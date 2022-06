Gigabyte A5 K1 zdaje się być propozycją idealną na dzisiejsze czasy – dobra specyfikacja, szybka matryca i niewysoka cena. Czy faktycznie jest tak dobry, jak go opisują? Dowiecie się tego z naszej recenzji!

4,3/5

Po ostatnim załamaniu światowej giełdy, w tym rynku kryptowalut, nastąpiło znaczne poprawienie sytuacji, w jakiej od dwóch lat znajdowali się gracze. Poprawia się dostępność kart graficznych, co również obniża ich ceny. W przypadku laptopów zmiany zachodzą nieco wolniej, ale już teraz można upolować całkiem ciekawe okazje. Jedną z nich może być właśnie Gigabyte A5 K1, oferujący poniżej 4500 zł konfigurację z Ryzen 5 5600H oraz RTX 3060 z wysokim TGP (130 W). Brzmi kusząco, zatem postanowiliśmy przyjrzeć mu się bliżej.



Wyglądem szału nie robi, ale też nie straszy.

Niepozorna, choć wyraźnie plastikowa konstrukcja

Notebooka otrzymujemy w dosyć typowym dla tego segmentu kartoniku. Docenić Gigabyte należy za dołączenie sporych rozmiarów ściereczki do ekranu – to zwykle dodatek stosowany w znacznie droższych modelach. W zestawie poza laptopem dostajemy też zestaw śrubek do montażu dodatkowego dysku M.2 oraz dysku SATA 2,5”. Zasilacz o mocy 230 W jest z tych większych, ale nie jest przy tym ciężki (320 g).



Długość przewodów zasilających pozwala odsunąć się od gniazda elektrycznego o mniej więcej 2 metry.

Laptop został w całości wykonany z plastiku, co niestety odbija się w postaci mniejszej sztywności całej konstrukcji. Pokrywa jest matowa, co w sumie uznajemy za lepsze rozwiązanie od odpustowego zdobienia plastikowymi wstawkami, jak mają to w zwyczaju niektórzy producenci. Jedyne zdobienia to udające włókna węglowe obramowanie podstawy. Ogólnie laptop jest również dosyć gruby, co może zwiastować obecność wydajniejszego systemu chłodzenia. Co ciekawe, nie przekłada się to na wysoką wagę – laptop waży tylko 2.1 kg



Z tyłu umieszczono część portów, co ułatwia utrzymanie porządku na blacie.

Od spodu czeka na nas spora niespodzianka – bateria okazuje się być wymienialna (bez rozbierania laptopa) – bardzo dawno już tego, przecież praktycznego, rozwiązania nie widzieliśmy. Większa część dolnej osłony jest perforowana w celu pozyskiwania świeżego powietrza. Za stabilizację laptopa na blacie odpowiadają 4 gumowe nóżki i wywiązują się z tego zadania wyśmienicie.



Wymienna bateria to ogromna zaleta dla osób pracujących w podróży.

Do Gigabyte A5 podłączymy aż 3 monitory

W przeciwieństwie do mocno odchudzonych laptopów z wyższych segmentów, Gigabyte A5 ma sporo miejsca na wyprowadzanie różnych portów. Tych jednak nie ma nadzwyczajnie dużo – do dyspozycji łącznie mamy:

2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps);

1x USB 2.0;

1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, DP 1.4);

1x RJ45 (2.5 Gbps);

1x miniDP 1.4;

1x HDMI 2.0;

2x miniJack 3,5 mm (mikrofon + combojack).

Część portów, jak już wcześniej zwróciliśmy uwagę, wyprowadzono z tyłu, w tym port USB-C, który może również służyć w roli wyjścia wideo (bez dodatkowych aktywnych adapterów). Oznacza to, że z tyłu możemy podpiąć niezależnie aż 3 monitory o rozdzielczości 4K z odświeżaniem 120 Hz (lub odpowiednio - niższa rozdzielczość z wyższym odświeżaniem).



