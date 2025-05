Android 16 odświeży twój smartfon. Google pokazał nowy wygląd systemu

Wraz z Android 16 został stworzony zgodnie z najnowszym językiem projektowania Google’a o nazwie Material 3 Expressive. Interfejs smartfonów ma się stać nowocześniejszy i bardziej intuicyjny w obsłudze.

Nadchodzące zostały zapowiedziane podczas specjalnego wydarzenia o nazwie Android Show I/O Edition. Bardziej szczegółowe prezentacje odbędą się w trakcie imprezy Google I/O 2025 (20-21 maja), ale już teraz firma pokazała sporo konkretów. W tym - zgodnie z oczekiwaniami - nowy interfejs.

Według opisu twórców, Material 3 Expressive to "najbardziej podparta badaniami aktualizacja systemu projektowania Google’a w historii". Podczas 3-letnich prac uwzględnione miały zostać opinie 18 tys. badanych z całego świata. Google pokazywał uczestnikom różne wariacje aplikacji i - wykorzystując m.in. okulary śledzące wzrok - analizował czas wykonania danego zadania. Badani byli proszeni także o ocenę "fajności" designu.

Tak wygląda Android 16

Kluczowe elementy interfejsu mają być teraz bardziej eksponowane, by z obsługą telefonu lepiej radzili sobie nawet laicy. Jednocześnie gdzieniegdzie Google zastosował bardziej agresywną typografię, co ma wizualnie unowocześnić oprogramowanie.

Jednym z założeń języka projektowania Material 3 Expressive są także sprężynujące animacje z efektem przyciągania pobliskich elementów, które mają być przy okazji powiązane z satysfakcjonującymi wibracjami. Google pokazał m.in. jak na Androidzie 16 wygląda usuwanie powiadomień.

Nowością w przypadku tzw. czystego Androida jest także subtelne rozmycie tła w panelu powiadomień i przełączników, dzięki której użytkownik ma lepiej orientować się, jaka aplikacja znajduje się “pod spodem”.

Google zademonstrował także wygląd nowej funkcji Live Updates, która odpowiada za wyświetlanie postępu z wybranych aplikacji. Tak na Androidzie 16 wyglądać będzie śledzenie dostawy z Uber Eats:

Pełnię zmian wprowadzonych w Androidzie 16 odczują przede wszystkim użytkownicy smartfonów Google Pixel, bo większość innych marek i tak stosuje własne nakładki wizualne. Twórcy dodają jednak, że przeprojektowaniu ulegną także same aplikacje Google’a, w tym Fitbit, Gmail czy Zdjęcia.

Nowy interfejs trafi także na smartwatche z Wear OS 6

Google za jednym zamachem odświeżył także zegarkowy system Wear OS 6. Podobnie jak w przypadku smartfonów, do wybranego motywu dostosowywana będzie teraz kolorystyka całego interfejsu.

Ponadto oprogramowanie ma być teraz lepiej wykorzystywać okrągłą przestrzeń ekranu poprzez minimalizację elementów przy krawędziach.

Android 16 - kiedy aktualizacja?

Temat nadchodzących aktualizacji jest nieco skomplikowany. Google potwierdził, że - zgodnie z nowym harmonogramem wydawniczym - sam Android 16 trafi na smartfony z linii Pixel już w czerwcu, a na pierwsze smartfony "Samsunga i wielu innych" latem. Ale.

Odświeżony interfejs Material 3 Expressive ma trafić do użytkowników Pixeli w późniejszym terminie jako mniejsza aktualizacja. Jako że tzw. aktualizacje Pixel Feature Drop wypuszczane są w 3-miesięcznych odstępach, oczekuje się, że Google caluje we wrzesień lub grudzień. Są to jednak tylko domysły, bo bardziej precyzyzyjny termin niż "ten rok" nie padł.