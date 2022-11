GeForce RTX 4080 już jutro wkracza do sklepów. Wyposażony w 16 GB vRAM. Kartę dokładnie przetestowaliśmy i nie ma wątpliwości, że jest to niesamowicie wydajny układ – ale czy na tyle, aby uzasadnić znacznie wyższą cenę niż ta w poprzedniej generacji?

NVIDIA GeForce RTX 4080 korzysta z mniejszego rdzenia AD103 i oferuje 40% mniej jednostek CUDA, Tensor i RT (o nieco wyższym taktowaniu). Posiada także 8 GB mniej pamięci na 33% węższej szynie (również wyżej taktowanej). Wszystko to w 20% niższej cenie od GeForce RTX 4090…

Wydajność nowego GeForce RTX 4080 16 GB plasuje się pomiędzy poprzednio najszybszą kartą GeForce RTX 3090 Ti a najnowszym GeForce RTX 4090, choć w 4K przewaga flagowej karty NVIDII rośnie.

Pomimo 30% niższego limitu mocy, konstrukcja Founders Edition dla modelu RTX 4080 (320 W) jest bliźniacza z tą w modelu RTX 4090 (450 W). Przekłada się to na wyższą kulturę pracy RTX 4080. Jeżeli zdecydujemy się korzystać z adaptera dla starych zasilaczy, to nowa karta zadowoli się również jedną 8-pinową wtyczką zasilania mniej (wystarczą trzy).

GeForce RTX 4080, podobnie jak RTX 4090, oferuje jedynie wsparcie dla najnowszego HDMI 2.1, podczas gdy DisplayPort 1.4a pozostaje już dwie generacje do tyłu względem najnowszego standardu 2.1. Ogranicza to potencjał karty w grach e-sportowych z wykorzystaniem monitorów, które być może kiedyś zaczną istnieć.

Nowy GeForce RTX 4080 również otrzymał podwójny enkoder NVENC z obsługą kodeka AV1, co czyni z niego wyśmienitą propozycję do streamingu lub montażu wideo. Wydajność w zastosowaniach profesjonalnych, zwłaszcza w przeliczeniu na pobór energii, jest podobnie oszałamiająca, co w droższym modelu.

RTX 4080, podobnie jak RTX 4090, oferuje dostęp do najnowszego DLSS 3.0 - funkcji, która efektywnie pozwala nawet podwoić liczbę wyświetlanych klatek bez dostrzegalnego wpływu na jakość obrazu.

4,4/5

Zaledwie miesiąc temu zaprezentowaliśmy Wam przedpremierowy test karty NVIDIA RTX 4090 Founders Edition – pierwszego modelu z najnowszej rodziny układów Ada Lovelace. Powiedzieć, że karta została ciepło przyjęta, to nic nie powiedzieć – od dnia premiery karta do dziś rozchodzi się na przysłowiowym pniu, mimo swojej wysokiej, pięciocyfrowej ceny. Dziś testowany GeForce RTX 4080 potencjalnie mógłby zaspokoić nieco mniej zamożnych graczy, ale w praktyce został wyceniony tylko minimalnie taniej i w naszym kraju zadebiutuje z ceną 7099 zł (za model Founders Edition). Ciekawi, czy będzie wart takiej kwoty? Zapraszamy do recenzji, która na to pytanie odpowie!

Tak oto okrojony chip znowu trafił do serii „80”

Już podczas wrześniowych zapowiedzi kart nowej generacji GeForce RTX 4000 nie ukrywaliśmy pewnej konsternacji obecnością w rodzinie „80” układu AD104, który miał trafić do obecnie już wycofanego z rozkładówki RTX 4080 12 GB (powróci pod nazwą RTX 4070 Ti…). Jednakże wcale niedużo lepiej wygląda sytuacja tego „pełnego” RTX 4080, który trafił do nas na testy. Wyposażono go w układ AD103, podczas gdy poprzednik tego układu z serii RTX 3000 (a również RTX 3070 Ti) korzystały z GPU z oznaczeniem „102”.



A więc to takie proste!

Dlaczego w ogóle o tym piszemy? Zasadniczo nie ma to znaczenia dla ostatecznego użytkownika – dla niego liczy się tylko wydajność i funkcjonalność w stosunku do ceny zakupu i poboru energii. Nie jest to również pierwszy raz, kiedy NVIDIA w ten sposób dywersyfikuje swoje karty – w serii RTX 2000 premierowy RTX 2080 korzystał z jeszcze bardziej przyciętego rdzenia TU104. To, co jednak chcemy podkreślić, to fakt, że mniejsza złożoność układu w tym przypadku powinna zaowocować znacznie większą różnicą w cenie względem RTX 4090… Niestety w praktyce wyszło odwrotnie.

Różnica w specyfikacji pomiędzy RTX 4090 a RTX 4080 przywraca tej pierwszej karcie elitarność, jaką posiadały pierwsze Titany – szkoda tylko, że jednocześnie RTX 4080, jak nigdy wcześniej, zbliżył się ceną do topowej karty…

Niemniej to nadal ta sama, rewolucyjna architektura Ada Lovelace, produkowana (w całości…) w najnowszym procesie technologicznym TSMC N4, co czyni ją znacznie efektywniejszą od wcześniejszego 8-nanometrowego procesu z fabryk Samsunga. Nowa architektura to również odświeżone wersje wszystkich rdzeni – w tym 4. generacja rdzeni Tensor (odpowiedzialnych za Deep Learning) i 3. generacja rdzeni RT (odpowiedzialnych za śledzenie promieni). W kwestii ilości dostępnych jednostek nowy RTX plasuje się dokładnie w połowie drogi między RTX 3080 a RTX 3080 Ti, ale ich taktowanie jest już znacznie wyższe. Ogólna moc obliczeniowa to aż 49 TFLOPS - odczuwalnie więcej niż nawet w RTX 3090 Ti (oraz równie odczuwalnie mniej niż 81 TFLOPS w RTX 4090…).



Wszystkie kości pamięci po jednej stronie - to zawsze dobry znak.

