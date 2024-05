Fotele gamingowe cieszą się uznaniem nie tylko graczy - dobry fotel gamingowy to również uzupełnienie domowego gabinetu. Najważniejsze, by fotel dopasować do własnych potrzeb i preferencji. Niniejszy ranking pozwoli odpowiedzieć na pytanie, jaki model wybrać.

Dobre fotele gamingowe - dzięki nim zadbasz o zdrowie i komfort

Uzbrojeni w najlepsze klawiatury do grania oraz słuchawki do gier można przystąpić do rozgrywki. Wciągających tytułów nie brakuje, o czym świadczy lista najlepszych gier 2024. Byłoby dziwnie, gdyby gra nas męczyła i nie chodzi o optymalizację czy liczbę klatek na sekundę, ale o nasz własny komfort podczas rozgrywki. Ból w okolicach kręgosłupa i ramion może zniechęcić nawet do najlepszej gry. Istotna jest tutaj ergonomia - dewiza najlepszych foteli gamingowych.

Jaki fotel gamingowy wybrać? Ranking 2024

Jaki powinien być dobry fotel gamingowy?

Najlepszy fotel gamingowy to taki, który zagwarantuje komfort w każdych warunkach. W praktyce wygląda to tak, że dzięki dodatkowym funkcjom dopasujemy fotel do własnych potrzeb. Sama zmiana wysokości siedziska to tylko jedna z cech dobrych foteli gamingowych; takie funkcje jak zmiana kąta nachylenia oparcia, tryb bujania, regulacja podłokietników w czterech płaszczyznach to gwarancja komfortowej pracy i grania.

Trzeba przyznać, że chcąc kupić solidny fotel gamingowy, można przebierać w ofertach niemal bez końca. Szybko zauważymy ogromną rozpiętość cen, co może niektórych graczy nieco dezorientować. Co dostajemy za konkretną cenę? Tworząc ranking najlepszych foteli gamingowych 2024 uwzględniamy poszczególne segmenty cenowe. Słowem: dobre fotele do grania na każdą kieszeń.

Najlepszy fotel gamingowy - na co zwrócić uwagę?

Spróbujmy rozłożyć dobry fotel gamingowy na czynniki pierwsze, by zrozumieć, w czym tkwi ich niepodważalny fenomen. Design wielu foteli gamingowych może przypominać do złudzenia ten spotykany w samochodach rajdowych. Jest to kubełkowa konstrukcja, a co więcej, najlepsze fotele gamingowe mogą poszczycić się metalową ramą - zupełnie jak w “rajdówkach”.

Kluczową cechą, dzięki której podniesiemy komfort użytkowania, jest wysokość siedziska i oparcia. Często spotykaną przez producentów praktyką jest podanie preferowanego wzrostu potencjalnego użytkownika, by ten mógł cieszyć się nieskrępowaną wygodą. Wysokość siedziska zyskuje na jeszcze większym znaczeniu, jeśli wraz z fotelem gamingowym otrzymamy w pakiecie poduszki (zagłówek, podparcie lędźwiowe). Równie istotna będzie szerokość i głębokość samego siedziska.

Dobre podłokietniki w fotelach gamingowych zapewniają stabilne oparcie i niwelują występowanie objawów łokcia tenisisty czy zespołu cieśni nadgarstka. W najlepszych fotelach gamingowych wyregulujemy nie tylko wysokość podłokietników, ale i wysunięcie do przodu, do wewnątrz, a nawet istnieje możliwość obracania ich w lewo bądź w prawo.

Dobry fotel gamingowy musi być trwały i solidny. Chodzi nie tylko o jakość obicia, ale i podnośnik gazowy oraz podstawę z kółkami. Łączenia muszą być solidne, żeby wytrzymały większy nacisk. Jeśli ten warunek nie będzie spełniony, siłownik będzie się powoli zapadał, a tego raczej nikt nie chce.

To cenne wskazówki, którymi warto kierować się przy potencjalnym zakupie dobrego fotela gamingowego. W naszym rankingu znajdziesz modele w różnych kategoriach cenowych. Tworząc zestawienie uwzględniliśmy również fotele gamingowe dostosowane do osób o różnym wzroście, a nawet o odmiennym guście objawiającym się w preferencjach estetycznych.

A jaki wybrać fotel gamingowy dla dziecka?

Siłą rzeczy nie można pominąć najmłodszych graczy. Odpowiednio mniejsze modele dedykowane małym graczom lub uczniom to chociażby Huzaro Ranger 1.0, czy nieco droższy Huzaro Ranger 6.0. Potencjalnych klientów mogą też zaciekawić modele Diablo Chairs z dopiskiem “Kids”.

Nasz ranking foteli gamingowych 2024 - polecane modele:

Yumisu 2050 - odpowiedni fotel gamingowy dla wysokich graczy Ocena benchmark.pl









4,7/5 Yumisu 2050 można nazwać fotelem gamingowym do zadań specjalnych, bowiem jest to propozycja dla wysokich osób, mających nawet 2 metry wzrostu. Pierwsze, co widzimy, to stonowany design, więc jest to idealna propozycja dla graczy, którzy nie lubią krzykliwej stylistyki. Cechą tego modelu jest bardzo solidne wykonanie: aluminiowa podstawa, grube siedzisko o regulowanej wysokości oraz wysokiej jakości tapicerka tworzą razem dobry fotel gamingowy zapewniający wygodę. Tak samo profilowane oparcie z podłokietnikami 4D z blokadą - wszystko po to, by zapewnić maksymalny komfort. Dodajmy do tego maksymalne obciążenie Yumisu 2050 wynoszące 150 kg oraz dwie poduszki na wyposażeniu (zagłówkowa i lędźwiowa). Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Głębokość siedziska 52 cm

Wysokość całkowita 136 cm

Wysokość siedziska 48 - 56 cm

Szerokość siedziska 54 cm

Genesis Astat 200 - biurowy fotel gamingowy Ocena benchmark.pl









4,8/5 Czy istnieje coś pomiędzy fotelem gamingowym, a fotelem biurowym? Tak, istnieje. Mowa o fotelu ergonomicznym Genesis Astat 200. Określenie “biurowy fotel gamingowy” nie jest przekłamaniem. Mamy do czynienia z dobrym fotelem, za który wydamy ok. 700 zł. W tej cenie otrzymujemy fotel z szerokim zakresem regulacji oparcia. Po drugie, Genesis Astat 200 jest przewiewny; w upalne dni z pewnością docenić można siatkę. Maksymalne obciążenie 150 kg. Słowem: ergonomiczny fotel do pracy biurowej lub mało krzykliwy fotel do komfortowego grania. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Głębokość siedziska 49 cm

Wysokość całkowita 130 cm

Wysokość siedziska 44-51 cm

Szerokość siedziska 48 cm Zobacz recenzję

Asus ROG Destrier Ergo - potężny fotel gamingowy z wyższej półki Ocena benchmark.pl









4,7/5 A oto droższa propozycja, czyli Asus ROG Destrier Ergo. Futurystyczny design i cena wynosząca ponad 3 tys. zł. Co sprawia, że ten fotel gamingowy kosztuje właśnie tyle? Stabilna aluminiowa podstawka, podnośnik gazowy klasy 4, zaawansowane możliwości regulacji i dopasowanie fotelu do naszego ciała (rekomendowany wzrost użytkownika to 160-185 cm), komfortowe siedzisko z tkaniny mesh, przewiewna siatka, a nawet panel akustyczny z 2-stopniową regulacją, mający za zadanie podkręcić immersję. Do tego niesamowicie wygodne siedzisko - oto Asus ROG Destrier Ergo dla wymagających graczy. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Materiał wykonania Siatka mesh, tkanina mesh, aluminium, poliuretan (kółka)

Głębokość siedziska 50 cm

Wysokość całkowita 144 cm

Szerokość siedziska 57 cm Zobacz recenzję

Huzaro Ranger 1.0 Pixel Mesh - gamingowy fotel dla dziecka Ocena benchmark.pl









4/5 W rankingu najlepszych foteli gamingowych nie może zabraknąć produktu dla dziecka. Huzaro Ranger 1.0 Pixel Mesh to solidny fotel dla młodszego gracza z rzucającą się w oczy kolorystyką w części siedziska, oparcia i podłokietników. Pomyślmy przez chwilę, o jaką grę chodzi? To przecież oczywiste. Maksymalne obciążenie Huzaro Ranger 1.0 Pixel Mes wynosi 130 kg - to imponujący wynik jak na filigranowy fotel. Ten model jest odpowiedni dla dzieci mierzących pomiędzy 80 cm, a 150 cm, więc z powodzeniem korzystać mogą z niego nie tylko ci najmłodsi z najmłodszych. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 130 kg

Głębokość siedziska 43 cm

Wysokość całkowita 88 - 94 cm

Wysokość siedziska 36 - 44 cm

Szerokość siedziska 43 cm

Diablo X-Player 2.0 - stylowy i funkcjonalny fotel gamingowy Ocena benchmark.pl









4,5/5 Gdybyśmy musieli opisać Diablo X-Player 2.0 w kilku słowach, to napisalibyśmy tak: unikalny styl spotyka się z najwyższą jakością wykonania i olbrzymim komfortem. Gamingowy fotel firmy Diablo jest stworzony do intensywnego grania. Dopuszczalna waga tego modelu wynosi 150 kg, sugerowany wzrost użytkownika to 150 - 180 cm. Metalowa podstawka zagwarantuje stabilność. Ergonomiczny zagłówek wraz z poduszką lędźwiową wypełnione są pianką Memory, która dopasuje się do danego kształtu. Podobnie podłokietniki - te wykonane są z miękkiej pianki i możemy je regulować w trzech płaszczyznach. Nie zabrakło funkcji bujania. Czego chcieć więcej!? Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Głębokość siedziska 53 cm

