miesięcznie (lub 55 zł w rozszerzonej wersji Ultimate). Zmiana ma skutek natychmiastowy.

Wycofanie tej promocji na pewno nie spodoba się wielu osobom, ale ruch Microsoftu jest w pełni zrozumiały. Tajemnicą poliszynela jest, że wielu użytkowników „przechytrzało” usługodawcę, regularnie wykupując Game Passa za 4 zł na kolejne konta. Gigant z Redmond tymczasem potrzebuje większych zysków z usługi, którą nawet w regularnej cenie cechuje bardzo korzystny stosunek ceny do oferty.

Promocja na Xbox Game Pass wygasa, ale będzie coś w zamian

Microsoft nie zamierza przy tym zostawić szukających oszczędności użytkowników z niczym. Stopniowo zwiększa dostępność pakietu Xbox Game Pass Friends & Family. Kosztuje nieco więcej, ale można się nim podzielić z pięcioma znajomymi lub członkami rodziny, więc w ostatecznych rozrachunku wychodzi zdecydowanie taniej. Niestety w Polsce na razie opcja nie jest dostępna, choć już niebawem powinno się to zmienić.

Równocześnie Microsoft zapowiada, że rozważa nowe sposoby zachęcania potencjalnych użytkowników do skorzystania z Game Passa i zapoznania się z jego ofertą. Na szczegóły musimy jednak poczekać.

Źródło: Kotaku, The Verge