RTX 4080 korzysta również z pamięci GDDR6X, ale są one znacznie wyżej taktowane niż w którymkolwiek z poprzedników, a nawet wyżej niż w RTX 4090! Nieco to łagodzi kwestię uboższej przepustowości, wynikającej z tylko 256-bitowej szyny danych. Pamięci też mamy znacznie więcej niż w poprzedniej generacji i chciałoby się powiedzieć, że w końcu adekwatnie do mocy karty. Względem poprzednio stosowanych 10 GB i 12 GB, skok na 16 GB realnie powinien przełożyć się na rozgrywkę wolną od stutteringu w najwyższych rozdzielczościach.



Z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciach ;)

GeForce RTX 4080 - specyfikacja

Model GeForce RTX 4080 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3080 Ti GeForce RTX 3090 GeForce RTX 4090 Generacja Ada Lovelace

TSMC N4 - 5 nm Ampere

Samsung 8 nm Ampere

Samsung 8 nm Ampere

Samsung 8 nm Ada Lovelace

TSMC N4 - 5 nm Układ graficzny AD103-300 GA102 GA102 GA102 AD102-300 Jednostki cieniujące 9728 8704 10 240 10 496 16 384 Jednostki teksturujące 304 272 320 328 512 Jednostki rasteryzujące 112 96 112 112 192 Rdzenie Tensor 304 (4th gen) 272 (3rd gen) 320 (3rd gen) 328 (3rd gen) 512 (4th gen) Jednostki RT 76 (3rd gen) 68 (2nd gen) 80 (2nd gen) 82 (2nd gen) 128 (3rd gen) Taktowanie rdzenia 2505/2805 MHz 1440/1710 MHz 1365/1665 MHz 1395/1695 MHz 2520/2720 MHz Moc obliczeniowa 49 TFLOPS 29,77 TFLOPS 34,10 TFLOPS 35,58 TFLOPS 81 TFLOPS Pamięć wideo 16 GB GDDR6X 256-bit 10 GB GDDR6X 320-bit 12 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit 24 GB GDDR6X 384-bit Taktowanie pamięci 22 400 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz 19 500 MHz 21 000 MHz Przepustowość pamięci 716,8 GB/s 760,3 GB/s 912,4 GB/s 936,2 GB/s 1008 GB/s TGP (zasilanie) 320 W

12+4 pin (3x8-pin) 320 W

(1x12-pin) 350 W

(1x12-pin) 350 W

(1x12-pin) 450 W

12+4 pin (4x8-pin) Interfejs PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Cena $1199 $699 $1199 $1499 $1499

Taki recykling to my lubimy, czyli chłodzenie z RTX 4090 trafia do RTX 4080

Pora przyjrzeć się samej karcie, która do nas trafiła, zatem Founders Edition od NVIDII. Karta nadal nie do kupienia w naszym kraju, ale podobno ma się to jeszcze w tym roku poprawić, co bardzo nas cieszy, bo to wyjątkowo udany układ chłodzenia. Jak bardzo wyjątkowy, to mogliście się przekonać czytając fragment recenzji RTX 4090 jemu właśnie poświęcony, gdyż jest to dokładnie to samo chłodzenie. Karta jest, co prawda, o około 50-60 g lżejsza (nadal waży ponad 2,1 kg), ale to pewnie różnica w kościach pamięci i może nieco skromniejszej sekcji zasilania.



Karta jest nawet dostarczana w tym samym, innowacyjnym opakowaniu.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim ZNACZNIE większy rozmiar karty względem nawet RTX 3080 Ti Founders Edition (przypominamy - wymiary chłodzenia FE w RTX 4090, a zatem również RTX 4080 to: 30,4 x 13,4 x 6,1 cm). To, co prawda, jedno z najmniejszych układów chłodzenia w serii RTX 4090 i tam była to w zasadzie jego zaleta, jednakże w przypadku słabszej karty, w dodatku opartej o mniejszy rdzeń, mamy co do tego mieszane uczucia. Zwyczajnie można odnieść wrażenie, że sporo tu dopłacamy do przewymiarowanego chłodzenia, które ciężko będzie zmieścić w typowej dla tego segmentu obudowie.



Kiedyś majestatyczny RTX 3080 Ti wygląda teraz niczym budżetowa konstrukcja do komputera biurowego...

Niemniej ma to też dobre strony – już w połączeniu z topowym układem to chłodzenie pozwalało na komfortowe używanie karty z utrzymaniem rozsądnych temperatur i niskiej głośności. Tym razem jest tylko lepiej. Karta na domyślnych zegarach ledwo co zwiększa obroty nawet pod pełnym obciążeniem, a w większości testów wentylatory kręciły się na jałowych obrotach (30% ~900 RPM), czyniąc ją nieporównywalnie cichszą od swojego odpowiednika w poprzedniej generacji.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła 23,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41,7

38,6 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 Legenda / 50 cm od karty

/ w zamkniętej obudowie

Powyższe testy pochodzą z zupełnie nowej procedury pomiarowej (tj. nowej komory akustycznej), stąd na ten moment nie mamy tu zbyt dużej bazy wyników. Widać jednak wyraźnie, że karta jest bardzo cicha, a w typowych warunkach (tło na poziomie 35 dBA) będzie dosłownie niesłyszalna. Zapytacie pewnie o temperatury. Od 55°C do 60°C… Dodać też trzeba, że to obiektywnie bardzo ładna karta (subiektywnie też ;)).



Dwa bardzo duże wolnoobrotowe wentylatory zwyczajnie nudzą się w tej karcie.

Identycznie, co w RTX 4090, wygląda również zestaw dostępnych złączy wideo. Do naszej dyspozycji NVIDIA oddaje trzy złącza DisplayPort 1.4a, które w 8K osiągają 60 Hz tylko z kompresją DSC… Z nowszych standardów obecne jest tylko HDMI 2.1, które oferuje nieco wyższą przepustowość, ale to nie uzasadnia braku obsługi nowszego DisplayPort.



To jedna z nielicznych kart, która nadal robi pożytek z wylotu ciepłego powietrza, ukrytego w śledziu montażowym.

Ostatecznie należy odnieść się do popularnego ostatnio w mediach problemu z topiącymi się adapterami zasilania. GeForce RTX 4080 naturalnie korzysta z najnowszego złącza 12+4 PIN do zasilania karty. W przeciwieństwie jednak do RTX 4090, w tym modelu wystarczy przewód certyfikowany na 450 W lub adapter na tylko trzy złącza 8-pin. Takie adaptery są już od ponad 2 lat w użyciu i nie kojarzymy, aby zgłaszano w ich przypadku jakiekolwiek problemy.



