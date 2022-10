Smart! Week 2022 na Allegro trwa w najlepsze. W trzecim dniu wielkiej wyprzedaży możesz sporo zaoszczędzić na zakupie iPhone’a, hulajnogi Xiaomi albo szczoteczki elektrycznej Oral-B.

Allegro Smart! Week 2022 – wielkiej wyprzedaży ciąg dalszy

W poniedziałek wystartował Smart! Week 2022 – festiwal cenowych okazji na platformie Allegro, której właściciele postanowili nie czekać na listopadowe Black Friday. Już pierwszego dnia jak ciepłe bułeczki rozchodziły się poważnie przecenione Mi Bandy i konsole Nintendo Switch, a świetnych promocji nie brakowało też we wtorek. Wyprzedaż się rozkręca i środa jest jak dotąd najmocniejszym dniem.

Trzeci dzień wyprzedaży Allegro Smart! Week 2022 – najlepsze promocje

Poważnie przeceniony został między innymi iPhone 12 z 64 GB pamięci. Zamiast 3899 zł możesz za niego zapłacić tylko 3199 zł, co brzmi jak całkiem niezły interes. I, owszem, nie jest to najnowszy telefon Apple’a, ale wciąż jak najbardziej daje radę, a nowe funkcje i tak do ciebie dotrą – w ramach aktualizacji systemu iOS. Możesz więc mieć niezłego iPhone’a za wcale-nie-takie-duże pieniądze (przynajmniej jak na iPhone’a właśnie).

Smart! Week 2022 na Allegro to też dobra okazja, by sprawić sobie hulajnogę elektryczną Xiaomi Mi Electric Scooter Essential. Jest idealna do takich codziennych zastosowań, jak dojazd do i ze szkoły lub pracy albo też przejażdżka po mieście. Stanowi świetny kompromis pomiędzy ciężarem a zasięgiem – waży 12 kg i pozwala przejechać 20 km na jednym ładowaniu. Sama jazda jest komfortowa, dzięki pneumatycznym oponom, szerokiemu podestowi i wygodnej kierownicy. Promocyjna cena wynosi 1199 zł ( 1749 zł ).

Jeszcze jeden sprzęt tego producenta, za którym warto się teraz rozejrzeć na Allegro, to Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 1C. Jeśli znasz angielski, to doskonale zdajesz już sobie sprawę, że chodzi tu o robota sprzątającego, który czyści podłogi nie tylko na sucho, ale i na mokro. W obu tych zastosowaniach sprawdza się zresztą bez zarzutu, a teraz możesz go mieć za 749 zł, czyli o około 150 zł mniej niż normalnie.

Allegro Smart! Week 2022 to jednak nie tylko sprzęty za kilka tysięcy czy stówek. Wśród przecenionych urządzeń znajdziesz też na przykład szczoteczkę elektryczną Oral-B Vitality 150. To jeden z podstawowych modeli tego producenta – wystarczająco dobry jednak, przynajmniej dla osób, które nie mają jakichś nieprzeciętnych wymagań. W promocji kupisz tę szczoteczkę za 54,99 zł ( 89 zł ).

Smart! Week 2022 nabiera tempa – co trzeba wiedzieć?

Wyprzedaż Smart! Week 2022 potrwa do 16 października, a każdego dnia aktywowane są kolejne promocje. Możesz więc mieć pewność, że nie zabraknie ciekawych ofert także jutro czy pojutrze. Rabaty dotyczą produktów z właściwie każdej kategorii i sięgają nawet 50%.

Najlepsze okazje czekają na abonentów Allegro Smart! (są oznaczone jako „Smart! only”), ale tak naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Każdy też może dołączyć do grona „smartowiczów” – albo decydując się na wykupienie pakietu albo też wybierając wersję próbną: poza dostępem do ofert specjalnych Smart! na Start pozwala ci skorzystać z 5 darmowych dostaw i zwrotów.

Musisz też wiedzieć, że wymienione w artykule oferty to zaledwie maleńki fragment tego, co przygotowało Allegro. Jeśli zatem masz ochotę i trochę czasu, to zajrzyj na stronę wyprzedaży – przejdziesz na nią, korzystając z poniższego przycisku:

Artykuł powstał we współpracy z Allegro.