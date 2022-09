Excellence Line to najlepsze telewizory, jakie Samsung przygotował na rok 2022. Aby zachęcić nas do ich zakupu, przygotował akcję promocyjną, w której zwraca część wydanych pieniędzy.

Samsung Excellence Line – telewizory dla koneserów

Niedawno opublikowaliśmy recenzję telewizora Samsung Neo QLED 8K Excellence Line QN900B. Nazwa to, owszem, przydługa, ale warto ją zapamiętać, bo wniosek z testu był taki, że to obecnie jeden z najlepszych modeli na rynku. W kolejnym tekście wyjaśniliśmy, co takiego ma w sobie ta Excellence Line, co daje jej taką przewagę, ale jeśli miałby z tobą zostać jakiś jeden konkretny wniosek, to niech brzmi tak, że koniecznie trzeba brać pod uwagę tę serię, gdy chce się mieć w domu telewizor oferujący możliwie wysoką jakość.

Na dobrą sprawę Excellence Line ma jeden poważny minus i jest nim bardzo wysoka cena. Flagowy, 85-calowy model QN900B kosztuje 39 999 zł, my zaś testowaliśmy wariant 65-calowy dostępny za połowę tych pieniędzy. Jest też wyceniana na kilkanaście tysięcy złotych seria QN800B, a „budżetową” opcję stanowią telewizory QN700B, których ceny rozpoczynają się od 6999 złotych (za 55-calową wersję). Wiadomość, z jaką przychodzę, brzmi natomiast tak, że teraz na zakupie tych urządzeń możesz co nieco zaoszczędzić.

Akcja „Cashback”, czyli Samsung zwraca kasę

Sytuacja wygląda następująco: jeśli do 30 października sprawisz sobie telewizor z serii Excellence Line, a następnie wystawisz mu opinię (z hashtagiem #PromocjaExcellenceLineSamsung) i zarejestrujesz się na stronie promocji (tam też znajdziesz pełen regulamin), to Samsung zwróci ci część wydanych pieniędzy. Ile konkretnie? Możesz liczyć na:

500 zł w przypadku wszystkich modeli QN700B,

2000 zł w przypadku 65- i 75-calowych modeli QN800B,

4000 zł w przypadku 85-calowego modelu QN800B i wszystkich modeli QN900B.

Skusisz się?

Źródło: Samsung Polska