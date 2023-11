Włodarze wirtualnego rozdawnictwa na Epic Games Store zaktualizują dziś ofertę na darmowe gry. Tym razem odbierzemy dwie produkcje. Czy warto przypisać je do swojego konta? Przyjrzyjmy się im.

Earthlock i Surviving the Aftermath za darmo

Planeta Umbra przestała się obracać tysiące cykli temu i jest teraz “mały” problem. W Earthlock - bo tak brzmi tytuł pierwszej darmowej gry z nowej oferty Epic Games Store - na barkach gracza spoczywa obowiązek ratowania magicznego świata. Ta gra nawiązuje swoim klimatem oraz mechanikami do klasycznych produkcji RPG z końca lat 90.

Być może dla innych graczy daniem głównym będzie Surviving the Aftermath, czyli postapokaliptyczna strategia city-builder, będąca kontynuacją ciepło przyjętego Surviving Mars z 2018 r. Idealna propozycja dla miłośników budowania baz, szeroko pojętego zarządzania zasobami i eksploracji.

Siedem dni na odebranie gier

Zasady rozdawnictwa nie zmieniają się. Wystarczy aktywne konto na platformie Epic Games Store, a cała reszta to zwykła formalność, polegająca na wejściu w konkretną zakładkę gry i przypisania jej do swojego konta. Oferta na darmowe Surviving the Aftermath i Earthlock rozpocznie się 16 listopada o godzinie 17:00 czasu polskiego i potrwa równe siedem dni.

Korzystając z okazji warto przytoczyć ciekawostki o Epic Games Store: