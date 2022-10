Oto przed Wami najszybsza karta graficzna dla graczy. GeForce RTX 4090 nie tylko dominuje pod względem klasycznej wydajności, ale również wprowadza zupełnie nowe i przełomowe funkcje, które bez wątpienia zmienią obraz branży gier. Ciekawi szczegółów? Zapraszamy!

GeForce RTX 4090 to flagowy model najnowszej rodziny kart graficznych NVIDII. Korzysta z nowego procesu technologicznego 5 nm oraz nowej architektury Ada Lovelace. Posiada 50% więcej wszystkich jednostek od najwyższego modelu poprzedniej serii – RTX 3090 Ti. Jednocześnie wyposażono go w te same 24 GB pamięci GDDR6X.

Wraz z nową architekturą otrzymujemy nową generację jednostek RT oraz Tensor, co znacznie podnosi ich moc obliczeniową. Zunifikowane jednostki CUDA są z kolei 35% wyżej taktowane, co w połączeniu z większą liczbą tychże jednostek przekłada się na ponad dwukrotny wzrost mocy obliczeniowej RTX 4090 względem RTX 3090 Ti.

Za sprawą zmian w rdzeniach Tensor możliwe stało się wprowadzenie funkcji DLSS 3.0 – Frame Generation. To innowacyjna technologia, która bezpośrednio na samej karcie graficznej generuje klatki pośrednie nawet dwukrotnie zwiększając płynność animacji (FPS) bez widocznego wpływu na jakość obrazu. Jest to jednak technika okupiona pewnymi mankamentami.

Nowa karta pobiera w realnych zastosowaniach bardzo mało energii, oferując przy tym nadal najwyższą wydajność pośród wszelkiej konkurencji. Dopiero grając w 4K z aktywnym Ray Tracingiem mamy szansę w pełni wykorzystać potencjał karty, ale nawet wtedy jest oszczędniejsza od znacznie słabszych RTX 3090 Ti oraz RX 6950 XT.

Kartę wyposażono w dodatkowy enkoder wideo oraz dodano sprzętowe wsparcie dla znacznie efektywniejszego kodeka AV1. Karta bez problemu radzi sobie ze streamowaniem 4K przy 120 FPS bez znaczącego spadku na wydajności, jednocześnie oferując znacznie wyższą jakość strumieniowanego obrazu przy tym samym bitrate.

Model NVIDIA Founders Edition ma kosztować 9699 zł, ale nie wiadomo kiedy będzie dostępny w Polsce. Jednocześnie jest to jedna z najdoskonalszych kart, jakie mieliśmy okazję testować. Kulturą pracy przewyższa większość autorskich systemów chłodzenia, choć po części wynika to z niskiego zapotrzebowania na energię RTX 4090 w dzisiejszych grach.

Po ponad 2 latach NVIDIA przygotowała dla nas nową architekturę swoich GPU – Ada Lovelace. Zaprezentowany w połowie września GeForce RTX 4090 od samego początku wzbudza podziw w kwestii zapowiadanej wydajności, połączony z przerażeniem dotyczącym rozmiarów i apetytu na energię. Do naszej redakcji dotarł GeForce RTX 4090 Founders Edition (między innymi), który to niestety nieprędko (o ile w ogóle) będzie dostępny do zakupienia oficjalnie w naszym kraju. Jeżeli interesuje Was, jak będą sobie radzić karty, które faktycznie trafią do lokalnych sklepów, to nie przegapcie jutrzejszego testu karty Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC. Tymczasem już nie przedłużając przyjrzyjmy się samej karcie NVIDII, a jeszcze bardziej niecierpliwych odsyłamy od razu do sekcji z testami.



Nie tylko karta jest największym układem NVIDII – również pudełko jest największe.

Ada Lovelace to nowa architektura w nowym procesie technologicznym

Bezpośrednio po ogłoszeniu oficjalnej specyfikacji Paweł bardzo dokładnie opisał nową architekturę Ada Lovelace, zatem tutaj nie będziemy jego słów przepisywać. Wypunktujemy tylko najważniejsze informacje.

GPU Ada Lovelace (RTX 4000) wykonano w nowszym 5-nanometrowym procesie technologicznym – to znaczny przeskok względem 8-nanometrowego procesu w generacji Ampere (RTX 3000). To przekłada się na znaczny (nawet dwukrotny) wzrost wydajności energetycznej.

Odświeżone zostały rdzenie Tensor oraz RT – te optymalizacje, wraz ze zwiększeniem fizycznej liczby jednostek, przekładają się na blisko 5x wyższą moc obliczeniową tych pierwszych oraz blisko 3x wyższą moc obliczeniową tych drugich.

Nowe karty oferują dostęp do nowych funkcji, takich jak DLSS Frame Generation (DLSS 3.0) lub podwójnego enkodera NVENC AV1. Nowe RTXy posiadają również funkcję SER, reorganizującą proces cieniowania (z użyciem śledzenia promieni), co przekłada się nawet na 25% więcej FPS w grach intensywnie korzystających z cieniowania w czasie rzeczywistym.

Karty nowej generacji nadal korzystają z tych samych pamięci GDDR6X, z identycznym taktowaniem, co GeForce RTX 3090 Ti (zatem odczuwalnie szybszych niż RTX 3090). Identycznie również ustawiono fabryczny limit poboru energii przez GPU – 450 W. Tu jednak należy od razu zwrócić Waszą uwagę na to, że RTX 4090 bardzo rzadko realnie przekracza 400 W, a w niższych rozdzielczościach potrafi utrzymywać się poniżej 200 W, co oczywiście wynika z niewydolności nawet najszybszych (oficjalnie dostępnych na czas testu) procesorów. Poniżej znajdziecie pełną specyfikację z porównaniem do poprzedników.

Specyfikacja RTX 4090 na tle poprzedniej generacji

Model: GeForce RTX 4090 GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3090 Ti Generacja: Ada Lovelace

(TSMC N4 - 5 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Ampere

(Samsung 8 nm) Układ graficzny: AD102 GA102 GA102 Jednostki cieniujące: 16384 10496 10752 Jednostki teksturujące: 512 328 336 Jednostki rasteryzujące: 192 112 112 Rdzenie Tensor: 512 (4. gen) 328 (3. gen) 336 (3. gen) Jednostki RT: 128 (3. gen) 82 (2. gen) 84 (2. gen) Taktowanie bazowe: 2230 MHz 1395 MHz 1560 MHz Taktwanie Boost: 2520 MHz 1695 MHz 1860 MHz Pamięć wideo: 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci wideo: 21 000 MHz 19 500 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci wideo: 1008 GB/s 936 GB/s 1008 GB/s Współczynnik TDP: 450 W 350 W 450 W Cena (sugerowana): $1599 $1499 $1999



NVIDIA sporo zasobów poświęca w innowacje – również w zakresie pudełek.

