Polski Geekbuying obchodzi w tym roku swoje czwarte urodziny. Z tej okazji przygotował aż trzy wielkie wydarzenia, których wspólnym mianownikiem są świetne produkty w bardzo atrakcyjnych cenach.

Polski Geekbuying świętuje 4. urodziny

Geekbuying to zyskująca popularność platforma kierowana przede wszystkim do entuzjastów chińskich marek, które za zdecydowanie mniejsze pieniądze potrafią zaoferować równie wysoką jakość. Równocześnie klienci mogą liczyć na przejrzysty regulamin, szybką wysyłkę z europejskich magazynów i obsługę popularnych w Polsce technik płatności z BLIKIEM i systemem Przelewy24 na czele.

Trzy etapy wielkiego świętowania

Polska wersja sklepu została uruchomiona cztery lata temu i z okazji tej rocznicy Geekbuying zaplanował na październik cykl wydarzeń.

W pierwszym etapie, trwającym do 17 października, rozgrywana jest wielka loteria, w której można wygrać nagrody rzeczowe o wartości sięgającej 3999 złotych (w tym stację ładowania, drukarkę 3D i słuchawki bezprzewodowe) oraz kody rabatowe na zakupy w sklepie Geekbuying: od 20 do 200 złotych. Każdy zarejestrowany użytkownik może zakręcić kołem fortuny 3 razy dziennie (chyba, że wcześniej już coś kupował, to ma jeszcze dwie dodatkowe szanse).

Kolejne dwa etapy to Tydzień rocznicowy (od 18 do 24 października) oraz Promocja Najlepszych Marek (od 25 do 27 października). Podczas jednego i drugiego możesz spodziewać się olbrzymich obniżek na popularny w sklepie Geekbuying sprzęt, taki jak hulajnogi i rowery elektryczne, gadżety i akcesoria domowe oraz przenośne stacje zasilania i drukarki 3D.

Przeceny na urodziny – promocje już trwają

Choć największe promocje wystartują dopiero za kilka dni, już teraz w sklepie Geekbuying możesz znaleźć świetne oferty. Rzuć okiem choćby na elektrycznego górala FIIDO M1 Pro z szerokimi oponami, 500-watowym silnikiem i zasięgiem 130 km za 5499 zł (zamiast 6499 zł).

Przeceniona została także przyzwoita hulajnoga elektryczna klasy podstawowej – KUGOO S1. To lekka i szybko rozpędzająca się, a przy tym wytrzymała i zapewniająca dobrą amortyzację hulajnoga, którą kupisz teraz za 1159 zł (zamiast 1299 zł). Jest to ciekawa alternatywa dla modeli Xiaomi.

Nieźle wygląda także promocja na JIMMY JV85 Pro za 1149 zł (zamiast 1499 zł) – wspominaliśmy o tym urządzeniu w naszym rankingu odkurzaczy bezprzewodowych. To potężny, a zarazem niezwykle wygodny sprzęt, który potrafi zamienić sprzątanie w przyjemność.

Super oferty – rozłóż zakup na raty i… zapłać mniej

Geekbuying przygotował także oferty specjalne, przy których liczba sztuk jest mocno ograniczona. Warto jednak spróbować, bo można upolować naprawdę świetne oferty. Na przykład przenośną stację zasilania Poweroak BLUETTI EB120, która normalnie kosztuje 5399 zł możesz mieć za 3799 zł, o ile tylko użyjesz kodu XN8SNWLF i rozłożysz zakup na 6 rat.

Podobnie – za oczyszczacz powietrza Xiaomi youpin Baomi 2.0 Lite zapłacisz tylko 299 zł (a nie 739 zł), jeśli użyjesz kodu W8MGN5VC i rozłożysz zakup na 6 rat.

Oczywiście promocyjnych ofert w Geekbuying jest dużo, dużo więcej. Poznaj je wszystkie, a także sprawdź inne sposoby świętowania 4. urodzin na stronie akcji...

...i daj znać, co ciekawego udało ci się znaleźć!