Wysokość siedziska 49-59 cm

Szerokość siedziska 47 cm

Huzaro Force 2.5 - dobry i tani fotel gamingowy Ocena benchmark.pl









4,3/5 Za około 300 zł kupić można gamingowy fotel Huzaro Force 2.5. Co otrzymujemy w tej cenie? Od razu w oczy rzuca się charakterystyczny design, do złudzenia przypominający fotele w samochodach wyścigowych. 130 kg - tyle wynosi maksymalne obciążenie Huzaro Force 2.5. Za stabilność odpowiada podnośnik gazowy klasy 4, obecna jest funkcja bujania. Miękka pianka oraz tkanina typu mesh zapewniają komfort i odpowiednią wentylację. Kauczukowe, 50-milimetrowe kółka nie porysują podłogi. Co prawda brakuje regulacji podłokietników, tak samo jak poduszki lędźwiowej oraz zagłówka, ale nadal mowa o porządnym fotelu gamingowym w niższej cenie. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 130 kg

Materiał wykonania tkanina mesh

Głębokość siedziska 43 cm

Wysokość całkowita 103 - 113 cm

Wysokość siedziska 43-53 cm

Szerokość siedziska 48 cm

Fury Avenger XL - fotel gamingowy w rozsądnej cenie Ocena benchmark.pl









4,5/5 Ciekawy design to nie wszystko, co ma do zaoferowania Fury Avenger XL. Komfortowe obicia fotela są wykonane z oddychającego materiału, co sprzyja długim sesjom grania. Gumowe kółka są “ciche” i chronią podłogę przed zarysowaniem. Jest to bez wątpienia stabilna konstrukcja - maksymalne obciążenie wynosi 150 kg. Fury Avenger XL posiada zagłówek, regulowane oparcie i komfortowe podłokietniki, jednak bez możliwości ich regulacji. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Głębokość siedziska 50 cm

Wysokość całkowita 136 cm

Wysokość siedziska 46.5 - 56.5 cm

Szerokość siedziska 51 cm

Endorfy Meta - niezwykle komfortowy fotel dla graczy Ocena benchmark.pl









4,6/5 Endorfly Meta posiada w zasadzie wszystko to, co jest potrzebne, by mówić o dobrym i wygodnym fotelu gamingowym, a przy tym nie jest przesadnie krzykliwy. Obicie wykonano ze skóry ekologicznej oraz tkaniny, nylonowe kółka nie zdewastują podłogi. Regulowane podłokietniki i oparcie sprawią, że dostosujemy fotel do własnych potrzeb. Z kolei maksymalne obciążenie wynosi 120 kg. Rekomendowany wzrost mieści się w przedziale 160-185 cm. Nie zabrakło trybu bujania. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 120 kg

Materiał wykonania tkanina, eko-skóra

Głębokość siedziska 52 cm

Wysokość całkowita 130 cm

Wysokość siedziska 42 - 50 cm

Szerokość siedziska 57.5 cm

Corsair T3 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Przede wszystkim solidne wykonanie i komfort. Corsair T3 to dowód na to, jak zapewnić graczowi wygodę: poduszki pod szyję i lędźwie z materiałem zapamiętującym kształt, wentylowany materiał na siedzisku i oparciu, solidna stalowa konstrukcja i szerokie opcje regulacji (wysokość siedzenia, pozycja podłokietników, rozkładane oparcie). Maksymalne obciążenie Corsair T3 wynosi 120 kg. Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 120 kg

Materiał wykonania tkanina poliestrowa

Głębokość siedziska 58 cm

Wysokość całkowita 129 - 139 cm

Wysokość siedziska 44 - 54 cm

Szerokość siedziska 56 cm

Genesis Nitro 720 Ocena benchmark.pl









4,6/5 Genesis Nitro 720 to jeden z tych foteli gamingowych, który nie tylko wygląda ciekawie, ale i zadba o poprawną postawę w trakcie długich sesji. Producent podstawił w całości na przyjemną w dotyku ekologiczną skórę, co może ułatwić czyszczenie. Dopuszczalna waga to 150 kg, rekomendowany wzrost od 160 do 195 cm. Podłokietniki 3D, szerokie opcje regulacji, w zestawie zagłówek oraz poduszka lędźwiowa. Dodajmy funkcję bujania i aż chce się grać! Najważniejsze cechy: Maksymalne obciążenie 150 kg

Materiał wykonania skóra ekologiczna

Głębokość siedziska 50 cm

Wysokość całkowita 128 - 135 cm

Wysokość siedziska 46.5 - 53.5 cm

Szerokość siedziska 62 cm

W rankingu nie ma oferty dla mnie

To prawda, że powyższy ranking nie wyczerpuje w pełni tematu foteli gamingowych. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej, warto zapoznać się z naszym porównaniem foteli gamingowych Diablo lub poszukać po prostu dobrze zoptymalizowanego fotela biurowego wysokiej klasy.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.