NVIDIA RTX 4090 Founders Edition to kunszt inżynierii

Przechodząc już do samej fizycznej karty, którą przygotowała NVIDIA, należy rozpocząć od stwierdzenia oczywistego – to największa konstrukcja typu Founders Edition, jaką NVIDIA dotychczas wypuściła. Jednocześnie nadal nawiązuje wyglądem do kart poprzedniej generacji – oznacza to, że PCB nadal zajmuje połowę długości karty i dodatkowo posiada wycięty trójkąt, aby zapewnić przepływ powietrza przez tylną część chłodzenia.



Rozwiązanie z przewiewnym radiatorem zostało szybko podchwycone przez innych producentów i obecnie trudno o kartę bez tego patentu.

Podobnie jak referencyjny RTX 3090, tutaj również kartę montujemy używając mocowań (śledzi), z czego tylko na jednym wyprowadzono złącza wideo. Pozostała przestrzeń została wykorzystana na potrzeby wentylowania karty i wydalania generowanego przez nią ciepła poza obudowę. Skoro już przy złączach jesteśmy, to zaskakuje brak obsługi standardu DisplayPort 2.0 – najszybszym złączem na karcie w takim układzie pozostaje jedno obecne HDMI 2.1.



HDMI to jedyne złącze obsługujące HDR10+/Dolby Vision, a także 120 Hz w 8K.

Na szczycie karty umieszczono podświetlaną nazwę serii „GeForce RTX” oraz pojedyncze złącze zasilania. Brzmi optymistycznie, ale pamiętajcie, że to nowy, 16-pinowy standard złączy (PCI-E 5.0) oferujących do 600 W dodatkowej energii dla karty! W zestawie zresztą dostajemy adapter do podłączenia czterech przewodów 8-pin, z których każdy może dostarczyć do 150 W… Cóż, dobrze, że na ten moment karty ograniczają się do jednego takiego złącza.



Plotki głoszą, że adapter 16-pin potrafi się znacznie nagrzewać, jeżeli zostanie mocno zagięty w ciasnych obudowach. Choć z drugiej strony, w ciasnych obudowach z RTX 4090 wszystko będzie się mocno nagrzewać :P

Warto zwrócić uwagę, że na szczycie nie odnajdziemy złącza NVLink do podłączenia mostu łączącego dwie karty. NVIDIA postanowiła całkowicie porzucić funkcję łączenia kart konsumenckich, zatem osoby spragnione znacznie większej mocy obliczeniowej i ogromnej współdzielonej pojemności pamięci graficznej odsyłamy do sklepu po karty RTX A6000 (lub oczekiwanie na ich odpowiednik z układem Ada Lovelace). Dla graczy ta zmiana nie ma żadnego znaczenia – łączenie kart w SLI od wielu lat jest już całkowicie martwą technologią z punktu widzenia użyteczności.



To nie jest złącze na nowy mostek SLI – to otwory montażowe dla obudów serwerowych.

Chłodzenie zostało zaprojektowane całkowicie od nowa. Wiemy, że nie wydaje się to być prawdopodobne, bo karta wygląda, jakby ktoś rozciągnął RTX 3090 FE w każdą stronę, ale w praktyce nie da się od tak zwiększyć rozmiaru chłodzenia i liczyć na to, że „jakoś to będzie”. NVIDIA zwiększyła drastycznie (niemal dwukrotnie!) rozmiar komory parowej, która odbiera ciepło z GPU oraz vRAM (wcześniej część układu była chłodzona bezpośrednio przez ciepłowody, których teraz jest o jeden mniej). Samo wnętrze komory parowej również zostało zupełnie inaczej wykonane, aby zoptymalizować transfer energii.

Zmiany w konstrukcji chłodzenia FE są znacznie większe, niż pozornie mogłoby się wydawać

Komora oraz ciepłowody zostały wykonane w całości z miedzi, natomiast połączony z nimi radiator jest już aluminiowy. Ze względu na znacznie większe przewodzenie cieplne wcześniej omówionych elementów, zwiększono również gęstość i wysokość finów radiatora. To oczywiście oznacza konieczność zaprojektowania od podstaw wentylatorów, które optymalnie będą zgromadzone w nich ciepło wydalać poza kartę. Wentylatory są minimalnie większe i zmieniono w nich łożyska (co dodatkowo poprawia ich kulturę pracy).



Mimo że oba wentylatory są podobne, to jednak znacznie różnią się parametrami.

Dwa wentylatory to za mało? Nic bardziej mylnego!

Już podczas pierwszych testów nowy RTX 4090 dosłownie zaszokował nas swoją kulturą pracy. Nie da się tego inaczej opisać. Nawet jeżeli znajdziemy grę, która będzie w stanie zmusić RTX 4090 do pracy na pełnych obrotach (o tym za moment więcej…), to wentylatory zwykle trzymają się poniżej 50% RPM, co przekłada się na 1500 obrotów na minutę. Zwykle jednak będą one oscylować w okolicy 30-40%, głównie zapewne po to, aby karta nie wyglądała na uszkodzoną :P



RTX 4090 FE naturalnie posiada tryb „zero-fan”, który sprawia, że karta jest bezgłośna w codziennych zastosowaniach.

Tak niskie obroty wentylatorów w połączeniu z precyzyjnym ich zaprojektowaniem konkretnie pod ten układ chłodzenia pozwalają karcie pracować praktycznie bezgłośnie nawet pod pełnym obciążeniem. Wentylatory obudowy w naszej platformie (2x 200 mm @750 RMP) i wentylator zasilacza (140 mm) stanowiły zbyt wysoki poziom hałasu, aby przebił go obciążony RTX 4090 FE.

Po zdjęciu bocznego panelu nasze pomiary w przypadku większości gier wykazały 34-35 dB(A), mierzone z odległości 50 cm od obudowy. Poziom tła (komputera obciążonego z zatrzymanymi wentylatorami karty) dla tego testu wynosił 33,5 dB(A). Karta w takim przypadku utrzymuje około 60-62°C na GPU. W tytułach, które potrafiły wykrzesać wszystko z tego modelu, tak aby chłodzenie rozpędziło się do tych 1500 RPM, poziom głośności wzrósł do 37-38 dB(A), a temperatura do 68-70°C. To niebywałe, jak bardzo inżynierzy NVIDII dopracowali model Founders Edition w tej generacji!

Podkręcać można, tylko po co?

