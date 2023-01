Jeśli zastanawiasz się, jaki odkurzacz wybrać i w jakich sytuacjach ten lub inny rodzaj odkurzacza jest najlepszy, to… jesteś w dobrym miejscu. Podsumowujemy tutaj najważniejsze informacje.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.

Zwykły, pionowy czy automatyczny – jaki odkurzacz wybrać?

Odkurzacze zasadniczo dzielą się na trzy kategorie, choć one także podlegają podziałowi. Zacznijmy jednak od początku – możemy wyróżnić:

odkurzacze zwykłe – czyli te tradycyjne, jeżdżące maszyny, do których podpinamy rurę i rozmaite końcówki,

– czyli te tradycyjne, jeżdżące maszyny, do których podpinamy rurę i rozmaite końcówki, odkurzacze pionowe – w bardziej zwartej formie, w której całe urządzenie ukryte jest między uchwytem a szczotką,

– w bardziej zwartej formie, w której całe urządzenie ukryte jest między uchwytem a szczotką, odkurzacze automatyczne – a więc po prostu roboty odkurzające, które samodzielnie poruszają się po podłogach w twoim mieszkaniu.

Każdy rodzaj ma swoje zalety i wady. Każdy też jest kierowany do nieco innej grupy użytkowników. Więcej wskazówek na temat tego, jaki odkurzacz wybrać znajdziesz w obszernym poradniku RTV EURO AGD – o, tutaj. A tymczasem omówmy je sobie pokrótce.

Tradycyjny odkurzacz to nie przeżytek

Absolutnie najpopularniejsze są tradycyjne, zwykłe odkurzacze jeżdżące. Ich największymi atutami są zwykle niższa cena oraz wyższa moc. W tej kategorii mamy również olbrzymi wybór modeli, dzięki czemu każdy jest w stanie znaleźć urządzenie dostosowane do swoich potrzeb i preferencji. Są modele workowe i bezworkowe, z mniej lub bardziej obszernym zestawem akcesoriów, o mniejszej lub większej mocy ssania…



Miele Boost CX1

Choć jego forma jest tradycyjna, taki odkurzacz może być wyposażony w wiele nowoczesnych, praktycznych rozwiązań. Mamy tu na myśli między innymi lampkę doświetlającą podłogę (przydatną na przykład podczas odkurzania pod łóżkiem i meblami) czy turbiny zaprojektowane tak, by nie tracić mocy. Ogólnie rzecz biorąc – tego typu sprzęt najlepiej sprawdzi się, gdy podłogi w twoim domu są wymagające (na przykład masz wiele dywanów) albo jako urządzenie awaryjne.

Odkurzacz pionowy, czyli wygoda i swoboda

Coraz większą popularność zyskują odkurzacze pionowe i nic w tym dziwnego. Powodów jest kilka, jak choćby lekka i wygodna konstrukcja umożliwiająca sprzątanie w naturalnej, prostej pozycji oraz równie komfortowe sterowanie (panel zwykle znajduje się w rączce). Równocześnie odkurzacze tego typu często oferują bardzo wysoką moc, a równocześnie całkiem ciche działanie. Minusem jest to, że trzeba (pamiętać o tym, by) je ładować. No właśnie…



Dyson V15

Choć istnieją także modele przewodowe, najlepiej jest wybrać bezprzewodowy odkurzacz pionowy, który zapewnia jeszcze większą swobodę podczas sprzątania. W tym przypadku często także spotykane są urządzenia z odłączanym odkurzaczem ręcznym, dzięki czemu w mig i bez żadnego problemu odkurzysz także meble czy nawet tapicerkę w samochodzie. Jeśli chcesz, sprawdź odkurzacze pionowe Dyson, które cieszą się szczególnie dobrą sławą.

Robot odkurzający – nie rób tego sam(-a)

Największy komfort bez wątpienia zapewnia jednak odkurzacz automatyczny, czyli robot, który samodzielnie porusza się po podłogach w twoim mieszkaniu, zbierając przy tym kurz i inne zanieczyszczenia. Dzięki systemom mapowania i detekcji przeszkód, doskonale wie, co robi i nie wymaga interwencji z twojej strony. Krótko mówiąc: oszczędzasz czas, energię i nerwy.



iRobot Roomba j7+

Co jednak zrozumiałe, robot odkurzający ma przeważnie zdecydowanie niższą moc. O ile więc dobrze sprawdza się przy codziennych porządkach, to już w bardziej wymagających sytuacjach nie obejdzie się bez czegoś mocniejszego. Nie jest to też najlepsza opcja w przypadku posiadania wielu dywanów. A zatem – robot odkurzający to naprawdę warte uwagi urządzenie, ale nie jako jedyny odkurzacz w domu. Jeśli chcesz sobie sprawić taki sprzęt, to dostępne obecnie w ofercie modele marki iRobot znajdziesz tutaj.

Potrzebujesz odkurzacza do zadań specjalnych?

Wiesz już, że robot odkurzający nie sprawdzi się za dobrze w bardziej wymagających zadaniach. W ich przypadku jednak nawet standardowy odkurzacz tradycyjny czy pionowy może nie podołać. Utrudnione zadanie przy wyborze urządzenia dla siebie mają choćby alergicy czy też ich bliscy. Dobra wiadomość jest taka, że na rynku rzeczywiście są dostępne antyalergiczne odkurzacze wyposażone w zaawansowane systemy filtrujące. Kliknij tutaj, by poznać dostępne opcje.

Za „specjalnym” odkurzaczem powinni też rozejrzeć się właściciele czworonogów. Na szczęście w tym przypadku producenci także zdali egzamin i coraz częściej oferują odkurzacze do sierści, które dobrze radzą sobie nie tylko z kurzem i okruszkami, ale też właśnie zwierzęcą sierścią. Sprawdź tutaj, jakie modele są dostępne i co konkretnie mają do zaoferowania.

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.