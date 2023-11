Nvidia przygotowuje specjalną wersję karty graficznej GeForce RTX 4090. Nowy model ma oferować nieco słabszą wydajność, co pozwoli ominąć ograniczenia eksportu kart graficznych do Chin.

Sytuacja na rynku kart graficznych robi się nieciekawa. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych nałożył ograniczenia na eksport wydajnych układów graficznych do Chin – chipy mogły znaleźć zastosowanie w systemach wspomagających sztuczną inteligencje, które mogłyby zostać wykorzystane do celów militarnych. Wśród modeli objętych ograniczeniami znalazł się także model GeForce RTX 4090. Jak się okazuje, producent znalazł rozwiązanie tego problemu.

Specjalna wersja GeForce RTX 4090

Serwis WCCFTech dotarł do informacji, jakoby Nvidia planowała wydać specjalną wersję karty na chiński rynek - byłby to model GeForce RTX 4090 D (D od słowa Dragon - nawiązującego do astrologicznego roku smoka, który zacznie się w lutym 2024 roku).

MEGAsizeGPU wskazuje, że GeForce RTX 4090 D bazowałby na układzie graficznym Nvidia AD102-250. Można spekulowac, że nowy model oferowałby nieco gorsze osiągi względem zwykłego modelu GeForce RTX 4090 (na bazie układu AD102-300). Szczegóły dotyczące specyfikacji jeszcze nie są znane.

Sprytny plan Nvidii

Zakaz sprzedaży kart graficznych GeForce RTX 4090 może poważnie odbić się na zarobkach producenta. Już teraz mówi się, że część chińskich klientów przerzuciła się na konkurencyjne modele Radeon RX 7900 XTX.

Nvidia znalazła sprytne rozwiązanie problemu. Wprowadzenie nowego modelu pozwoli producentowi legalnie sprzedawać sprzęt do Chin (nie łamiąc przy tym ograniczeń nałożonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych).

Serwis WCCFTech ustalił, że karty GeForce RTX 4090 D pojawiłaby się wyłącznie na chińskim rynku i byłaby skierowane typowo pod segment konsumencki. Nowe modele pojawiłyby się w autorskich wersjach. Na pudełkach znalazłby się wyraźny dopisek D. Premiery takich kart należy spodziewać się na początku 2024 roku.