Skoro już poruszyliśmy temat podkręcania, to pora omówić go dokładniej. Karta domyślnie jest taktowana zegarem, który boostuje do 2715-2730 MHz, a pamięci utrzymują efektywnie 10,5 GHz. Podkręcenie można zacząć od ustawienia 1000 MHz wyżej na pamięciach i z tego punktu rozpocząć testowanie ich potencjału. Nasz model w grach stabilnie pracował z o 1250 MHz wyższym taktowaniem. Nieco inaczej wygląda kwestia podkręcania rdzenia. Tu zaczęliśmy od 100 MHz wyższego taktowania bazowego i po kilku godzinach testów ustaliliśmy, że ostatecznie stabilne parametry (dla naszego egzemplarza) to przetaktowanie rdzenia o 195 MHz, co przełożyło się na efektywny zegar boost w grach na poziomie 2910-2925 MHz i znacznie wyższy pobór energii – tak się bowiem składa, że w Founders Edition można limit mocy ustawić faktycznie na 600 W!



.

A jak przekłada się to na wydajność? Coż – w testach syntetycznych wyśmienicie, przynajmniej niektórych, bo taki 3DMark Time Spy (podstawowy) jest już limitowany przez naszego Intel Core i9-12900KS… Te wyniki za moment zobaczycie na wykresach. A w grach? Cóż… W tytułach, które realnie są w stanie wysycić bazową wydajność tej karty, zysk jest odpowiedni do podkręcenia, zatem można zyskać około 5-8% dodatkowej wydajności, co w najbardziej krytycznym przypadku przekłada się na 4 FPS bliżej średnich 60 FPS w Cyberpunk 2077 (4K i najwyższe ustawienia bez DLSS). W większości gier jednak nie zmieni się nic – limitem nawet w tym natywnym 4K zwykle jest coś innego niż sama karta.

Pomiar wydajności RTX 4090 po podkręceniu

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RTX 4090 FE

ustawienia domyślne 43

34 RTX 4090 FE

OC (195MHz / 1250 MHz) 47

36 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RTX 4090 FE

ustawienia domyślne 63

51 RTX 4090 FE

OC (195MHz / 1250 MHz) 67

53 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RTX 4090 FE

ustawienia domyślne 75

50 RTX 4090 FE

OC (195MHz / 1250 MHz) 81

52 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

GeForce RTX 4090 daje spore pole do popisu w kwestii podkręcania, tylko że trudno obecnie o gry, które z tego skorzystają...

A jak podkręcanie przekłada się na kulturę pracy? W zasadzie tak, że karta rozkręca wentylatory do 60-65% i staje się tym samym podobnie słyszalna, co topowe konstrukcje RTX 3090 Ti bez podkręcania. Testując zamkniętą obudowę z maksymalnie podkręconym RTX 4090 z odległości 50 cm, najwięcej, co odnotowaliśmy, to 41-42 dB(A). To nadal imponujący wynik jak na kartę, która musi odprowadzić takie ilości ciepła!

Platforma testowa – na czym testowaliśmy najnowszego RTX 4090?

Zasadniczo mogliśmy już do platformy włożyć Intel Core i9-13900K i RTX 4090 zdecydowanie byłby za to wdzięczny, ale wtedy musielibyśmy poczekać z publikacją tego artykułu do 20 października… Bardziej w takim układzie myśleliśmy o wybraniu Ryzena 9 7950X, który mniej więcej w tym samym czasie dotarł do redakcji, ale tu z kolei problemem był konflikt terminów – nie było czasu na wykonanie wszystkich testów na nowej platformie, tak aby jeszcze zdążyć sprawdzić sam procesor (jeżeli przegapiliście tę recenzję, to zapraszamy tutaj). Tak oto pozostaliśmy z zestawem przygotowanym przez sklep Komputronik.pl, który towarzyszy nam od początku roku.



W nieco większej niż typowa obudowie RTX 4090 nie jest aż tak przesadnie duży.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to przedpremierowo wypuszczona wersja GeForce Game Ready 521.90 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszego w tym momencie dostępnego sterownika dla Radeonów – Adrenaline 22.10.1. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 22H1 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR (SAM) – zakładamy, że nikt nie będzie kupować RTX 4090 do komputera bez jego obsługi…

Wyniki w testach syntetycznych – 3DMark

Zaczynamy klasycznie od umiejscowienia nowej karty pośród (albo raczej na szczycie…) wcześniejszych modeli. Zauważcie, że na potrzeby tej premiery przerzuciliśmy się z testu 3DMark Time Spy na jego wersję Extreme. Wynika to z prostej obserwacji, o której wspomnieliśmy wyżej – RTX 4090 w podstawowym teście jest limitowany przez nasz procesor… Szczęśliwie w teście Port Royal, testującym wydajność z użyciem Ray Tracingu, nie ma mowy o żadnych ograniczeniach.

3D Mark - Time Spy Extreme(DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15826 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19427 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25842 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14722 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Przepaść w kwestii wydajności jest ogromna. Przypominamy (bo niestety nie ma ich już na wykresach), że przeskok w poprzedniej generacji (z RTX 2080 Ti na RTX 3090) wynosił zaledwie 25-30%, podczas gdy RTX 4090 przegania RTX 3090 Ti o ponad 50%, a w przypadku testu ze śledzeniem promieni o blisko 100%! I to wszystko jeszcze bez używania wspomagaczy, jakie oferują nowe Tensory. Niestety nie udało się na czas do redakcji ściągnąć najmocniejszego Radeona, więc zamieszczamy jego wyniki z premiery, którą miał pół roku temu – niewykluczone, że na nowszych sterownikach wypadłby nieco lepiej, ale nie zmienia to faktu, że w teście z Ray Tracingiem nowy GeForce RTX jest od niego 2,5x szybszy. Co więcej, widać, że potencjał podkręcania na nowym procesie technologicznym jest znacznie większy i podkręcony RTX 4090 jeszcze bardziej ucieka topowym kartom poprzedniej generacji.

Testujemy GeForce RTX 4090 w grach – czy czas dodać rozdzielczość 8K do procedury?

Z naszą odświeżoną procedurą testową mogliście się zapoznać już podczas naszego wielkiego testu tanich kart graficznych. Przypominamy, że na dobór gier mogliście mieć również wpływ, głosując na nie na naszym forum. Oczywiście, dla tej klasy karty zupełnie nie było sensu prowadzić testów w Full HD (choć i tak je zrobiliśmy – niemniej oszczędzimy Wam patrzenia na płaskie wykresy). Dodatkowo, jako że słusznie ostatnio zwrócono nam uwagę na małą czytelność wykresów przez przemieszanie wyników natywnej rozdzielczości z tymi korzystającymi z FSR/DLSS, postanowiliśmy publikować wyniki z aktywnym skalerem tylko w przypadku, gdy ten był dostępny tylko dla jednej ze stron (zatem w grach bez obsługi FSR, ale z dostępnym DLSS). Skalery zawsze były ustawione na „Jakość”.

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

51 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 57

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 41

32 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 34

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najnowsza, nadal wspierana i rozwijana część serii Assassin’s Creed od zawsze stanowczo faworyzuje karty czerwonych, ale RTX 4090 za nic ma sobie te optymalizacje i brutalnie dominuje, osiągając w najgorszych momentach więcej klatek, niż RX 6900 XT (ale również RTX 3090 Ti) są w stanie średnio utrzymać. W tym teście (4K Ultra) RTX 4090 raportuje zapotrzebowanie na nie więcej niż 300 W energii, zatem jego wydajność jest tu limitowana przez procesor lub RAM.

