PowerColor przedłuża gwarancję na karty graficzne

Firma PowerColor opublikowała oświadczenie, gdzie odniosła się do pandemii SARS-CoV-2 i problemów z odsyłką kart graficznych na gwarancję:

BREAKING NEWS: Warranty Extension +3Months! Any PowerColor customer has a warranty on their PowerColor AMD card expiring from March to June 2020, do not worry we will honour the warranty #StayHome #SaveLives #powercolor #AMD #radeon #extendedwarranty https://t.co/SpcCqfg5pd pic.twitter.com/mBWUG9jldn