Jeżeli doposażymy się w odpowiedni przewód modularny do zasilacza z końcówką 12+4 PIN, to połączenie będzie wyglądać bardzo schludnie.

Z drugiej strony musimy odnotować, że spośród obecnie już 10 kart nowej generacji, które przeszły przez nasze ręce, żadna nie została wyposażona w fabrycznie wadliwy adapter. Nie chcemy problemu całkiem bagatelizować, ale jednocześnie nie sądzimy, aby była to sprawa słusznie wyolbrzymiana. Ostatecznie kupując kartę w tej cenie wypadałoby zaopatrzyć się w stosowny dla naszego zasilacza przewód modularny, aby całość nie tylko działała idealnie, ale też prezentowała się znacznie lepiej w obudowie.



Jak kabelki się odpowiednio ułoży, to można udawać, że złącza są tylko dwa ;)

Potencjał podkręcania RTX 4080 robi wrażenie

Taki zapas chłodzenia (oraz zasilania…) oczywiście kusi, aby wycisnąć z karty jeszcze więcej – i faktycznie model Founders Edition w tej kwestii nie zawodzi. Kartę udało się podkręcić o dodatkowe 135 MHz na rdzeniu, co zaowocowało przebiciem magicznej bariery 3000 MHz w mniej obciążających testach oraz utrzymywaniem 2940 MHz w tych bardziej wymagających momentach. Widać tu potencjał nowego procesu technologicznego.



To ten kawałek miedzi i aluminium z doczepionymi wentylatorami sprawia, że RTX 4080 można tak mocno podkręcać.

Najbardziej zaskoczyły nas jednak pamięci – mimo że fabrycznie zostały już wyżej ustawione do tych w RTX 4090 (o 700 MHz), to nam udało się je jeszcze podbić o kolejne 1400 MHz, uzyskując abstrakcyjne taktowanie rzędu 25 200 MHz! Takie podkręcanie oczywiście też miało swoje odbicie w testach wydajności – na wykresach poniżej możecie zobaczyć różnicę w wybranych grach, a jeszcze niżej będą obecne dodatkowe słupki na wykresach testów syntetycznych.

Pomiar wydajności RTX 4080 po podkręceniu

[FPS], 2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) RTX 4080 FE

ustawienia domyślne 31

25 RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 34

26 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT) RTX 4080 FE

ustawienia domyślne 45

35 RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 49

40 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) RTX 4080 FE

ustawienia domyślne 95

81 RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 101

85 Metro Exodus EE

(Ekstremalne + RT Ultra) RTX 4080 FE

ustawienia domyślne 53

40 RTX 4080 FE

OC (135MHz / 1400 MHz) 58

43 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Przyrost 10% raczej trudno zignorować, choć oczywiście te wyniki będą się różnić w zależności od szczęścia, jakie mamy do krzemowej loterii. Ostatecznie każda karta ma swój unikatowy potencjał, ale to, co pokazał nasz model, pozwala wnioskować, że RTX 4080 powinien w tej kwestii dać spore pole do popisu, zwłaszcza w droższych konstrukcjach niereferencyjnych.

Jaki komputer do RTX 4080? Czyli nasza platforma testowa

Już przy testach RTX 4090 okazało się, że odświeżona na początku roku platforma jest już niewystarczająca. Potwierdziły to również testy Intel Core i9-13900K z nowym RTXem, ale ostatecznie uznaliśmy, że jeszcze chwilę poczekamy na to, co przyniesie nowy rok i jednostki Ryzen 7000 X3D.

Nasza platforma testowa:

Sterowniki, z których korzystaliśmy, to przedpremierowo wypuszczona wersja GeForce Game Ready 526.72 w przypadku kart z GPU NVIDII oraz najnowszego w tym momencie dostępnego sterownika dla Radeonów – Adrenaline 22.10.2. System Windows 11 użyty w czasie testów to build 21H2 i wszystkie testy wykonywaliśmy z aktywnym Resizable BAR (SAM) – zakładamy, że nikt nie będzie kupować RTX 4080 do komputera bez jego obsługi…



Na zdjęciu RTX 4090 - ale czy na pewno? ;)

Wydajność RTX 4080 w testach syntetycznych – 3DMark

Czego by o testach z grupy 3DMark nie mówić, to wyjątkowo precyzyjnie pozwalają określić różnice w wydajności pomiędzy kartami w ramach jednej architektury, oraz nieco mniej precyzyjnie na tle innych kart tego samego producenta. RTX 4080 w tym przypadku możemy zestawić z RTX 4090, ale również z poprzednią generacją GeForce.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik ogólny

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 16 257 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 15 826 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 879 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 13 222 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 10 752 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9533 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9429 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 8967 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 8945 AMD Radeon RX 6800

AMD 7728 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7339 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6785 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3083

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 20 379 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 427 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15 007 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 132 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 387 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 9839 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9748 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9195 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 9106 AMD Radeon RX 6800

AMD 7721 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7274 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 6693 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 6211 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4971 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 4429 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 2786

W teście korzystającym z klasycznej rasteryzacji (DirectX 12) okazuje się, że RTX 4080 trzyma się zaskakująco blisko swojego starszego brata RTX 4090. Po podkręceniu dzieli je mniej niż 15%, co nawet uzasadniałoby tak małą różnicę w cenie… Sprawa szybko się wyjaśnia, gdy spojrzymy na wynik graficzny – tutaj jak w zegarku mamy 30% przewagi po stronie mocniejszej Ady. Natomiast RTX 4080 góruje nad królem poprzedniej generacji o blisko 30%, a względem swojego poprzednika mamy prawie 50% przewagi – to imponujące wyniki.