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 NVIDIA GeForce RTX 2060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 25

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 24

18 AMD Radeon RX 6650 XT [FSR Q]

AMD 24

15 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

13 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077, który coraz bliżej jest wyjścia z fazy wczesnego dostępu, jest już stanowczo bardziej wymagającą grą, która korzysta garściami z dobrodziejstw śledzenia promieni (co widać po wynikach kart AMD). Blisko 2x wyższy wynik od najmocniejszej karty poprzedniej generacji nie tylko szokuje, ale również pozwala realnie pograć w ten tytuł bez skalowania. Ale to jeszcze nie jest ostatnie słowo RTX 4090, bo w tej grze poza klasycznym DLSS 2.0 mamy dostęp jeszcze do funkcji generowania klatek przez Tensory – o tym jednak po testach wydajności. Cyberpunk jest również pierwszą grą, która w naszych testach zmusiła RTX 4090 do zbliżenia się do swojego limitu i karta pobiera 400-420 W energii (nadal mniej od 3090 Ti!).

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25

16 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 19

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 18

13 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Tegoroczny hit od Techlandu nadal ma się dobrze, co widać po częstych aktualizacjach. Ta gra również intensywnie obciąża rdzenie odpowiedzialne za Ray Tracing, spychając Radeony na dół wykresu i jeszcze bardziej podkreślając dominację RTX 4090, wyposażonego w nowszą generację tych jednostek. Po raz pierwszy udało się przebić granicę 60 FPS w 4K z najwyższymi detalami bez wspomagaczy – przyznamy, że nie spodziewaliśmy się tego ujrzeć w tej generacji! To również kolejna gra, w której karta balansuje w okolicy 420 W zużycia energii przez GPU.

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

59 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 73

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

51 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

62 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 73

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 69

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 45

36 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

30 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najnowsza gra studia FromSoftware, przeznaczona zdecydowanie dla masochistów, standardowo posiada limit klatek na poziomie 60 FPS (tak, aby naszym braciom z konsolami nie było smutno). Naturalnie na PC nie ma problemu, aby ten limit obejść, ale i tak gra w dużej mierze jest limitowana przez procesor i pamięci. Niemniej skalowanie w QHD i UHD udało się zachować do samego końca, choć tu przewaga nowego RTXa dopiero właśnie w 4K robi się wyraźna. Mimo tego karta zgłasza zapotrzebowanie na zaledwie 320 W energii dla GPU (80 W mniej od RTX 3090 Ti!).

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 81

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 69

60 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 66

58 AMD Radeon RX 6800

AMD 58

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

46 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6 to dosyć specyficzna gra, która w teorii korzysta z Ray Tracingu, ale w praktyce ani tego nie widać po wydajności, ani też w samej jakości odbić. Z faktu tego cieszą się Radeony, prowadząc dosyć wyrównaną walkę z RTX’ami poprzedniej generacji. W 1440p wyraźnie widać limit procesora, ale w 4K RTX 4090 jak zwykle spogląda na to wszystko z góry, ponownie oferując minimalną wartość powyżej średniej u konkurentów. Średnie zapotrzebowanie na energię nowego GPU NVIDII w tym teście oscyluje w okolicy 290 W (4K Ultra), zatem o 100 W mniej niż RTX 3090 Ti… Zaczynacie już dostrzegać, dlaczego NVIDIA postanowiła opracować DLSS 3.0?

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

68 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 79

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 76

63 AMD Radeon RX 6800

AMD 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 64

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 62

51 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 51

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

40 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 38

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najświeższa odsłona kultowej serii gier wyścigowych również korzysta w pewnym stopniu z Ray Tracingu, ale nie na tyle dużym, aby napsuć krwi Radeonom. Topowe karty poprzedniej generacji wymieniają się ciosami, idąc praktycznie łeb w łeb. Nowy RTX 4090 natomiast ośmiesza je oferując znacznie wyższą wydajność w 2160p, niż tamci są w stanie wyłuskać w 1440p. Pogrom to mało powiedziane, zwłaszcza jeżeli spojrzymy na pobór energii wynoszący średnio 300 W dla RTX 4090, podczas gdy RTX 3090 Ti potrzebuje średnio 360 W w tym teście!

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

56 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 61

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 53

37 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 23

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 56

41 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 44

32 AMD Radeon RX 6800

AMD 40

29 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 27

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dopiero co wypuszczony remaster konsolowego hitu o przygodach Człowieka-Pająka jest grą wymagającą, ale dosyć szybko trafiamy w nim na limit wydajności procesora. Nasz Intel Core i9-12900KS stanowczo musi wybierać się już na emeryturę… Dla RTX 4090 rozdzielczość i ustawienia nie mają znaczenia. Gra zawsze chodzi tak samo, a RTX 4090 zadowala się w 4K i najwyższych detalach zwykle 280 W energii, będąc o blisko 50% szybszym od pobierającego 380 W RTX 3090 Ti.

Metro 2033 EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 121

76 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 95

58 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 83

53 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 77

47 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 60

39 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 57

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 46

30 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 36

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro 2033 EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 108

69 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 65

45 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 56

38 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 52

36 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 40

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 30

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 25

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wzmocniona wersja najnowszego Metro Exodus (którą z nieznanych nam powodów nazwano ponownie Metro 2033) garściami korzysta z techniki generowania globalnego oświetlenia z użyciem śledzenia promieni. Odbija się to nieco na wydajności Radeonów oraz ponownie daje powód do zabłyśnięcia zoptymalizowanym jednostkom w nowym RTX 4090. W końcu mamy kartę, która bez zająknięcia pozwoli grać w 4K bez podpierania się upscalingiem. Przy okazji - to w zasadzie jedyna gra, w której RTX 4090 dobijał momentami do limitu 450 W, jaki bazowo ustawiła w nim NVIDIA (identycznie jak RTX 3090 Ti).

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 109

90 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 109

90 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 108

90 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

90 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 107

87 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 104

84 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

86 AMD Radeon RX 6800

AMD 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 71

61 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 65

57 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 104

89 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 98

81 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 93

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 71

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 66

55 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 53

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

48 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 43

38 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 35

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 34

25 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 29

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Symulatory mają to do siebie, że mocniej niż typowe gry obciążają procesor. Microsoft Flight Simulator jest tego idealnym przykładem – podobnie jak w Spider-Manie wydajność jest tutaj stała niezależnie od wybranych ustawień, rozdzielczości czy też upscalingu. Przynajmniej do czasu aktywowania DLSS 3.0, ale o tym za moment. W samym 4K RTX 4090 jednak jest osamotniony w kwestii limitu ze strony CPU i stanowczo dominuje nad resztą stawki, pobierając przy tym 80-90 W mniej energii od najbliższego konkurenta w postaci RTX 3090Ti.