Poza złączami z boku umieszczono również wyloty powietrza z układu chłodzenia.

Warto też docenić wyprowadzenie osobnego złącza dla mikrofonu (co docenią gracze z lepszymi zestawami słuchawek), podczas gdy nadal obecne jest złącze combo (do podłączenia zestawu z 4-pinową wtyczką).



Miejsca starczyłoby na pełnowymiarowy DisplayPort… Adaptera w zestawie nie ma, zatem złącze DP jest raczej mało praktyczne.

Pod względem łączności mamy jeszcze obsługę Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2, czyli na obecne czasy, można rzec, „standard”. Większe wrażenie robi układ Ethernet z przepustowością 2,5 Gbps, na jaki Gigabyte postanowił postawić w tym modelu - testy szybkości Internetu podpiętego kablem raczej nieprędko będą przez takiego laptopa ograniczane.

Podświetlana klawiatura i klasyczny touchpad

Klawiatura jako pierwsza wyraźnie podkreśla budżetowość testowanego laptopa – nie jest to sprzęt do pisania długich opowiadań, ale dla graczy sprawdzi się całkiem dobrze (choć klawisze prawie w ogóle nie dają zwrotnej reakcji na wciśnięcie, zatem nie mamy tu aż tak dobrej kontroli nad działaniami). Pochwalić natomiast należy Gigabyte za zmieszczenie pełnego i wygodnego w użytkowaniu „biurowym” bloku numerycznego.



Podświetlenie jest fabrycznie białe, ale możemy wybrać jeden z kilku innych kolorów.

Touchpad prezentuje ten sam poziom, co klawiatura – ot jest. Można go też wyłączyć skrótem klawiszowym. Przyciski myszy są fizyczne, co nieco postarza optycznie laptopa, ale też poprawia precyzję jego używania. Touchpad obsługuje też gesty wielodotykowe.

Rozwiązana audiowizualne również nie są najwyższych lotów

Kamera umieszczona w pokrywie to typowy laptopowy model i niczego innego w tym laptopie byśmy się nie spodziewali – sprawdzi się w wideorozmowach, ale do streamowania wypada dokupić coś lepszego.



Obok kamery umieszczono dwa mikrofony – te również sprawdzą się głównie w rozmowach.

Głośniki, w jakie Gigabyte wyposaża swój budżetowy model, nie grają dobrze. Dźwięk jest pozbawiony całkowicie dołu i większości góry pasma, tak że większości instrumentów w muzyce nawet nie usłyszymy. Trudno jednak oczekiwać tu czegoś więcej – do odsłuchania śmiesznych filmików w Internecie się sprawdzą, a do grania i filmów używa się słuchawek.

Specyfikacja testowanego Gigabyte A5 K1

Procesor: AMD Ryzen 5 5600H 3,3 GHz;

4.2 GHz w trybie Boost;

16 MB cache L3;

6 rdzeni/12 wątków Pamięć: 16 GB DDR4 (2x8 GB 3200 MHz CL22) Karta graficzna: Nvidia GeForce RTX 3060 6 GB GDDR 6;

130 W TGP;

zintegrowana AMD Vega Dysk: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe gen 3.0 x4;

wolny jeden slot M.2 2280 System operacyjny: brak (opcjonalnie Windows 11) Klawiatura: wyspowa;

podświetlenie RGB Touchpad: matowy, gładki, obsługa gestów, wielodotykowy Ekran: 15,6", IPS, 1920x1080 px, 300 nit, 144 Hz, antyrefleksyjny;

maksymalny kąt odchylenia ekranu od pionu - 45° Napęd optyczny: brak Bateria: 3-komorowa, Li-Pol, 49 Wh Wymiary: 369 (Sz) x 248 (G) x 26 (W) mm Waga: 2,1 kg z baterią;

2,45 kg z zasilaczem Materiały obudowy: plastik Komunikacja: Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Realtek);

Bluetooth 5.2;

2,5 GbE LAN Złącza: 2x USB typu A 3.2 gen.1;