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9996 [OC]NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7848 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7231 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5946 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 5253 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 4752 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3704 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 3531 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 3440 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 3315 AMD Radeon RX 6800

AMD 2790 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 2171 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 2137 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 1631 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 1448

3D Mark - Port Royale (DXR)

[punkty]

[OC] NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 27 324 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 25 842 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 19 157 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 17 998 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 14 722 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 12 964 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 11 921 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 9749 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 9054 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 8712 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 8229 AMD Radeon RX 6800

AMD 7696 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 5895 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 5151 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 4737 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 3445

Testy korzystające z nowszej biblioteki DXR (w tym najnowszy 3DMark Speed Way), zatem używające mniej lub bardziej intensywnie Ray Tracingu, nie są już tak łaskawe dla nowego modelu NVIDII. Przewaga RTX 4090 jest tutaj ogromna i nowy RTX 4080 bliżej ma do RTX 3090 Ti niż nowego króla. Co zasadniczo nie powinno brzmieć aż tak negatywnie – ostatecznie RTX 3090 Ti nadal jest wyceniany podobnie do MSRP nowego RTX 4080… Niemniej pozostaje pewien niesmak, że aż tyle brakuje do topowego modelu.

Testy RTX 4080 w grach – czy jest tak dobry, jak to 3DMarki rysują?

Pora w końcu przejść do najważniejszej dla graczy części recenzji – testów w grach. Zasadniczo kartę przetestowaliśmy w trzech rozdzielczościach, ale ponownie postanowiliśmy zrezygnować z publikowania testów w FHD. Jeżeli posiadacie taki monitor i planujecie zakup karty za 7 tysięcy złotych, to informujemy, że równie dobrze możecie wybrać znacznie tańszy model. Wykresy dla FHD spłaszczają się już na poziomie RTX 3080, zatem jedyne, co RTX 4080 w tej rozdzielczości wyróżnia, to zużycie energii – w większości gier karta chodziła „na pół gwizdka” pobierając 120-170 W energii w najwyższych ustawieniach.

Dla lepszego zobrazowania, jak bardzo wydajna energetycznie jest architektura, pod każdą grą opisujemy również, jakie było zapotrzebowanie karty na energię w obu ukazanych rozdzielczościach, odnosząc się jednocześnie do jej najbliższego konkurenta z poprzedniej generacji – RTX 3090 Ti.

Assassin's Creed: Valhalla

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 171

126 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 151

102 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 125

94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 120

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 113

79 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 113

80 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 105

75 AMD Radeon RX 6800

AMD 98

69 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

66 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 85

61 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 85

61 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 69

52 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 68

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 46

37 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 44

34 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 34

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Valhalla

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 115

84 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 93

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 82

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 70

51 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 65

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 65

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 57

44 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

41 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 41

32 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 34

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 33

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 28

23 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Łatwość, z jaką RTX 4080 pokonuje znacznie przecież bogatszego w rdzenie CUDA RTX 3090 Ti, może zadziwiać, ale niemniej jest faktem. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że czyni to przy znacznie niższym poborze energii. RTX 4080 potrzebował średnio 205 W w 1440p oraz 240 W w 2160p, podczas gdy RTX 3090 Ti łasił się odpowiednio na 305 W i 320 W (jednocześnie oferując tę o 15% niższą wydajność).

Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

23 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 NVIDIA GeForce RTX 2060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 25

19 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3050 [DLSS Q]

Gigabyte Eagle 24

18 AMD Radeon RX 6650 XT [FSR Q]

AMD 24

15 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 24

17 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 22

15 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 20

13 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk w najwyższych ustawieniach (zatem z aktywnym śledzeniem promieni) jest niewątpliwie nadal najbardziej wymagającą grą w naszej procedurze testowej (a może i ogólnie). RTX 4090 był pierwszą kartą, która pozwoliła na granie bez DLSS w 4K powyżej 30 FPS i RTX 4080 też się w ten trend wpisuje. Ledwo, bo ledwo, ale jednak :) W tej grze karta faktycznie zbliża się do swojego limitu, pobierając średnio około 300 W energii. W tym czasie 20% wolniejszy RTX 3090 Ti bez skrępowania pobiera ponad 420 W!

Dying Light 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 125

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 71

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

53 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 53

43 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 40

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 39

29 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 37

25 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 33

26 AMD Radeon RX 6800

AMD 33

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25

16 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 19

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 63

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 45

35 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 37

29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

25 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27

21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 24

18 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 21

15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 21

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 19

14 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 18

13 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 18

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Dying Light 2 w najnowszej wersji (z recenzowanym niedawno dodatkiem Bloody Ties) na najwyższych ustawieniach również zalicza się do wymagających tytułów (zwłaszcza pod względem Ray Tracingu). RTX 4080 w tym tytule również się nie obija i regularnie przekracza 300 W poboru energii, uzyskując 25% wyższy wynik od RTX 3090 Ti (który bez skrępowania dobija do 450 W obciążenia). Niemniej przewaga RTX 4090 w tym tytule jest ogromna – znacznie większa od różnicy w cenie.

Elden Ring

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 147

108 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 145

107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

96 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 122

95 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 115

90 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 113

81 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 104

78 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 98

77 AMD Radeon RX 6800

AMD 94

72 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 88

70 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 82

64 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

59 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 73

57 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

51 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 58

46 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 52

41 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 43

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 133

96 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 104

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 78

62 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 76

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 73

59 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 69

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 63

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 60

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 54

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51

41 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 45

36 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 40

32 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 36

30 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 31

26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 25

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Elden Ring nie jest przesadnie wymagającą grą pod względem karty graficznej – zwłaszcza jeżeli nie używamy modów, które limitują wydajność na konsolowych 60 FPS. Co za tym idzie, RTX 4080 nie mógł się tutaj wykazać (RTX 4090 tym bardziej…), pobierając 220 W w 1440p i 260 W w 2160p. Wolniejszy o około 15% RTX 3090 Ti w tych samych warunkach potrzebował już odpowiednio 340 W i 400 W.

Far Cry 6

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

98 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 119

96 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 116

98 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 112

92 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 110

94 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 107

91 AMD Radeon RX 6800

AMD 96

82 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 93

80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 87

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 81

68 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 74

64 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 62

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 62

54 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 53

40 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 44

38 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Far Cry 6

2160p, najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 109

85 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

81 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

65 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

64 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 71

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 69

60 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 66

58 AMD Radeon RX 6800

AMD 58

51 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 52

46 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 45

40 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 35

31 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Najnowsza część cyklu Far Cry, nawet mimo aktywowania śledzenia promieni, nie zalicza się do wymagających gier, co widać po spłaszczonym wykresie w 1440p. Rozdzielczość 4K pozwala jednak już oddzielić ziarna od plew. RTX 4080 okazuje się być blisko 20% szybszy od RTX 3090 Ti, jednocześnie zadowalając się średnio 255 W energii, gdy ten drugi pobiera aż 370 W.