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 41

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 60

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 52

38 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

25 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 35

17 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

24 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

15 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Porzucona niedawno przez twórców (w ramach zapowiedzi GTA VI) druga część Red Dead Redemption jest relatywnie starą grą, ale w procedurze się znalazła ze względu na korzystanie z API Vulkan. RTX 4090 ponownie dominuje, ale nie tylko na tle wydajności, gdyż jednocześnie pobiera te 60-70 W mniej energii od RTX 3090 Ti (4K ultra).

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

#ADR! NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jedyna w naszym teście gra online (Battle Royale) pokazuje, że do tego typu produkcji nie warto przesadnie inwestować w kartę graficzną. Co prawda zakup RTX 4090 dosyć szybko zwróci się w rachunkach za prąd, jeżeli ceny energii dalej będą tak rosły (150 W mniejsze zużycie energii od RTX 3090 Ti przy tej samej wydajności), ale na więcej FPS nie ma co liczyć - nawet podbicie rozdzielczości do 4K daje tu identyczny rezultat. Przetestowaliśmy jeszcze CS:GO, ale tam sytuacja się powtórzyła – RTX 4090 uzyskał zbliżoną ilość FPS do RTX 3090 Ti, pobierając prawie 2x mniej prądu – nie ma sensu prezentować tego w formie wykresów wydajności.



Rozmowa RTX 4090 z RTX 4080 na temat poprzednich generacji GPU.

Teraz pora na prawdziwy przełom – DLSS 3.0 – Frame Generation

Surowa wydajność w większości gier, jak widzieliście powyżej, wzrosła diametralnie – co do tego nie ma wątpliwości. A tam, gdzie dużego wzrostu FPS nie było, odnotowaliśmy znaczny spadek zużycia energii (o tym więcej jeszcze nieco dalej napiszemy), co wynika wprost ze zbyt wolnego dostarczania informacji do samej karty. Innymi słowy jest to klasyczny „bottleneck” na procesorze i/lub pamięciach. Te mamy w naszej platformie dosyć szybkie (choć nie da się ukryć, że nowsza generacja nieco by nasze wykresy poprawiła) i również na tego typu jednostkach musieli bazować inżynierzy NVIDII projektujący RTX 4090. Ewidentnie taki stan rzeczy im się nie spodobał i postanowili sami coś z tym zrobić.

NVIDIA postanowiła wyręczyć Intela i AMD w dalszym rozwoju szybszych procesorów – nowe RTX mają sposób na taki „bottleneck” wydajności i jest nim DLSS 3.0!

Tak oto narodziła się funkcja DLSS 3.0, oferująca technologię generowania klatek pośrednich bezpośrednio na samej karcie w jej nowych rdzeniach Tensor. Pomiędzy każde dwie klatki wygenerowane przez silnik gry, nowy RTX dokłada jedną, którą tworzy na podstawie analizy tych dwóch. Proces ten w pewnym stopniu dodatkowo obciąża kartę graficzną, ale zysk w postaci podwojenia tego nieco niższego FPS jest dalece większy. Co istotne, funkcję tę można łączyć z dowolnymi technikami poprawy jakości lub wydajności, w tym z DLSS 2.0 (uprzedzamy pytania – połączenie DLSS 2.0 i DLSS 3.0 nie daje nam DLSS 5.0).



Jak widać DLSS 3.0 (Frame Generation) jest zupełnie opcjonalne względem DLSS 2.0 (Super Resolution).

Generowanie nowych klatek polega na analizie przesunięcia pikseli między dwiema klatkami wygenerowanymi przez silnik gry i jest to proces, który karta prowadzi w czasie rzeczywistym. Tak skomplikowane obliczenia niestety nie są w stanie być prowadzone na poprzedniej generacji kart RTX, jednak sama technologia zdaje się być tak samo łatwa w implementacji, co DLSS 2.0 – już teraz na premierę dostępnych jest kilka tytułów, które z tej funkcji korzystają i postanowiliśmy przyjrzeć się realnym zyskom wydajności.

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 142

118 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 76

62 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 46

37 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 AMD Radeon RX 6900 XT [FSR Q]

AMD 26

19 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 25

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W Cyberpunku widzimy, że klatek nie przybywa wprost 2x więcej, jeżeli nie będziemy używać DLSS 2.0. Dla natywnego obrazu ten przyrost wynosi około 65%, zatem nieco mniej niż samo aktywowanie DLSS 2.0 (+75%). Oczywiście w jednym przypadku mówimy o upscalingu, a w drugim o zupełnie nowych klatkach dodanych przez kartę (w natywnej rozdzielczości). Jeżeli jednak obie techniki połączymy, to uzyskujemy nadal obraz praktycznie nierozróżnialny gołym okiem względem natywnego 4K, tylko że 3x szybszy niż w przypadku tej samej jakości na RTX 3090 Ti (i 5x szybszy od Radeona RX 6900XT). Co ciekawe, generując te 142 FPS nowy RTX 4090 potrzebował tylko ~330 W energii – ponownie o 100 W mniej od 3x wolniejszego RTX 3090 Ti!

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 165

146 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 132

122 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

67 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 82

66 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 81

66 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 56

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 43

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W tej grze, jak pewnie pamiętacie, mocno doskwierał nam limit wydajności, jakim jest CPU. Dla DLSS 3.0 jednak nie ma on znaczenia. Ponownie, użycie jednocześnie DLSS 2.0 Quality z DLSS 3.0 Frame Generation dało dokładnie 2x więcej FPS względem samego DLSS 2.0 Quality. Tutaj również RTX 4090 pobierał blisko o 100 W mniej energii niż RTX 3090 Ti, dając 2x więcej FPS.

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze A Plague Tale: Requiem

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 141

123 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 111

97 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 101

83 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

61 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 69

60 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

43 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 33

28 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnią grą, którą sprawdziliśmy z DLSS, jest jeszcze niewydana druga część zaskakująco udanej opowieści o dwójce dzieci i ich zwierzątkach. A Plague Tale: Requiem do sprzedaży trafi 18 października, więc nikomu nie mówcie, że już u nas o niej słyszeliście (a stanowczo będzie to jedna z lepszych gier tego roku, oceniając przynajmniej po pierwszym rozdziale, w jaki zdążyliśmy zagrać, szukając miejsca do testów). Grę oczywiście już testujemy na wszystkich kartach, jakie posiadamy i niebawem (na premierę?) ukaże się artykuł temu poświęcony.

DLSS 3.0 dopiero wchodzi na rynek, a już szykują się duże premiery hitów, takie jak A Plague Tale: Requiem, które będą tę innowację wspierać - oby tak dalej!

