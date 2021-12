Sprzęt do gier

World of Warships to twoja ulubiona gra? A może po prostu interesujesz się okrętami? W obu przypadkach mogą ci się spodobać najnowsze podkładki Genesis Carbon 500: WOWS Armada i WOWS Błyskawica.

Gamingowe podkładki dla fanów World of Warships

Genesis Carbon 500 WOWS Armada i WOWS Błyskawica to najnowsze podkładki pod mysz kierowane do graczy, dostosowane nie tylko do ich potrzeb, ale też estetycznych preferencji.

Te nowe podkładki zdobią unikatowe grafiki z World of Warships, przedstawiające tytułowe okręty. Znalazły się one na gładkiej tkaninie typu speed, zapewniającej bezproblemowe i płynne przesuwanie myszy w szybkim tempie, a przy okazji także cechującej się wodoodpornością.



Armada (po lewej) i Błyskawica (po prawej).

Aby materiał się nie strzępił, producent obszył krawędzie podkładek. Z kolei od spodu zastosował antypoślizgową gumę, dzięki czemu nie przesuwają się po blacie, nawet podczas intensywnej rozgrywki.

Genesis Carbon 500 WOWS w dwóch rozmiarach

Obie te nowe podkładki są dostępne w dwóch wersjach rozmiarowych. Wariant M o wymiarach 300 x 250 mm został wyceniony na 19,90 zł, a wariant Maxi o wymiarach 900 x 450 mm – na 69,90 zł. W tym drugim przypadku powierzchnia jest na tyle duża, że na podkładce zmieści się również klawiatura.

(I jeszcze ciekawostka: do każdego egzemplarza dołączony jest kod, który pozwoli ci odblokować dodatkową zawartość w grze World of Warships).

Źródło: Genesis, Entrymedia