Pozłacany GeForce RTX 5090. Karta kosztuje majątek

ASUS wprowadził do oferty pozłacaną wersję karty graficznej GeForce RTX 5090. Model ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC powinien zainteresować najbardziej wymagających klientów, których nie odstrasza cena standardowej wersji RTX 5090.

GeForce RTX 5090 to najwydajniejsza karta graficzna do gier – model ten dominuje we wszelkich rankingach wydajności, ale jego cena potrafi przyprawić o zawrót głowy. Ceny podstawowych wersji zaczynają się od około 10 tysięcy złotych, a za topowe warianty trzeba zapłacić nawet kilkanaście tysięcy.

Dla niektórych jednak standardowy RTX 5090 to za mało. ASUS zaprezentował ekskluzywną wersję tej karty – ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition. To propozycja skierowana do zamożnych klientów z Bliskiego Wschodu, którzy chcą wyróżnić się czymś naprawdę wyjątkowym.

ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition

ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC Edition (ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-DHAHAB-GAMING) bazuje na konstrukcji zwykłego modelu ROG Astral GeForce RTX 5090 OC i oferuje bardzo podobną specyfikację.

Producent zastosował układ graficzny NVIDIA Blackwell GB102 z 21 760 jednostkami CUDA oraz 32 GB pamięci GDDR7 512-bit. Dopisek OC wskazuje na fabrycznie podniesione zegary i zwiększony limit mocy, co powinno przekładać się na jeszcze lepsze osiągi.

Pozłacana karta graficzna

Karta została wyposażona w potężny system chłodzenia z komorą parową, rozbudowanym radiatorem i czterema wentylatorami. Wersja Dhahab OC Edition wyróżnia się efektowną, złotą kolorystyką. Na obudowie znalazły się też ciekawe detale.

Nie chodzi jednak tylko o kolor. Producent podkreśla, że zastosowano w niej 6,5 g złota o czystości 999. Według ASUS-a ten luksusowy akcent ma podkreślać wartość karty jako ekskluzywnego przedmiotu kolekcjonerskiego.

Cena zwala z nóg

Standardowy model ROG Astral GeForce RTX 5090 OC kosztuje około 15 tysięcy złotych, co czyni go jedną z najdroższych wersji karty GeForce RTX 5090.

Wersja ROG Astral GeForce RTX 5090 Dhahab OC będzie dostępna w krajach Bliskiego Wschodu, takich jak Arabia Saudyjska, Jordania czy Zjednoczone Emiraty Arabskie – regionach, gdzie nie brakuje chętnych na ekstremalnie drogi i unikatowy sprzęt. Cena karty w przeliczeniu na polską walutę waha się tam od około 25 do 40 tysięcy złotych, w zależności od lokalnego rynku i kursu walut. Niektórzy sprzęt już mają u siebie.