Ale do brzegu – wydajność w tej grze bazuje głównie na wydajności karty, za co może być odpowiedzialna funkcja śledzenia promieni (mimo że w ustawieniach gra się tym bezpośrednio nie chwali). Natywna wydajność RTX 4090 pozwala akurat na optymalną zabawę w natywnym 4K, ale po co na tym poprzestawać, skoro jeden przełącznik zrobi z tego płynność stosowną dla ekranów z odświeżaniem 144 Hz? Warto jednak zauważyć, że w tym tytule obciążenie karty jest na tyle duże, że w żadnym momencie nie ma mowy o 2x większym FPS po aktywowaniu Frame Generation.

Z DLSS 3.0 pograsz w 8K - sprawdziliśmy to

Oczywiście nie mogliśmy oprzeć się pokusie sprawdzenia wydajności najnowszego RTXa w rozdzielczości 8K - poniżej mała zajawka tego, jak radzi sobie w tytułach, które wspierają DLSS 3.0.

Test GeForce RTX 4090 w 8K

4320p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

DLSS 3.0 Performance + Frame Generation

Cyberpunk 2077 60

53 Microsoft Flight Simulator 90

85 A Plague Tale: Requiem 68

61 Legenda średni FPS

1% Low FPS

Testy wyjątkowo przeprowadziliśmy tutaj z DLSS 2.0 ustawionym na tryb "Performance", co oznacza, że obraz natywnie był rendeorwany w 4K i następnie upscalowny do 8K. Grać się da, choć ze względu na wspomniane pływanie sterowania przy tak niskim (natywnie) FPS, nie jest to rodzielczość, którą byśmy polecali do Cyberpunk 2077.

DLSS 3.0 ma jednak swoje ciemne strony…

Żeby nie było zbyt różowo, to trzeba wspomnieć o kilku mankamentach związanych z nową funkcją generowania „darmowych FPS”. Tu od razu zaznaczamy – nie zalicza się do nich jakość obrazu. Klatki generowane przez AI są realnie mistrzowsko wtopione pomiędzy dwie prawdziwe klatki i nawet poklatkowa analiza nie zawsze pozwala ustalić, czy patrzymy na klatkę stworzoną przez silnik gry, czy Tensory karty. Co zatem nam się nie podoba?

Input Lag minimalnie, ale jednak wzrasta

Przede wszystkim opóźnienia. DLSS 3.0 aby wygenerować klatkę pośrednią, potrzebuje klatki następującej, zatem to, co widzimy na ekranie jest opóźnione o czas generowania kolejnej klatki i jeszcze czas potrzebny na wygenerowanie klatki pośredniej. Realnie mówimy tu o opóźnieniu około 2 klatek, ale biorąc pod uwagę, że klatek za sprawą DLSS Super Resolution mamy też więcej (co obniża opóźnienia), realny wzrost nie przekracza zwykle 5 ms. Duża rolę w tym przypadku odgrywa NVIDIA Reflex, ale nie bardzo mamy jak zweryfikować, jak wielką, bo nie można go wyłączyć, gdy korzystamy z DLSS 3.0 :) Nie da się jednak ukryć, że korzystając z samego DLSS Frame Generation, nawet wspomaganego domyślnie przez NVIDIA Reflex, należy liczyć się z odczuwalnie większym opóźnieniem niż na tej samej karcie NVIDII bez owych dodatkowo generowanych klatek. Co innego jeżeli porównamy opóźnienia z kartami, które NVIDIA Refleks nie oferują - tutaj można mówić o zbliżonych wynikach pomiaru opóźnień, gdy DLSS 3.0 Frame Generation aktywujemy (względem karty dowolnego z konkurentów NVIDII).



Nie można wygenerować klatki pośredniej nieznając tej kolejnej - karta musi zatem nieco opóźniać wyświetlanie obrazu.

Więcej FPS nie oznacza większej responsywności

To, że karta dorzuci nam dodatkową klatkę, upłynniając animację, nie oznacza, że gra będzie reagować na to, co zrobimy w czasie wyświetlania tej dodatkowej klatki. Oznacza to, że z punktu widzenia silnika gry nadal poczucie responsywności sterowania będzie takie samo jak bez DLSS 3.0 – dobitnie czuć to, gdy gra generuje poniżej 30 FPS i, co prawda, animacja jest płynna, ale sterowanie pływa w sposób charakterystyczny dla takiego klatkarzu poniżej 30 FPS. Łącząc to ze wzrostem input lag oznacza to, że DLSS 3.0 stanowczo nie nadaje się do gier sieciowych/e-sportowych. Inna sprawa, że w tych tytułach zwykle i tak mamy tak dużo FPS, że nie ma sensu tą funkcją się podpierać.

Zapomnijcie o G-Sync i ogólnie o synchronizacji odświeżania

Zgadza się – na ten moment DLSS 3.0 nie działa z żadną formą synchronizacji odświeżania z ilością klatek. Podobno NVIDIA pracuje nad tym, aby te technologie połączyć, ale na ten moment należy uznać, że musimy wybierać – animacja płynniejsza albo pozbawiona rozrywania… W naszym odczuciu konieczność zrezygnowania z G-Sync to na obecną chwilę w zasadzie największy i najbardziej odczuwalny problem.

DLSS 3.0 to jeszcze bardziej zamknięty standard

Tak jak już od początku pisaliśmy – DLSS 3.0 jest funkcją ekskluzywnie dostępną dla kart z serii RTX 4000 (zatem począwszy od RTX 4070, zwanego również RTX 4080 12 GB). To jednak tylko połowa problemu, bo nawet jeżeli akurat mamy odłożone to (niecałe) 10 tysięcy na nowego RTX 4090, to nadal pozostajemy na łasce twórców gier – od nich zależy, czy ta funkcja będzie dostępna. Na ten moment wiemy jeszcze o aktualizacji, która właśnie DLSS 3.0 wprowadzdo kolejnych ponad 30 gier, a wśród nich Spider-Mana, Dying Light 2, F1 22, M&B2, Wiedźmin 3, Warhammer 40K. Pozostaje zatem mieć nadzieję, że DLSS 3.0 będzie dodawane do każdej nowej większej gry, podobnie jak ma to obecnie miejsce z DLSS 2.0.



W teorii karcie wystarczy, że wygeneruje tylko 1/8 wszystkich pikseli wyświetlanych w ciągu 2 sąsiadujacych klatek - reszta jest generowana przez Tensory!

NVIDIA dołącza do grona producentów zdolnych kodować w AV1 – i robi to w wielkim stylu

Kolejną nowością w karcie RTX 4090 jest obecność dodatkowego enkodera wideo oraz dodanie obsługi kodeka AV1. Otrzymaliśmy przedpremierowo dostęp zarówno do aplikacji OBS, jak i Discord ze wsparciem dla nowego kodeka NVIDII i przetestowaliśmy, ile prawdy jest w premierowych slajdach. Spoiler alert – dużo.