Forza Horizon 5

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 172

130 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 135

105 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 105

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 105

83 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 103

86 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

79 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94

79 AMD Radeon RX 6800

AMD 85

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

69 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 80

66 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 70

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 64

54 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 62

52 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 55

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

42 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 148

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 111

94 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 85

72 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 85

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 82

68 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 79

62 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 76

63 AMD Radeon RX 6800

AMD 66

53 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 64

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 62

51 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 51

43 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

40 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 46

39 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 43

38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 38

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Kolejna z mniej wymagających gier na liście nieco lepiej skaluje się już w 1440p. RTX 4080 razem ze starszym bratem to jedyne karty zdolne utrzymać ponad 100 FPS w 4K. Topowa karta poprzedniej generacji traci prawie 25%, pobierając przy tym średnio 370 W, zatem o 120 W więcej od RTX 4080.

Marvel's Spider-Man Remastered

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 75

56 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 71

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 67

47 AMD Radeon RX 6800

AMD 61

42 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 59

43 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 53

37 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 23

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Marvel's Spider-Man Remastered

2160p,najwyższe ustawienia , więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

48 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 56

41 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 44

32 AMD Radeon RX 6800

AMD 40

29 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 27

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wydane w sierpniu przygody Spider-Mana na PC w najwyższych ustawieniach są ekstremalnie limitowane przez procesor (głównie, jak na ironię, za sprawą wszechobecnego Ray Tracingu). RTX 4090 nawet w 4K nie może rozwinąć skrzydeł, ale testowanego dziś RTX 4080 już procesor w tym trybie nie ogranicza aż tak bardzo. Grając w 4K karta domaga się niespełna 250 W, podczas gdy RTX 3090 Ti potrzebuje zwykle ponad 310 W. Tu jeszcze ciekawostka z testów w 1080p – przy tak niskiej rozdzielczości okazało się, że więcej energii pobierał w naszym zestawie procesor, ponieważ karta leżakowała sobie przy zużyciu na poziomie 120-130 W :)

Metro Exodus EE

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 121

76 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 116

74 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116

73 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 95

58 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

57 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 83

53 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 77

47 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 72

48 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 61

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 60

39 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 57

38 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 57

38 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 50

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 46

30 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 45

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 41

28 AMD Radeon RX 6800

AMD 39

29 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 36

24 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Metro Exodus EE

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 108

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 82

53 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

50 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 65

45 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 56

38 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

40 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 52

36 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 43

31 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 40

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 38

27 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

26 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 32

24 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti [DLSS Q]

Founders Edition 30

22 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 27

22 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 25

20 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25

19 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 24

17 AMD Radeon RX 6800

AMD 21

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Odświeżony klasyk, który świetnie pokazuje działanie globalnego oświetlenia, realizowanego przez śledzenie promieni, okazał się być dobrym testem dla nowej karty, gdyż tylko w tym tytule dosyć regularnie karta trzymała 320 W swojego limitu mocy. Jednocześnie zdołała wyprzedzić o 25% RTX 3090 Ti, który uparcie trzyma 450 W poboru energii w tym tytule. To też tytuł, w którym przewaga RTX 4090 jest dołująca – prawie 50% więcej FPS za 25% wyższą cenę karty…

Microsoft Flight Simulator

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 109

94 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 109

90 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

89 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 109

93 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 109

90 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 108

93 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 108

90 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 108

88 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 108

90 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 107

87 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 104

84 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 98

86 AMD Radeon RX 6800

AMD 86

73 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

64 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 78

63 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 71

61 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 67

44 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 65

57 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 56

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

43 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 44

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 110

95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 110

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 107

88 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti [DLSS Q]

KFA2 EX Gamer 104

89 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 98

81 NVIDIA GeForce RTX 3080 [DLSS Q]

MSI Suprim X 93

78 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 91

78 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 74

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 71

60 NVIDIA GeForce RTX 3070 [DLSS Q]

NVIDIA Founders Edition 66

55 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

54 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

54 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 60

54 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 53

48 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

48 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

37 NVIDIA GeForce RTX 3060 [DLSS Q]

ASUS Dual OC 43

38 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 35

33 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 34

25 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 29

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Symulator lotów od Microsoft cierpi na podobną przypadłość, co ukazany chwilę wcześniej Spider-Man. Tu szczęśliwie jednak da się odszukać odpowiednio „graficzne” miejsce testowe, ale miejcie na uwadze, że w większości miejskich lokalizacji wydajność brutalnie limituje procesor. Tu z pomocą może przyjść DLSS 3.0, ale o tym jeszcze za chwilę. Rozdzielczość, która pozwala nieco rozróżnić karty, to dopiero 4K i tutaj RTX 4080 wyprzedza RTX 3090 Ti o blisko 20%, jednocześnie pobierając 30% mniej energii (305 W vs 440 W).

Red Dead Redemption 2

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 153

92 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 124

84 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

66 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

59 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 87

51 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 83

56 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 77

54 AMD Radeon RX 6800

AMD 69

47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

40 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 66

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

39 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 52

29 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

26 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 41

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Red Dead Redemption 2

2160p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 81

51 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

44 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 60

34 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 56

41 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 52

38 AMD Radeon RX 6800

AMD 46

33 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

25 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 44

23 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 35

17 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 34

24 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

15 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 15

13 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnia duża gra wydana przez Rockstar nawet w natywnym 4K jest idealnie grywalna na nowym RTX 4080, choć w tej kwestii wystarczał też RTX 3090 Ti. Teraz jednak możemy uzyskać 10% więcej FPS przy 30% niższym poborze energii. Przy okazji - RTX 4090 uzyskuje jeszcze blisko 30% wyższą wydajność, pobierając tylko 25% więcej energii od RTX 4080…

CoD: Warzone

1440p, najwyższe ustawienia, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 195

135 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 189

134 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 187

136 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 184

129 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 176

121 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 171

120 AMD Radeon RX 6800

AMD 169

121 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 150

121 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 134

84 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 128

81 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 112

91 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 111

75 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 88

68 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 82

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Warzone okazuje się być w przypadku najnowszych kart mimo wszystko limitowane przez procesor. Niestety zakładaliśmy, że nikt w tytuł e-sportowy nie będzie grać w 4K (przy 120-144 Hz…), zatem nie mamy wyników z 4K. Śmiało jednak można założyć, że ten tytuł nie będzie problemem dla najnowszego RTXa.

