GeForce RTX 4060 to jedna z najbardziej wyczekiwanych kart graficznych tego roku. Mamy dobre wieści! Wygląda na to, że Nvidia już testuje nową konstrukcje.

GeForce RTX 4060 ma być następcą popularnego modelu GeForce RTX 3060. Spodziewamy się karty graficznej ze średniej półki, która będzie się odznaczać dobrym stosunkiem wydajności do ceny.

Premiera takiej karty może zbliżać się coraz większymi krokami.

Zdjęcia karty GeForce RTX 4060

rozwiń

Użytkownik KittyYYuko opublikował na Twitterze zdjęcia tajemniczej karty graficznej – zdjęcia wskazują, że to model GeForce RTX 4060 w referencyjnej wersji Founders Edition (chociaż źródło sugeruje, że może być to wydajniejszy model GeForce RTX 4060 Ti). Może to oznaczać, że Nvidia już ma gotowe pierwsze próbki takich kart i jest w trakcie ich testowania.

Karta wykorzystuje charakterystyczne chłodzenie, które przypomina wcześniejsze modele z serii GeForce RTX 3000 i RTX 4000. Producent zastosował masywny radiator i dwa przeciwstawne wentylatory, a całość utrzymano w czarno-srebrnej kolorystyce. Warto zauważyć, że karta GeForce RTX 4060 Founders Edition jest dużo mniejsza niż np. modele GeForce RTX 4080 Founders Edition czy GeForce RTX 4090 Founders Edition.

Co zaoferuje GeForce RTX 4060?

Co prawda Nvidia oficjalnie nie potwierdza planów wydania karty GeForce RTX 4060, ale w sieci już krąży nieoficjalna specyfikacja takiego modelu.

GeForce RTX 4060 miałby bazować na układzie graficznym Nvidia AD107-400 z 3072 jednostkami cieniującymi, który będzie współpracować z 8 GB pamięci GDDR6 128-bit. Nowy model ma też wyróżniać się niewielkim zapotrzebowaniem na energię - współczynnik TDP ma wynosić 115 W (dla porównania, w przypadku GeForce RTX 3060 wynosi on 170 W).

Specyfikacja nowej karty może budzić rozczarowanie, ale na jej ocenę musimy poczekać do oficjalnej premiery. Na ten moment nie wiadomo kiedy zadebiutuje GeForce RTX 4060, ale pojawienie się zdjęć referencyjnego modelu może sugerować, że konstrukcja zbliża się coraz większymi krokami.

Źródło: Twitter @ KittyYYuko, VideoCardz