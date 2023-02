Dobry laptop do grania nie musi kosztować majątku. Dobrym przykładem jest tutaj model Gigabyte A5, którego teraz można kupić w promocyjnej cenie – po przecenie to jedna z ciekawszych propozycji do 4000 złotych.

Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować laptopa Gigabyte A5, czyli ciekawą propozycję ze średniej półki gamingowych laptopów. Wracamy do tematu, bo teraz urządzenie można kupić w jeszcze niższej cenie.

Laptop Gigabyte A5 to ciekawa propozycja ze średniej półki

Chodzi o konfigurację Gigabyte A5 (K1-AEE1130SD) – może nie jest to demon wydajności, ale konstrukcja powinna spełnić oczekiwania grających w Full HD.

Laptop wygląda dosyć niepozornie. Producent zastosował 15,6-calowy ekran Full HD (1920 x 1080 px), który zapewnia szybkie odświeżanie 144 Hz. Gracze docenią też wygodną klawiaturę i klasyczny touchpad.

Konfiguracja została wyposażona w 6-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB pamięci RAM DDR4-3200 oraz kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 3060 (wydajną wersję z limitem mocy 130 W). Do dyspozycji oddano też dysk SSD PCIe o pojemności 512 GB. Warto jednak pamiętać, że konfiguracja jest sprzedawana bez systemu operacyjnego.

Na pochwałę zasługuje też długi czas pracy bez zasilania i wymienna bateria. Zastosowana obudowa jest plastikowa, więc nie należy tutaj oczekiwać dobrej jakości wykonania (ta niestety nie jest zbyt sztywna, a do tego mocno się nagrzewa).

Gigabyte A5 dostępny w niższej cenie

Standardowo model Gigabyte A5 (K1-AEE1130SD) jest sprzedawany za około 4400 złotych, co i tak wydaje się ciekawą propozycją w średniej półce gamingowych laptopów. W sklepie Morele.net obecnie można go kupić promocji – po wpisaniu kodu rabatowego LAPTOP23, cena laptopa zostanie obniżona do 3999 złotych. Trudno znaleźć lepszą propozycję w tej cenie.

Źródło: Morele, inf. własna