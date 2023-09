Raj dla majsterkowicza. Lidl kusi ciekawymi promocjami

Zbliżający się wielkimi krokami Dzień Chłopaka może być jednym z powodów, dla których warto w sobotę 23 września wybrać się do Lidla. Dyskont przygotował nową ofertę dla majsterkowiczów.

Najnowsza oferta Lidla będzie obowiązywać od 23 września. W ramach oferty “Zrób to sam!” przecenione zostaną produkty sygnowane logo Parkside. Największa obniżka dotyczy wiertarki udarowej, której cenę – aktywując kupon – można obniżyć o 50 proc. Co jeszcze znalazło się w ofercie?

Promocja Lidla: narzędzia dla majsterkowicza

Najnowszą ofertę popularnego dyskontu otwiera wiertarka udarowa o mocy 750 W. To wycenione na 129 zł urządzenie można kupić w cenie 64 zł pod warunkiem aktywacji kuponu w aplikacji Lidl Plus. Wiertarka charakteryzuje się momentem obrotowym na poziomie 10 Nm i pozwala wiercić otwory o średnicy 30 mm w drewnie, 14 mm w betonie lub 12 mm w stali.

W sklepach stacjonarnych pojawi się też ręczna pilarka tarczowa o mocy 1350 W, która ma elektronicznie regulowany rozruch (Soft Start) i automatyczne podwyższanie mocy. Jednocześnie sprzęt pracuje w zakresie 0-45 st., jeśli chodzi o kąt cięcia i osiąga maksymalną głębokość cięcia 65 mm. Po obniżce pilarkę można kupić za 179 zł.

W ofercie Lidla znajdą się też urządzenia pomiarowe. Nie brakuje zatem poziomicy laserowej z krzyżowym i liniowym laserem o dokładności pomiarowej +/- 1 mm/m i zakresie roboczym do 2 m, ale też cyfrowej suwmiarki lub kątomierza. Wszystkie te urządzenia wyceniono na 49,90 zł każde.

Poza tymi produktami, których ceny można obniżyć dzięki kuponom w aplikacji Lidl Plus, w ofercie znajdują się też polecane przez sklep opalarka PHLG 2000 F5 o mocy 2 tys. W i temperaturze roboczej do 600 st. C w cenie 79,90 zł, ale też niewielki termometr na podczerwień za 119 zł. Ten pozwala mierzyć temperaturę w zakresie od -50 do 380 st. C.

Dla zapewnienia porządku w garażu lub innych miejscach pracy można natomiast rozważyć zakup odkurzacza PWD 12 B1, który pracuje zarówno na sucho, jak i na mokro. Dysponuje mocą na poziomie 1,2 tys. W i może służyć również jako dmuchawa.