Gdzie procesor nie może, tam DLSS 3 pośle

Technika DLSS 3.0 to bez wątpienia najbardziej kontrowersyjna część premiery nowej generacji (zaraz obok topniejących adapterów zasilania). Z jednej strony można powiedzieć, że nowe karty w grach, które otrzymały wsparcie dla DLSS 3.0, potrafią zaoferować niemal dwukrotny wzrost FPS. Z drugiej zaś strony w praktyce responsywność samej gry jednak spada, bo zwiększają się opóźnienia. Jasnym jest, że nie jest to technika dla każdego i do każdej gry. Najlepiej sprawdza się tam, gdzie wydajność i tak limituje procesor, ale również ogólnie w grach, w których czas reakcji nie jest kluczowy (zatem w większości gier AAA, w które nie gramy „po sieci”). Działanie DLSS 3.0 dosyć dokładnie opisaliśmy tutaj, więc ciekawskich odsyłamy do lektury, a teraz zobaczmy, jak DLSS 3.0 przyspiesza RTX 4080.

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Cyberpunk 2077

1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 186

143 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 155

124 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 137

109 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 105

86 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 86

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 64

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

39 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

36 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 42

32 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 26

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Cyberpunk 2077

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 142

118 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 81

70 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 71

57 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 51

35 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

20 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 25

18 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 12

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Długość słupków może wywołać zawroty głowy – to pewne. W praktyce jednak należy pamiętać, że w takim 4K „na myszce” podczas grania nie czujemy tych 51 FPS, tylko 25 FPS, które realnie silnik gry generuje (owszem mniej niż bez DLSS FG – jego użycie obciąża dodatkowo kartę, więc natywna wydajność spada). Dlatego stanowczo zalecamy łączyć ten tryb z klasycznym DLSS 2.0, aby faktycznie grało się przyjemnie. W 1440p realnie śmiało można grać również bez niego – natywnej wydajności mamy na tyle dużo, że nie występuje efekt „pływania” sterowania. Na co warto natomiast zwrócić uwagę, to druzgocąca przewaga, jaką osiąga w takim trybie RTX 4090 nad tylko troszkę tańszym RTX 4080…

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Microsoft Flight Simulator

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 165

146 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 132

122 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 125

113 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 100

92 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

67 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 56

47 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 43

39 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

W tym tytule wykresy dla obu rozdzielczości wyglądały niemalże identycznie, zatem ograniczymy się do 4K. Przyrost jest równie imponujący, co w przypadku RTX 4090 – praktycznie 2x więcej FPS po aktywowaniu DLSS Quality z Frame Generation. W tym tytule opóźnienia pozostają w takim układzie praktycznie bez zmian, choć oczywiście są wyższe niż w przypadku aktywowania tylko DLSS 2.0. Oznacza to, że animacja wygląda (dla oka) na faktycznie owe 125 FPS, jednak sama gra reaguje tak samo, jakbyśmy grali przy mniej więcej 70 FPS.

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze A Plague Tale: Requiem

1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 211

168 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 190

157 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 185

151 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 160

137 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 117

100 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 98

90 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 80

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 66

57 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 62

53 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 54

44 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze A Plague Tale: Requiem

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 146

126 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 112

98 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 110

97 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 87

78 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 71

63 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 54

47 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 47

41 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 40

35 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 37

33 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 33

30 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Świeżutka gra, która nadal czeka na aktualizację dodającą Ray Tracing (aby całkiem ubić poprzednią generację kart…), okazuje się całkiem wdzięcznie korzystać z dobrodziejstw DLSS 3.0. Samo aktywowanie DLSS FG pozwala podnieść płynność o 60%, a jeżeli jeszcze uruchomimy DLSS 2.0 na poziomie Quality, to efektywnie podwoimy naszą wydajność, uzyskując jednocześnie ładniejszy obraz od 4K z TAA. Nam się podoba :) Co ciekawe, w tej grze RTX 4090 aż tak nie ucieka do przodu.

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Marvel's Spieder-Man Remastered

1440p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 199

116 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 197

116 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 195

116 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 180

107 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 102

68 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 102

67 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 97

65 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 84

55 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 69

48 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Pomiar wydajności DLSS 3.0 w grze Marvel's Spieder-Man Remastered

2160p, najwyższe detale, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 146

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS Q + FG]

NVIDIA Founders Edition 130

83 NVIDIA GeForce RTX 4090 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 127

84 NVIDIA GeForce RTX 4080 [DLSS FG]

NVIDIA Founders Edition 112

77 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 100

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 83

62 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 69

54 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 63

48 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 46

34 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 44

32 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnia łatka wprowadziła do przygód Spider-Mana na PC obsługę DLSS 3.0 i był to stanowczo bardzo dobry ruch ze strony twórców. Płynność rozgrywki blokowana przez procesor wzrosła prawie dwukrotnie w 1440p i 65% w 4K. To też przypadek gry, w którą gra się bardzo przyjemnie na RTX 4080 (oraz tym bardziej na RTX 4090) nawet w 4K z aktywnym DLSS 3.0, co wynika z odpowiedniego zapasu natywnie generowanych klatek.

Czy widać różnicę w obrazie po aktywowaniu DLSS 3.0?

Nadal często natrafiamy na pytania dotyczące jakości obrazu z aktywnym DLSS 3.0. W tej kwestii od samego początku nie było znaczących problemów, które dałoby się wychwycić podczas zwykłej gry. Co więcej, obecnie udało się już pogodzić działanie G-Sync z DLSS 3.0, zatem jeżeli nasz monitor wspiera adaptacyjne odświeżanie, to nie musimy z niego rezygnować (klasyczne V-Sync nadal nie działa dobrze). Poniżej film z porównaniem jakości obrazu dla natywnej rozdzielczości i aktywnego DLSS 3.0 (bez DLSS 2.0 – Super Resolution) w czterech wyżej opisanych grach.