Porównanie jakości nagranego obrazu – kodek AV1, HEVC oraz h.264

4K, 120 FPS, 6000 kbps

Pierwsza część filmu ukazuje nagrywanie z bitrate na poziomie 8000 Kbps, co odpowiada najwyższej jakości, jaką akceptują obecnie platformy streamingowe (choć wymaga to posiadania konta patronackiego). Enkoder ustawiliśmy na "Fast" - tak jak zwykle używają tego streamerzy, aby nie obciażąć mocno swojego PC. Różnice względem standardowego H.264 widać gołym okiem, a z kolei obraz kodowany z pomocą płatnego kodeka H.265 jest tylko minimalnie wyższej jakości. Kolejno przełączyliśmy enkodery na 3000 Kbps (co odpowiada darmowym kontom do streamowania), ale aby nieco podratować sytuację podkręciliśmy kodowanie do poziomu "Medium". Efekt jest taki, że w H.264 równie dobrze moglibyśmy stream podpisać "Mario 64 - speed run", podczas gdy kodowanie z użyciem nowego kodeka AV1 daje już bardzo solidny obraz.

Sprzętowe wsparcie dla AV1 przyda się również przy odtwarzaniu treści z platform, takich jak Netflix, gdyż te również w tę stronę obecnie migrują

Zapytacie w takim przypadku, o co tyle zamieszania, skoro starszy kodek H.265 HEVC oferuje lepszą jakość? Otóż ze względów licencyjnych żadna darmowa platforma streamingowa nigdy nie przejdzie na kodowanie strumienia tym kodekiem, podczas gdy AV1 jest całkowicie otwartym i przez to darmowym standardem. Tak jak pisaliśmy - już teraz wspiera go Discord oraz OBS (z którego pomocą można prowadzić stream prosto na YouTube w tej cudownej jakości). To rónież zbawienie dla osób ze słabszym łączem, bo nawet z 1500-2000 Kbps da się uzyskać cokolwiek rozsądną jakość w FHD.

Co dwa enkodery to nie jeden

Za sprawą dołożenia drugiego enkodera nowe RTX’y potrafią dosłownie 2x szybciej wykonywać te same zadania. Przekłada się to na szybszy render filmów w aplikacjach do montażu (jak DaVinci Resolve 18, które też otrzymało teraz wsparcie dla kodeka NVENC AV1). Oznacza to również możliwość streamowania 120 FPS przy 4K lub 60 FPS w 8K w rozsądnej jakości obrazu, co nie było osiągalne wcześniej z pomocą dedykowanych kart typu Elgato. Oczywiście ten aspekt również przetestowaliśmy, badając czas renderowania filmu 4K na trzech różnych platformach z użyciem trzech różnych kodeków.

Pomiar szybkości renderowania video [s]

klip 4K, 60 FPS, 60s (600 klatek), 80 000 kbps, mniej=lepiej

H.264 RTX 4090 FE N/D

19 RTX 3090 Ti N/D

23 RX 6900 XT N/D

34 H.265 RTX 4090 FE 44

12 RTX 3090 Ti 105

28 RX 6900 XT 120

36 AV1 RTX 4090 FE 47

13 Legenda / / 8K

/ 4K

Działanie podwójnego enkodera widać wyraźnie na każdym kroku (poza klasycznym H.264), choć oczywiście samo kodowanie (każdego z enkoderów) jest też nieco szybsze niż w poprzedniej generacji. Jeżeli na życie zarabiacie renderując filmy, to teraz powinniście przerwać czytanie i pospiesznie udać się do sklepu po chociaż jednego RTX 4090. To inwestycja, która błyskawicznie się zwróci, bo jak wiadomo - czas to pieniądz.

Wydajność w zastosowaniach profesjonalnych też wzrosła

Skoro już przy renderowaniu jesteśmy, to oczywiście wydajność w aplikacjach, takich jak Blender lub Vray wzrosła bardzo mocno, podobnie jak w innych zastosowaniach profesjonalnych, korzystających z GPU. Zobaczcie sami:

Blender 3.2.2 [sekundy]

Barcelona Pavilon, tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

[OPTIX] 10,75 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

[OPTIX] 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[OPTIX] 18,42 NVIDIA GeForce RTX 3080

[OPTIX] 21,00 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[OPTIX] 27,34 NVIDIA GeForce RTX 3070

[OPTIX] 28,27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

[OPTIX] 30,73 NVIDIA GeForce RTX 3060

[OPTIX] 42,23 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OPTIX] 52,76 AMD Radeon RX 6900 XT

[HIP] 59,94 NVIDIA GeForce RTX 2060

[OPTIX] 60,72 AMD Radeon RX 6800 XT

[HIP] 63,45 AMD Radeon RX 6800

[HIP] 81,16 AMD Radeon RX 6700 XT

[HIP] 104,16 AMD Radeon RX 6650 XT

[HIP] 134,91 AMD Radeon RX 6600

[HIP] 156,53 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

[OPTIX] 177,9

Testy w pakiecie SPECviewperf 2020

Kolejne, co sprawdziliśmy, to pakiet testów SPECviewperf 2020 obrazujący wydajność w zastosowaniach typowo projektowych oraz inżynieryjnych.

SPECviewperf 2020 [pkt]

3Dsmax-07, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 198 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 121 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 [pkt]

Catia-06, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 AMD Radeon RX 6800

AMD 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 [pkt]

Creo-03, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 129 AMD Radeon RX 6800

AMD 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 [pkt]

Energy-03, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 76 AMD Radeon RX 6800

AMD 67 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 [pkt]

Maya-06, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 452 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 405 AMD Radeon RX 6800

AMD 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 [pkt]

Medical-03, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 68 AMD Radeon RX 6800

AMD 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 [pkt]

SNX-04, więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 577 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 547 AMD Radeon RX 6800

AMD 415 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 382 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 379 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 335 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 29 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 23 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 17 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

SPECviewperf 2020 [pkt]

Solidworks-05, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Co tu dużo mówić - to smutny dzień dla AMD, bo w zasadzie w tym pakiecie testów pozostali na prowadzeniu tylko w dedykowanym pod ich karty oprogramowaniu Siemens NX CAD. Najbardziej szokuje 140-procentowy wzrost wydajności (względem RTX 3090 Ti) w teście Energy - tym, który zawsze był domeną AMD. Coż, już nie jest. Skrócenie o blisko połowę czasu renderowania animacji w Blenderze to również imponujący wynik ze strony RTX 4090 (przy okazji, chyba będzie trzeba przerzucić się na bardziej wymagającą scenę w tym teście...). Jedno jest pewne - RTX 4090 jawi się jako niesamowicie łakomy kąsek dla osób zarabiających na pracy z wszelkiego typu obliczeniami lub renderingiem.

