Przyszłość AI według Google'a. Ty śpisz, a komputer pracuje za ciebie

Do Gemini zmierza Agent Mode. Google chce, byś korzystał z AI nawet wtedy, gdy nie korzystasz z AI.

Do tej pory czatboty takie Gemini czy ChatGPT działały w czasie rzeczywistym - wydajesz polecenie, a po kilku sekundach dostajesz odpowiedź. Tyle. A co jeśli zależy ci na tym, by rozłożyć jakieś zadanie w czasie? Tu do akcji wkracza nowa funkcja.

Agent Mode wkrótce w Gemini. AI będzie pracować za ciebie bez przerwy

Podczas Google I/O 2025 firma zademonstrowała tryb Agent Mode przykładzie poszukiwań mieszkania.

"Znajdź nowe mieszkania co tydzień, aż nasza umowa najmu wygaśnie, dla mnie i 2 współlokatorów, każdego z budżetem 1200 dol. na miesiąc, z pralnią w mieszkaniu lub w odległości spaceru od pralni". Zgodnie z poleceniem, Gemini nie ograniczy się do wykonania jednorazowego procesu, lecz będzie regularnie przeszukiwać strony z ogłoszeniami w poszukiwaniu mieszkań spełniających wyznaczone kryteria. A jeśli użytkownik sobie tego zażyczy, sztuczna inteligencja będzie mogła nawet umówić spotkanie w jego imieniu.

Google wierzy, że tzw. agenci AI - wykonujący złożone procesy w imieniu użytkownika, ale bez jego ingerencji - to przyszłość korzystania z internetu. Szef firmy, Sundar Pichai, podczas prezentacji na Google I/O 2025 wspomniał wręcz o “początku nowej ery”.

Eksperymentalna wersja funkcji Agent Mode ma trafić do użytkowników Gemini latem, ale początkowo ma być dostępna w ramach płatnej subkskrypcji.