DLSS 3.0 a jakość obrazu – porównanie w czterech grach

GeForce RTX 4080 to wyśmienita karta dla profesjonalistów

Obecność 16 GB vRAM oraz ogólnie ogromna wydajność, zwłaszcza w przeliczeniu na jednostkę energii sprawiają, że RTX 4080, podobnie jak RTX 4090, jest niebywale łakomym kąskiem dla profesjonalistów. Tańszym modelem dodatkowo powinni zainteresować się wszyscy, którzy na co dzień strumieniują swoją rozgrywkę albo inne wydarzenia bezpośrednio z PC. Tak się bowiem składa, że RTX 4080 również posiada dwa enkodery wideo (NVENC) zgodne z kodekiem AV1. Jeżeli zastanawiacie się, jak to działa, to odsyłamy do fragmentu poświęconemu testowi kodowania wideo w recenzji RTX 4090 (naturalnie RTX 4080 będzie tu oferować minimalnie niższą wydajność - jak bardzo? Przekonamy się, jak tylko Black Magic doda obsługę AV1 do darmowej wersji DaVinci). Teraz zobaczmy, jak nowa karta radzi sobie z innymi testami, ponieważ nie tylko w tym aspekcie zastosowań profesjonalnych Ada Lovelace błyszczy. Render 3D oraz ogólnie praca projektowa również bardzo wiele zyskały - zobaczcie sami:

Blender 3.2.2 - Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

[OPTIX] 10,75 NVIDIA GeForce RTX 4080

[OPTIX] 13,54 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

[OPTIX] 17,29 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

[OPTIX] 18,42 NVIDIA GeForce RTX 3080

[OPTIX] 21,00 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

[OPTIX] 27,34 NVIDIA GeForce RTX 3070

[OPTIX] 28,27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

[OPTIX] 30,73 NVIDIA GeForce RTX 3060

[OPTIX] 42,23 NVIDIA GeForce RTX 3050

[OPTIX] 52,76 AMD Radeon RX 6900 XT

[HIP] 59,94 NVIDIA GeForce RTX 2060

[OPTIX] 60,72 AMD Radeon RX 6800 XT

[HIP] 63,45 AMD Radeon RX 6800

[HIP] 81,16 AMD Radeon RX 6700 XT

[HIP] 104,16 AMD Radeon RX 6650 XT

[HIP] 134,91 AMD Radeon RX 6600

[HIP] 156,53 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

[OPTIX] 177,9

SPECviewperf 2020 - 3Dsmax-07

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 308 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 260 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 229 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 204 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 201 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 198 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 170 AMD Radeon RX 6800

AMD 165 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 140 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 138 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 121 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 105 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 94 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 84 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 84 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 73 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 73

SPECviewperf 2020 - Catia-06

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 156 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 133 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 112 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 102 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 98 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 94 AMD Radeon RX 6800

AMD 87 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 80 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 79 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 77 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 74 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 66 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 66 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 47 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 38 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 37

SPECviewperf 2020 - Creo-03

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 146 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 143 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 142 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 136 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 130 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 129 AMD Radeon RX 6800

AMD 128 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 127 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 116 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 116 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 116 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 115 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 106 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 98 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 81 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 79

SPECviewperf 2020 - Energy-03

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 94 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 90 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 76 AMD Radeon RX 6800

AMD 67 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 44 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 44 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 27 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 17 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8

SPECviewperf 2020 - Maya-06

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 758 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 723 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 635 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 576 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 543 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 469 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 464 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 452 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 435 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 405 AMD Radeon RX 6800

AMD 372 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 339 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 336 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 324 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 305 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 285 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 252 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 250

SPECviewperf 2020 - Medical-03

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 72 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 68 AMD Radeon RX 6800

AMD 56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 51 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 49 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 37 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 31 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 26 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 23 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 20 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 19

SPECviewperf 2020 - SNX-04

[pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 577 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 547 AMD Radeon RX 6800

AMD 415 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 382 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 379 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 335 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 47 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 29 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 27 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 26 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 23 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 18 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 17 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 15

SPECviewperf 2020 - Solidworks-05

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 704 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 619 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 478 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 409 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 374 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 332 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 318 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 307 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 261 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 250 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 216 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 194 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 192 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 185 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 172 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 146 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 139

Zaskoczenia (po tym, jakie zaserwował nam RTX 4090) brak. Nowe RTX 4000 to absolutny sztos, jeżeli chodzi o pracę projektową, renderowanie lub pracę w viewportach. Pamiętajmy również o dostępie do sterownika NVIDIA Studio, który regularnie jest optymalizowany pod właśnie takie zastosowania (priorytetyzując stabilność), a także o pakiecie NVIDIA Broadcast, który sprzętowo pozwala się zajmować jakością nagrań mikrofonu i kamery.

Ile tak naprawdę prądu potrzebuje RTX 4080?

Pora na ostatni z testów – sprawdzenie, ile prądu zużywa cała nasza platforma testowa w połączeniu z nowym RTX 4080 (na tle wcześniej w niej testowanych kart). Jak pewnie pamiętacie z powyższych testów, Cyberpunk w 4K to jeden z nielicznych przypadków, w których udało nam się RTX 4080 zmusić do pracy blisko swojego limitu mocy, zatem należy pamiętać, że częściej niż rzadziej poniższy wynik na wykresie okaże się zawyżony.

Pomiar poboru energii w grze Cyberpunk 2077 - [W]

Pomiar całego zestawu z gniazdka, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce GTX 1630

KFA2 EX 196 NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti

MSI Ventus 225 AMD Radeon RX 6400

ASUS Dual 227 NVIDIA GeForce GTX 1650

ASUS Dual 237 AMD Radeon RX 6500 XT

ASUS TUF Gaming OC 254 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 295 NVIDIA GeForce GTX 1660 Super

Gigabyte Gaming OC 322 NVIDIA GeForce RTX 2060

ASUS Dual OC 331 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 350 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 370 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 382 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 398 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 409 AMD Radeon RX 6800

AMD 423 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 440 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 440 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 463 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 499 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 512 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 538 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 557 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 605 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 615 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 642 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 695

Okazało się, że nowy RTX 4080 nie tylko pobiera mniej prądu od starego RTX 3080, ale również bliżej mu w tej kwestii to znacznie mniejszego (i dwukrotnie wolniejszego) RTX 3070 Ti! To tylko trochę gorszy wynik od tego, co pokazał RTX 4090 (w przeliczeniu wydajność na wat) – wielki szacunek dla NVIDII!

