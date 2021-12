Twój smartfon podczas grania rozgrzewa się do czerwoności? Hej, czas nadać mu też innych kolorów… no i schłodzić go przede wszystkim. Poznaj Razer Phone Cooler Chroma.

Razer Phone Cooler Chroma, czyli wentylator. Do smartfona. Z podświetleniem RGB

Kalifornijski producent stara się dbać o wszystkich graczy, niezależnie od tego, z jakiego sprzętu korzystają. Ma obszerne portfolio produktów dla pecetowców, coraz więcej urządzeń dla konsolowców, a od czasu do czasu wypuszcza także akcesoria mobilne. Jego najnowszy produkt mieści się w tej ostatniej kategorii, a jest nim Razer Phone Cooler Chroma, czyli nic innego jak dodatkowe chłodzenie do smartfona.

Oprócz wysokiej jakości (i – nie ukrywajmy – wysokich cen) sprzęt Razera słynie też z… podświetlenia RGB. Nie zabrakło go także w tym nowym akcesorium (w postaci 12 diod LED), dzięki czemu twój telefon będzie „cooler” w obu tego słowa znaczeniach.

„Niebrzydka rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne?”

Pytanie napotkane w prozie Andrzeja Sapkowskiego można odnieść do tego wynalazku Razera. No bo właśnie – podczas intensywnej rozgrywki w PUBG czy Genshin Impact nawet rasowy, gamingowy smartfon może się nieźle zgrzać, ale czy do tego stopnia, by potrzebować dodatkowego chłodzenia?

Do tej pory nie mieliśmy powodów, by tak uważać, ale jeśli czujesz się niekomfortowo z rozgrzanym sprzętem w dłoniach, to Razer Phone Cooler Chroma powinien coś na to zaradzić. Siedmioramienny wentylator rozpędza się do 6400 obrotów na minutę (nie przekraczając przy tym 30 dB), a towarzyszą mu jeszcze: termoelektryczny moduł Peltiera i aluminiowy radiator.

Ile kosztuje smartfonowy wentylator z podświetleniem RGB?

Razer Phone Cooler Chroma kosztuje 70 euro. Możesz go zainstalować na smartfonie z Androidem mającym szerokość między 67 a 88 mm i dysponującym portem USB-C (do zasilania tego wentylatora). W alternatywnej wersji gadżet jest też kompatybilny z technologią MagSafe, co pozwala na połączenie go z iPhone’ami 12 i 13.

Co o tym myślisz?

Źródło: Razer, The Verge, Android Police, informacja własna