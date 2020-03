Karty graficzne Nvidia zaskoczy ulepszonym GeForce GTX 1650? Premiera może czaić się tuż za rogiem z dnia 2020-03-31

Nvidia nie zapomina o graczach z mniej zasobnym portfelem. Choć GeForce GTX 1650 nie zaliczał się do zbyt udanych modeli, to jego ulepszona wersja - GTX 1650 SUPER okazała się hitem. Wiemy jednak, że to nie koniec ofensywy „zielonych”, bo w planach jest jeszcze jeden tani model.

Mowa o modelu GeForce GTX 1650 w konfiguracji z pamięciami GDDR6 – pierwsze przecieki o takiej karcie pojawiły się w lutym, ale teraz mamy więcej informacji o nowej konstrukcji. Nvidia szykuje kartę GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6 Na ten moment dokładna specyfikacja karty jeszcze nie jest znana. Możemy podejrzewać, że producent zastosuje ten sam układ graficzny (Turing TU117 z 896 jednostkami CUDA), ale wprowadzi nowsze pamięci – 4 GB GDDR6 128-bit zamiast 4 GB GDDR5 128-bit. Model GeForce GTX 1650 GeForce GTX 1650 GDDR6* GeForce GTX 1650 SUPER Generacja Turing 12 nm Turing 12 nm Turing 12 nm Układ graficzny Turing TU117 Turing TU117? Turing TU116 Jednostki cieniujące 896 896? 1280 Jednostki teksturujące 56 56? 80 Jednostki rasteryzujące 32 32? 32 Rdzenie Tensor - - - Jednostki RT - - - Taktowanie rdzenia 1485/1665 MHz ? 1530/1725 MHz Moc obliczeniowa 3,0 TFLOPS ? 4,4 TFLOPS Pamięć wideo 4 GB GDDR5 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit 4 GB GDDR6 128-bit Taktowanie pamięci 8000 MHz 12 000 MHz? 12 000 MHz Przepustowość pamięci 128 GB/s 192 GB/s? 192 GB/s TDP (zasilanie) 75 W (brak) ? 100 W (6-pin) Cena premierowa $149 ??? $159 *specyfikacja nieoficjalna Nowsze pamięci zaoferują wyższą przepustowość, co powinno się przełożyć na wzrost wydajności. Nowa wersja GTX 1650 mogłaby się uplasować pomiędzy zwykłym GTX 1650 a GTX 1650 SUPER (wersja SUPER wykorzystuje nie tylko kości GDDR6, ale też wydajniejsze GPU). Kiedy premiera nowej karty GeForce GTX 1650? Wprowadzenie nowej karty podobno jest związane z zakończeniem produkcji pamięci GDDR5 przez Samsunga (w takiej sytuacji producenci zostali zmuszeni przestawić się na kości GDDR6). Według azjatyckich źródeł, GeForce GTX 1650 z pamięciami GDDR6 zadebiutuje na początku kwietnia. Zbliżającą się premierę zdaje się potwierdzać strona niemieckiego sklepu GEPC, gdzie już pojawiły się oferty przedsprzedaży kart Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 OC i Gigabyte GeForce GTX 1650 D6 WindForce OC. Dobrą informacją jest to, że nowe modele zostały wycenione podobnie do zwykłych wersji z pamięciami GDDR5 (Gigabyte GeForce GTX 1650 OC i Gigabyte GeForce GTX 1650 WindForce OC). Czy GeForce GTX 1650 GDDR6 rzeczywiście zadebiutuje na początku miesiąca i będzie dostępny w zbliżonej cenie? Pewnie wkrótce się przekonamy... Źródło: ITHome, GEPC Warto zobaczyć również: Padła karta graficzna i nie możesz wyjść z domu? PowerColor o Tobie pamięta!