Pomiar zużycia energii w czasie renderowania z użyciem GPU - [W]

Cała platforma, mniej = lepiej

AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 210 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 224 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 248 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD 259 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 280 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 295 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 298 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 301 AMD Radeon RX 6800

AMD 305 [OC] NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 323 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 340 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 391 AMD Radeon RX 6800 XT

AMD 400 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD 405 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 407 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 462 NVIDIA GeForce RTX 3090

ASUS TUF Gaming 465 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 475

Podczas renderingu z użyciem GPU nowy RTX okazuje się jeszcze oszczędniejszy! Pobór prądu na poziomie ponad dwukrotnie wolniejszego RTX 3070 serio robi wrażenie! W praktyce takie odczyty jasno pokazują, że RTX 4080 można śmiało łączyć z zasilaczem o mocy 750 W.

Czy ostatecznie zatem warto kupić GeForce RTX 4080?

Nowa karta NVIDII budzi w nas bardzo skrajne uczucia. Z jednej strony to kolejna po RTX 4090 przełomowa karta oferująca niebywały wzrost wydajności, jednocześnie obniżając zapotrzebowanie na prąd. Jest naszpikowana najnowszymi technologiami, takimi jak DLSS 3.0 czy też podwójny enkoder wideo ze wsparciem dla AV1, a do tego oferuje spory potencjał podkręcania. Można by powiedzieć, że cud, miód i orzeszki.



Gdyby tak tylko FE dało się u nas normalnie zakupić…

Niestety jest też druga strona tego medalu – ta, w której otrzymujemy o 70% wyższą cenę MSRP względem RTX 3080… To zdaje się rekordowy i precedensowy wzrost ceny danego segmentu, co już budzi spory niesmak. Sytuacja jednak zaczyna wyglądać jeszcze gorzej, jeżeli spojrzymy na uśrednione wyniki z naszych testów i skupimy się na różnicy względem kosztującego 25% więcej RTX 4090…

Uśredniona wydajność w testach w grach

4K, najwyższe ustawienia, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

MSRP $1499 (obecnie ok. 9900 zł) 176% NVIDIA GeForce RTX 4080

MSRP $1199 (obecnie ok. 7100 zł) 137% NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

MSRP $1999 (obecnie ok. 6500 zł) 112% NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

MSRP $1199 (obecnie ok. 5500 zł) 100% NVIDIA GeForce RTX 3080

MSRP $699 (obecnie ok. 4000 zł) 92% AMD Radeon RX 6900 XT

MSRP $999 (obecnie ok. 5000 zł) 84%

Wygląda na to, że przekaz NVIDII jest jasny – zignoruj RTX 4080 i kup znacznie bardziej opłacalnego RTX 4090! Tylko, że to nie jest przekaz, na jaki liczyliśmy przy premierze tańszego modelu… Owszem – przewaga 37% wydajności względem tak samo wycenionego nieco ponad rok temu RTX 3080 Ti to dosyć dobry generacyjny przyrost, tylko że obecnie ten RTX 3080 Ti jest do dostania nieco taniej. Nowy RTX 4080 w cenie 7100 zł jest zatem lepszym wyborem od owych starszych kart, ale nie jest to różnica (w wydajności przeliczonej na cenę) godna nowej generacji kart, jaką miesiąc temu pokazał RTX 4090.



Napatrzyli się? To odnoszę do magazynu…

W tym wszystkim podobnie na wyrost wypada sam model Founders Edition – nie zrozumcie nas źle – bardzo nam się ta konstrukcja podoba, ale zwyczajnie do tak oszczędnej energetycznie karty jest to przerost formy nad treścią i obiektywnie stanowi większy problem (rozmiarem, masą i złączem) dla nabywcy, niż oferuje w zamian korzyści. Szkoda zatem, że NVIDIA poszła tu na łatwiznę, stosując zwykłe „kopiuj-wklej”. Na pocieszenie pozostaje przejrzeć ofertę partnerów NVIDII, tj. układów niereferencyjnych. Jeżeli ciekawi Was, jak prezentują się na tle Founders Edition, to jeszcze dziś wypatrujcie testu jednej z takich kart.

Nasza opinia o układzie NVIDIA RTX 4080:

wyśmienita wydajność w grach w każdej rozdzielczości,

imponująca wydajność w zastosowaniach profesjonalnych,

bardzo wysoka wydajność w Ray Tracingu,

wysoka wydajność energetyczna,

bardzo duży potencjał podkręcania,

innowacyjna technologia NVIDIA DLSS 3.0,

dodatkowy enkoder wideo i obsługa AV1,

nadal rozwijany NVIDIA Reflex i NVIDIA Broadcast.



Brak wsparcia dla DisplayPort, chociaż 2.0,

zbyt duże cięcia w układzie względem RTX 4090,

stanowczo zbyt wysoka cena kart z tym układem.

Nasza ocena układu graficznego NVIDIA RTX 4080 90% 4.5/5





Opinia o Nvidia GeForce RTX 4080 Founders Edition Plusy Bardzo wysoka wydajność układu RTX 4080 w zwykłej rasteryzacji i z użyciem śledzenia promieni,

imponujące wyniki w aplikacjach do zastosowań profesjonalnych,

innowacyjne funkcje, takie jak DLSS 3.0 i podwójny enkoder AV1,

perfekcyjnie wykonany układ chłodzenia, który niemal bezgłośnie odprowadza ciepło karty,

spory potencjał podkręcania (limit mocy do 360 W),

atrakcyjny i stonowany wygląd na tle konkurencyjnych rozwiązań. Minusy Cena nieadekwatna do osiągów,

brak złącza DispalyPort 2.0 lub nowszego,

niepotrzebnie duży układ chłodzenia (identyczny z RTX 4090),

brak dostępności w Polsce.

Nasza ocena karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition: 88% 4.4/5







Kartę do testów otrzymaliśmy od producenta - NVIDII.