Black Weeks startują na Allegro. Ile warte są pierwsze promocje?

Z dniem 13 listopada wystartowała akcja Black Weeks na Allegro. W ten sposób będziemy mieć do czynienia z ponad tygodniem okazyjnych cen, nim w ogóle dotrzemy do Black Friday. Na jakie promocje można liczyć na tak wczesnym etapie akcji?

Black Week(s) w Allegro rusza już dziś

Najpierw był Czarny Piątek i Cyber Monday, potem cały Czarny Tydzień, a obecnie każdy stara się wyprzedzić konkurencję i startuje z promocjami kiedy uzna za stosowne. Polski gigant e-commerce, Allegro, postawił na dzień 13 listopada. Na jakie promocje można liczyć na tak wczesnym etapie? Sprawdźmy.

Czytnik e-booków PocketBook Basic Lux 4

Świeży niczym poranny chlebek, a posuwając się dalej w tej metaforze, sprzedający się w promocji jak świeże bułeczki czytnik e-booków renomowanej marki. Pocketbook Basic Lux 4 wyposażono w 6-calowy ekran z podświetleniem, a obsługiwać go można zarówno dotykowo, jak i za pomocą fizycznych przycisków. Jest to obecnie absolutnie najtańszy czytnik, jakim możemy bez problemu obsłużyć Legimi czy Empik Go. Model ten nieznacznie ustępuje droższemu, popularnemu Touch Lux 5 - na papierze właściwie brakuje tylko regulacji barwy podświetlenia. Słowem - warto. Zwłaszcza, że zamiast premierowych 499 złotych zapłacimy zaledwie 349 złotych. Świetna promocja!

Motorola Moto G32 4/128 GB

Dla poszukujących taniego smartfona, oferta na Motorolę Moto G32 może być bardzo kusząca - w końcu okazyjna cena 479 złotych zamiast 599 złotych to nie byle zniżka. Wyświetlacz 6,5-calowy FHD+ z odświeżaniem 90Hz, obsługa dwóch kart SIM, miejsce na kartę pamięci, wejście słuchawkowe, ładowanie 30W i dobra bateria, NFC - mamy tu właściwie wszystko co potrzebne do codziennego użytkowania. Z drugiej strony, nawet mając ograniczony budżet, trzeba brać pod uwagę, że 4GB RAM to jak na dzisiejsze czasy bardzo mało, a przełknąć trzeba dodatkowo ekran typu LCD. Słowem - promocja dla niewymagających osób lub dla tych, którzy szukają zastępczego telefonu w sytuacji podbramkowej.

Router TP-Link Archer C6

Jeden z najpopularniejszych, niedrogich routerów na rynku, w czwartej już wersji. Łatwa konfiguracja, praca w pasmach 2,4GHZ i 5GHz, dobra jakość sygnału w średniej wielkości mieszkaniu. Słowem - niedrogi, ale solidny, podstawowy sprzęt do domowego zastosowania. Cena 119 złotych (zamiast 159 zł lub więcej) zdecydowanie na plus.

Telewizor Samsung 55 cali UE55CU7172

Tani telewizor od marki Samsung, który może być bardzo dobrym wyborem dla osób poszukujących niedrogiego telewizora 55 cali znanej i zaufanej marki. CU7172 wyposażono w Smart TV, acz nie znajdziemy tutaj nadmiaru funkcji. Telewizor ma nowoczesny wygląd z wąskimi ramkami, oferuje też dobry jakościowo obraz (oczywiście jak na ten pułap cenowy). Cena okazyjna na Allegro to 1549 złotych (zamiast 1899 złotych), a więc zdecydowanie dajemy "okejkę".

Waga łazienkowa Mi Body Composition Scale 2

Bardzo popularna waga typu smart, często wybierana z uwagi na estetykę i przynależność do ekosystemu Xiaomi. Oczywiście nie mamy co liczyć tutaj na odczyty BMI, tkanki tłuszczowej czy wody na poziomie profesjonalnych wag z gabinetów dietetyków, ale osobom dbającym o zdrowie lub odchudzającym się zdecydowanie może pomóc w ocenie swoich postępów. Mi Body Composition Scale 2 oferowana jest w cenie zaledwie 74,99 złotych. Czemu nie.

Grill elektryczny TEFAL Optigrill GC706D

Zawsze chcieliście mieć grill elektryczny, ale było za drogo? Kontaktowy grill Tefal GC706D oferowany jest w ramach Black Weeks w cenie 399 złotych (zamiast 599 zł), a zważywszy jak dobre jest to urządzenie, teraz faktycznie się opłaca. Czytelny wyświetlacz, manualne sterowanie temperaturą, programy automatyczne, zdejmowane płyty łatwe do utrzymania w czyszczeniu. Zrobisz kurczaka, rybę, warzywa, a jak dokupisz płyty, to nawet gofry.

Inne promocje:

