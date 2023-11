Game Pass za darmo z GeForce Now. Nvidia kusi

Nvidia kusi nową promocją. W grę wchodzi darmowy dostęp do usługi PC Game Pass, o ile zdecydujemy się na zakup konkretnego wariantu GeForce Now.

GeForce Now robi ze słabego PC prawdziwą bestię

Nvidia konsekwentnie rozwija GeForce Now. To jedna z najpopularniejszych usług umożliwiających granie w chmurze i jednocześnie dobre rozwiązanie dla tych graczy, którzy chcą poznać najnowsze produkcje, ale niekoniecznie dysponują mocniejszym sprzętem.

A przecież wiemy doskonale, że niektóre gry potrafią dać niezły wycisk naszej platformie; wystarczy spojrzeć na to, jaki PC do Alan Wake 2 będzie najlepszy. Tu do akcji wkracza właśnie usługa GeForce Now, potwierdzając sens swojego istnienia.

Game Pass gratis, ale są warunki

Czym byłyby usługi, gdyby nie rozmaite promocje? Nvidia przygotowała interesującą z punktu widzenia graczy ofertę. Jeśli zdecydujemy się na zakup GeForce Now w wariancie Ultimate na sześć miesięcy, to otrzymujemy gratis dostęp do PC Game Pass na trzy miesiące. To wydatek w wysokości 539 zł (przypominamy, że od 1 listopada 2023 r. obowiązuje nowa cena GeForce Now).

Oferta dotyczy najdroższego aktualnie wariantu GeForce Now, czyli Ultimate i co istotne - promocja obejmuje jedynie nowych użytkowników zarówno GeForce Now, jak i PC Game Pass. Kolejnym ograniczeniem jest limit jednego produktu na osobę, a cała akcja potrwa “do wyczerpania zapasów”.

Aktualizacja GeForce Now

To nie koniec nowości na temat GeForce Now. Nowa aktualizacja pozwala abonentom na synchronizację konta z Xbox oraz Ubisoft+. Co to zmienia? Możliwe staje się ogrywanie w chmurze produkcji, które kupiliśmy za pośrednictwem wskazanych platform. Dzięki tej synchronizacji uruchomimy również tytuły z PC Game Pass, o ile są oficjalnie wspierane przez GeForce Now.

Przywołany na początku artykułu Alan Wake 2 również znajduje się w usłudze GeForce Now. Nvidia konsekwentnie aktualizuje listę wspieranych gier. W tym tygodniu usługa wzbogaca się o wskazane tytuły:

Spirittea (Steam)

KarmaZoo (Steam)

Naheulbeuk’s Dungeon Master (Steam)

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin (Steam)

Arcana of Paradise —The Tower (Steam)

Blazing Sails: Pirate Battle Royale (Epic Games Store)

Disney Dreamlight Valley (Xbox, PC Game Pass)

Hello Neighbor 2 (Xbox, PC Game Pass)

Overcooked! 2 (Xbox, PC Game Pass)

RoboCop: Rogue City (Epic Games Store)

Roboquest (Xbox, PC Game Pass)

Rune Factory 4 Special (Xbox, PC Game Pass)

Settlement Survival (Steam)

SOULVARS (Steam)

State of Decay: Year-One Survival Edition (Steam)

The Wonderful One: After School Hero (Steam)

Wolfenstein: The New Order (Xbox, PC Game Pass)

Wolfenstein: The Old Blood (Steam, Epic Games Store, Xbox, PC Game Pass)

Źródło: Nvidia