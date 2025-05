Problemy z kartami Gigabyte. Użytkownicy zauważyli dziwny wyciek

Karty graficzne Gigabyte z serii GeForce RTX 5000 mogą borykać się z problemem nietypowego wycieku żelu termoprzewodzącego z układu chłodzenia. W sieci pojawiają się kolejne doniesienia o podobnych przypadkach. Producent jednak uspokaja użytkowników.

Pierwszy przypadek problemu został opisany zaledwie kilka dni temu. Jeden z użytkowników koreańskiego forum QuasarZone zauważył nietypowy wyciek w karcie graficznej Gigabyte GeForce RTX 5080 Aorus Master ICE – substancji, która wyglądała na żel termoprzewodzący.

Niedługo później na forum TechPowerUp pojawiły się kolejne zgłoszenia z załączonymi zdjęciami. Użytkownik o nicku „remekra” doniósł o podobnym wycieku materiału termoprzewodzącego, który zauważył przy pionowym montażu swojej karty graficznej.

“Mam ją zamontowaną w obudowie Lian Li SUP01, więc karta graficzna stoi pionowo – dlatego wyciek kieruje się w stronę portów. Na razie nie ma przegrzewania modułów pamięci, więc wstrzymuję się z wysyłką do serwisu Gigabyte – nie mam z nimi najlepszych doświadczeń. Dopóki karta się nie przegrzewa ani nie przestaje działać, będę jej używał. Ale jeśli masz pionową obudowę lub korzystasz ze stojaka, miej to na uwadze.”

Podobny przypadek opisuje użytkownik o nicku TaLL:

“Kupiłem kartę graficzną Gigabyte około dwóch tygodni temu. Tydzień zajęła wysyłka, a przez ostatni tydzień korzystałem z RTX 5080. Dopiero teraz dowiedziałem się o problemach z wyciekającym żelem, więc zajrzałem pod radiator – i niestety, zauważyłem wyciek. Jestem bardzo zaniepokojony, z oczywistych powodów... w końcu chodzi o sprzęt za ponad 1500 dolarów. Te karty są bardzo drogie, a żel zaczyna wyciekać już po tygodniu użytkowania.

Czy taki wyciek może spowodować problemy, np. uszkodzić inne komponenty albo doprowadzić do zwarcia, jeśli dostanie się do złączy? Mam obudowę Lian Li z pionowym montażem i kablem riser. Nadal jestem nowy w składaniu własnego komputera – to mój pierwszy raz, kiedy napotykam taki problem ze sprzętem. To również moja pierwsza karta od Gigabyte i szczerze mówiąc, sprawia to, że nie mam ochoty kupować nic więcej tej marki.”

O wyciek żelu termoprzewodzącego informował też użytkownik vermie22:

“Wygląda na to, że z moją kartą dzieje się to samo — żel nie wygląda na stopiony, po prostu całkowicie wyślizguje się z miejsca.”

Gigabyte uspokaja użytkowników

Gigabyte w oficjalnym oświadczeniu potwierdza, że otrzymał informacje od klientów dotyczące zastosowania żelu termoprzewodzącego w kartach graficznych z serii GeForce RTX 50 i Radeon RX 9000. Żel został tak opracowany, aby zapewnić lepszy kontakt z nierównymi powierzchniami komponentów i jest nakładany w pełni zautomatyzowanym procesem, który ogranicza ryzyko błędów w porównaniu z tradycyjnymi podkładkami termicznymi.

We wczesnych partiach produkcyjnych kart RTX 50 mogło dojść do nadmiarowej aplikacji żelu, by zapewnić wystarczające pokrycie cieplne. Nadmiar może wyglądać na "wyciekający", może się oddzielać od obszaru aplikacji – jednak jest to jedynie wada kosmetyczna.

Gigabyte zapewnia, że nie wpływa to negatywnie na wydajność, niezawodność ani żywotność karty. W kolejnych seriach produkcyjnych ilość żelu została już skorygowana do optymalnego poziomu.

Żel nie przewodzi prądu, jest plastyczny (przypomina masę plastyczną) i zachowuje swoje właściwości w temperaturze do 150°C bez topnienia czy upłynnienia. Jest zaprojektowany tak, by po prawidłowej aplikacji pozostać na miejscu.

Gigabyte informuje, że rozwiązanie z użyciem żelu zostało poddane rygorystycznym testom, obejmującym m.in.:

testy upadków i wibracji z wielu osi (cztery rogi i sześć stron),

długotrwałe symulacje pracy pod dużym obciążeniem w ekstremalnych temperaturach,

testy w orientacji pionowej i poziomej.

Każda karta graficzna jest sprawdzana przed opuszczeniem fabryki pod kątem zgodności z normami jakościowymi.

Wygląda więc na to, że problem dotyczy pierwszych partii produkcyjnych kart i nie ma wpływu na działanie sprzętu.