NVIDIA ogłosiła nową promocję – kupując wybrane modele kart graficznych GeForce RTX z serii 50, możesz otrzymać cyfrową wersję gry Doom: The Dark Ages w wersji Premium. A premiera tuż za rogiem.

Wielkimi krokami zbliża się premiera Doom: The Dark Ages. Już 15 maja 2025 r. nowa odsłona ujrzy światło dzienne trafiając na PC, konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series X|S. Co więcej, tytuł będzie dostępny w usłudze PC/Xbox Game Pass w dniu premiery. Tymczasem Nvidia przygotowała promocję, która może potencjalnie zainteresować fanów serii Doom.

Doom: The Dark Ages gratis, jeśli kupisz konkretną kartę RTX

Doom: The Dark Ages za darmo przy zakupie wybranych kart Nvidia – i to nie byle jaki Doom, tylko wersja Premium. Można ją otrzymać przy zakupie kart graficznych GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti oraz 5070. Oferta obejmuje również komputery stacjonarne oraz laptopy wyposażone w wymienione modele kart. Promocja potrwa do 21 maja włącznie. Kody promocyjne można realizować do 20 czerwca. Przysługuje jeden kod na osobę.

Wersja Premium Doom: The Dark Ages zawiera cyfrowy artbook oraz ścieżkę dźwiękową, a także pakiet skórek Divinity. Dodatkowo umożliwia rozpoczęcie rozgrywki już 13 maja, czyli na dwa dni przed oficjalnym debiutem tytułu. Oferuje również dostęp do dodatku (DLC) w trybie kampanii, którego premiera zaplanowana jest na późniejszy termin.

Doom: The Dark Ages napędzany technologią Nvidii

Bethesda Softworks oraz id Software nawiązały współpracę z NVIDIA, aby zapewnić obsługę ray tracingu, poprawę płynności dzięki technologii DLSS 4 z funkcją Multi Frame Generation, a także redukcję opóźnień za sprawą rozwiązania NVIDIA Reflex.

By odpowiednio przygotować się do premiery, warto sprawdzić, jaki PC do Doom: The Dark Ages będzie najlepszy.

Źródło: Nvidia