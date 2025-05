Popularny serwis VOD wystartował z promocją, dzięki której zaoszczędzicie na abonamencie aż 40%. Warto – tym bardziej, że w najbliższym czasie do jego biblioteki zawędruje głośne, kinowe widowisko. Poznajcie warunki.

Nowa promocja SkyShowtime – aż 40% taniej

SkyShowtime ogłosiło promocję, która udowadnia, że wciąż można i dobrze, i tanio. Dostęp do kompletnej biblioteki platformy w ramach planów Standard oraz Premium uzyskacie teraz na warunkach, pozwalających zaoszczędzić aż 40% przez 12 miesięcy.

W SkyShowtime łączymy najlepsze produkcje z Hollywood z niezwykłą lokalną rozrywką. W przystępnej cenie dajemy użytkownikom to, co kochają – za mniej. Niezależnie od tego czy chcesz odkrywać najnowsze premiery, czy wracać do swoich ulubionych filmów lub seriali – SkyShowtime ma coś dla każdego. Dzięki promocji 40% na plany Standard i Premium przez 12 miesięcy nasza wyjątkowa oferta rozrywkowa staje się jeszcze bardziej dostępna

– komentuje Monty Sarhan, CEO SkyShowtime.

W praktyce oznacza to abonament w cenie 14,99 zł / miesiąc w miejsce regularnego 24,99 zł miesięcznie (Plan Standard) albo 29,99 zł / miesiąc zamiast standardowego 49,99 / miesiąc (Plan Premium).

Niższą cenę oferuje już tylko Prime Video ze swoim 10,99 zł miesięcznego kosztu subskrypcji lub 49 zł w skali roku. Jeśli jesteście więc zainteresowani produkcjami serwisu – a dostępnych wyłącznie tam perełek nie brakuje – zdecydowanie warto skorzystać.

SkyShowtime 40% taniej – jak skorzystać?

Nowa promocja SkyShowtime skierowana jest do nowych oraz uprawnionych, powracających klientów. Po 12 miesiącach plan odnawia się automatycznie w swojej regularnej cenie, aż do momentu anulowania. Spokojnie jednak, z subskrypcji zrezygnować można w dowolnym momencie.

Z promocji na SkyShowtime 40% taniej skorzystacie w okresie obowiązywania oferty, tj. od 14 maja 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku.

Nowa promocja SkyShowtime – co oglądać?

Już jutro w bibliotece SkyShowtime zagości “Gladiator 2” – głośna premiera kinowa Ridleya Scotta. Na liście nowości serwisu na najbliższy czas widnieją również “Strefa gangsterów” – świetnie przyjęty serial kryminalny z gwiazdorską obsadą w składzie: Tom Hardy, Hellen Mirren i Pierce Brosnan – a także “Wicked” i “Anora”.

Platforma może pochwalić się nadto szeroką ofertą cenionych produkcji oryginalnych, na czele z uniwersum “Yellowstone”. Konsekwentnie rozwija też kolekcję polskich tytułów, do których już za chwilę dołączy “Langer” – thriller w odcinkach z pierwszoplanową rolą Jakuba Gierszała. Nowa promocja SkyShowtime to dobra okazja, aby się z nimi zapoznać.

Źródło: SkyShowtime