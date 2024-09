Ghost of Yotei – zapowiedź. Zwiastun kontynuacji Ghost of Tsushima

Podczas wrześniowego State of Play Sony zapowiedziało kontynuację Ghost of Tsushima. W Ghost of Yotei wcielimy się w nową postać, a akcja gry toczyć będzie się w zupełnie innej epoce. Podano orientacyjną datę premiery.

State of Play, które odbyło się w nocy z 24 na 25 września 2024 r. zakończyło się mocnym akcentem w postaci Ghost of Yotei. Kontynuacja Ghost of Tsushima wprowadza spore zmiany. Przede wszystkim akcja sequelu jest wyraźnie przesunięta w czasie. Studio Sucker Punch zabiera nas z 1274 r. do XVII w. – akcja drugiej części gry toczyć będzie się w 1603 r.

Co za tym idzie, wcielimy się w nową postać. Główną bohaterką Ghost of Yotei będzie dla kontrastu postać kobieca – Atsu. Zmieni się też miejsce akcji. Pożegnamy Cuszimę, zamiast tego zwiedzać będziemy sąsiedztwo Yotei, czyli drzemiącego wulkanu położonego w północnej Japonii. Znajduje się ona na południowo-zachodnim krańcu wyspy Hokkaido.

Ghost of Yotei – oficjalny trailer

Jak czytamy w opisie zwiastuna Ghost of Yotei, w grze trafimy do krainy pełnej "rozległych trawiastych równin, śnieżnej tundry i nieoczekiwanych niebezpieczeństw". Na blogu PlayStation podkreślono, że jest to pierwsza gra Sucker Punch, którą stworzono od podstaw z myślą o PlayStation 5. Sony już w zapowiedzi chwali się dalekim zasięgiem widzenia, który w połączeniu z nowymi efektami wizualnymi, m.in. ładniejszym niebem czy wiarygodnym ruchem wiatru na trawie mają znacząco poprawić wrażenia z rozgrywki.

Zapowiedziano też enigmatycznie możliwość wprowadzenia "nowych mechanizmów, ulepszeń rozgrywki i nowych broni". W zwiastunie podano orientacyjną datę premiery, czyli 2025 r. Twórcy zapowiedzieli już, że w najbliższych miesiącach otrzymamy więcej informacji na temat Ghost of Yotei, a także "ludzi i zwierząt", których bohaterka spotka po drodze.