Ogromny pobór energii! Tylko, że jednak nie…

Jeżeli czytaliście opisy poszczególnych testów wydajności w grach, to pewnie już spodziewacie się, jaki będzie finalny wniosek. Faktem jest, że NVIDIA GeForce RTX 4090 to ogromny układ zdolny skonsumować bardzo dużo energii, za co odwdzięcza się jeszcze większym wzrostem wydajności. W praktyce jednak, w roli karty dla gracza w dzisiejszych grach RTX 4090 okazuje się być podobnie prądożerny, co RTX 3080… A grając w FHD zadowoli się zwykle ilością energii identyczną, co konsumowana przez RTX 3050 ;) Przynajmniej do czasu, aż ktoś wymyśli znacznie szybsze procesory. Co więcej, RTX 4090 nawet pod pełnym obciążeniem plasuje się dokładnie pomiędzy topowymi kartami poprzedniej generacji z obu obozów.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 716

Po podkręceniu RTX 4090 potrafi dobić do 500 W energii pobieranej przez samo GPU, co oznacza, że realnie do tej karty zalecamy raczej zasilacz o mocy 1000 W (sama NVIDIA sugeruje 850 W). Nie jesteśmy w tej kwestii odosobnieni, gdyż są konstrukcje niereferencyjne z takim właśnie zaleceniem. Kilku producentów nawet poszło o krok dalej, polecając wybór zasilacza o mocy 1200 W! To już nieco na wyrost, ale cóż – better be safe than sorry.

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 425 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Czy NVIDIA GeForce RTX 4090 to przełom w branży?

Nvidia w swojej nowej architekturze Ada Lovelace bez wątpienia poczyniła ogromny postęp w kwestii efektywności układu. Jako że limit mocy zostawiono ten sam, co w RTX 3090 Ti, to przyrost wydajności powinien być równie duży, ale niestety tu zwykle okazuje się, że reszta zestawu nie nadąża za tak wydajną kartą. Możliwe, że nowe procesory dałyby tu nieco lepszy obraz sytuacji, ale w praktyce dopiero kolejne generacje zdołają ujarzmić potęgę tej karty. Obecnie często musimy zadowolić się 30-40% wyższą wydajnością przy 30% mniejszym poborze prądu ;) A jak wygląda średni przyrost wydajności w naszych testach? Poniżej porównanie, w którym RTX 3090 Ti jest punktem wyjściowym - wydajność RX 6950XT aproksymowaliśmy na podstawie naszych wcześniejszych testów (jej przewagi nad RX 6900XT).

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 157% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 100% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 90% AMD Radeon RX 6950 XT

AMD 86% AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 77%

Gdyby przyjąć wydajność RTX 3090 (który osiąga niemal identyczną wydajność, co RTX 3080 Ti), to przyrost z generacji na generację wynosi 174%! To realnie ewenement w skali obecnej i całej poprzedniej dekady. A te wyniki i tak zakładają, że karta jest miejscami jeszcze dławiona przez nasz procesor oraz NIE uwzględniają przyrostu klatek, jaki daje DLSS 3.0. Wszystko to przy niższym poborze energii niż topowe jednostki poprzedniej generacji!



Takie wypasione pudełko to też miły dodatek do tak drogiej karty.

NVIDIA zdaje się zawczasu dostrzegła problem z niewydolnością dzisiejszych (i zapewne również nadchodzących) procesorów i postanowiła temu zaradzić tworząc innowacyjną technologię NVIDIA DLSS 3.0 Frame Generation. Jej działanie w przypadku limitowania wydajności przez procesor może podnieść płynność animacji nawet dwukrotnie, jednocześnie nie wpływając w zauważalny sposób na jakość obrazu. Niestety wiąże się z pewnymi ustępstwami, które nie czynią z niej w naszym odczuciu techniki idealnej – przynajmniej na ten moment. Bezwzględnie natomiast na plus należy zaliczyć obecność dodatkowego enkodera wideo i obsługi kodeka AV1.

NVIDIA GeForce RTX 4090 to karta potężna w każdym wymiarze i prawdopodobnie doczeka się miana karty legendarnej

Sama konstrukcja Founders Edition to istny majstersztyk – przynajmniej na tle kart niereferencyjnych poprzedniej generacji. Owszem jest duża, ale nie gargantuiczna, jak ma to miejsce w przypadku niektórych zapowiedzianych konstrukcji autorskich. Oferuje znakomitą kulturę pracy oraz bardzo duży potencjał podkręcania. Wygląda przy tym również bardzo okazale, ale to już kwestia gustu.



Stanowczo warto zorganizować sobie przewód 16-pin bezpośrednio z zasilacza - adapter 4x8-pin nie prezentuje się zbyt okazale.

Finalnie zarówno kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Ediotion, jak i GPU, na którym została oparta oceniamy na najwyższą notę. Obecnie nie ma na rynku karty graficznej, która mogłaby się chociaż zbliżyć wydajnością (również w przeliczeniu na zużytą energię), a funkcje, które ta generacja wprowadza, czynią dystans do nadgonienia niewyobrażalnie wielkim. Cena sugerowana dla tego modelu to 9699 zł, ale tak jak pisaliśmy na wstępie, może być problem z jej zakupem w naszym kraju. Niemniej to jedna z najbardziej przyszłościowych kart, jakie kiedykolwiek widzieliśmy. Co więcej - już nie możemy się odczekać, co pokaże tak wydajna architektura w laptopach!

Nasza ocena układu NVIDIA RTX 4090: 100% 5/5









Zalety i wady:

Spektakularnie wysoka wydajność gotowa na kolejne generacje procesorów,

duży wzrost efektywności energetycznej,

bardzo duży potencjał podkręcania,

dodatkowy wzrost wydajności z aktywnym śledzeniem promieni,

innowacyjna technologia NVIDIA DLSS 3.0,

dodatkowy enkoder wideo i obsługa kodeka AV1,

nadal rozwijany NVIDIA Reflex i NVIDIA Broadcast.



Brak wsparcia dla Display Port 2.0.

Nasza ocena karty graficznej NVIDIA RTX 4090 Founders Edition 100% 5/5









Opinia o Nvidia GeForce RTX 4090 Founders Edition Plusy Niesamowicie wydajny i efektywny układ RTX 4090,

innowacyjne funkcje, takie jak DLSS 3.0 i podwójny enkoder AV1,

perfekcyjnie wykonany układ chłodzenia, który niemal bezgłośnie odprowadza ciepło karty,

bardzo duży potencjał podkręcania (limit mocy do 600 W),

atrakcyjny stonowany wygląd i rozsądny rozmiar na tle konkurencyjnych rozwiązań,

cena adekwatna do osiągów. Minusy Brak złącza DisplayPort 2.0,

problemy z dostępnością w naszym kraju.

Testowana karta została dostarczona do redakcji bezpośrednio od producenta - NVIDII.