1x USB typu A 2.0;

1x USB typu C 3.2 gen. 2 (DP 1,4);

1x miniJack 3,5 mm (combo audio + mic);

1x miniJack 3,5 mm (mikrofon);

1x HDMI 2.1;

1x miniDP 1.4;

1x RJ45 Dodatkowe funkcje i

oprogramowanie: kamerka internetowa 0,9 MPx;

2 głośniki 2 W;

2 mikrofony Cena w dniu testu: 4490 zł Gwarancja: 2 lata

Matryca nie jest mocną stroną tego modelu, ale słabą też nie jest

Fakt, że nadal można kupić laptopy dla graczy z matrycą odświeżaną wolniej niż 120 razy na sekundę, jest dla nas zupełnie niezrozumiały. Gigabyte szczęśliwie podszedł do tematu rozsądnie i odświeżanie wynosi tu 144 Hz (a są też dostępne warianty z odświeżaniem 360 Hz!). Panel to całkiem solidna matryca IPS (15,6”, 8 bit, 1920x1080px), pokrywająca w 100% gamut sRGB.



100% pokrycia sRGB to więcej niż oferują niektóre konkurencyjne konstrukcje.



Od lewej wizualizacje pokrycia gamutów: sRGB, DCI-P3 oraz Adobe RGB.

Kalibracja fabryczna okazuje się być całkiem dobra – przynajmniej jak na ten segment sprzętu. Średni błąd odwzorowania barw mieści się poniżej pułapu, w jakim zwykle ludzkie oko zauważa różnice bez wzorca. Dodatkowe profilowanie kolorymetrem potrafi poprawić odwzorowanie do niemal idealnego. Oczywiście szersze gamuty, jak filmowy DCI-P3, znacznie gorzej tu wypadają.



Po lewej weryfikacja odwzorowania przy fabrycznej kalibracji gamutu sRGB, a po prawej analogiczne badanie odwzorowania DCI-P3.

Podświetlenie oferuje maksymalnie 250 nit, co ponownie jest typową wartością w laptopach gamingowych z tego segmentu. Dzięki powłoce antyrefleksyjnej pozwala to używać laptopa w słoneczny dzień lub w mocno doświetlonym pomieszczeniu. Najniższa wartość, do jakiej można zejść, to ledwie 14 nit, co oznacza komfortowe używanie laptopa w nocy.



Raport z weryfikacji delta C równomierności podświetlenia matrycy.

Podświetlenie działa dosyć równomiernie i nasz model nie wykazywał problemów z wyciekaniem podświetlenia, wartych odnotowania. Panel nie wspiera HDR, co nie dziwi przy tym poziomie maksymalnej jasności.

Do e-sportu raczej nie z tą matrycą

Poza szybkim odświeżaniem w grach, ważny jest również czas reakcji pikseli. W tej kwestii Gigabyte A5 wypada raczej przeciętnie, przynajmniej nasz model z 144-hercowym odświeżaniem panelu. Zmierzony czas reakcji GtG to średnio 7,1 ms, co oznacza, że niektóre transformacje nie mieszczą się w oknie czasu, jakie daje 144 Hz odświeżania – to prowadzi do lekko widocznego w szybszych grach smużenia, np. przy gwałtownym obrocie postaci o 180 stopni. Do takich gier lepszym wyborem będzie model z panelem 360 Hz.



Efekt powidoku nie występuje, co sugeruje, że producent nie korzysta tu z funkcji overdrive.

Ekran ten nie obsługuje adaptacyjnego odświeżania, a także nie ma możliwości przełączenia karty dyskretnej bezpośrednio pod ten panel (obraz zawsze idzie dodatkowo przez zintegrowany układ Vega) – to nie tylko obniża nieco wydajność (względem tego, co zobaczymy podpinając laptopa do monitora), ale też zwiększa nieco input lag.

Bateria zaskakuje pozytywnie (jak na ten typ sprzętu)

Stosowanie baterii zewnętrznej niesie za sobą zwykle zmniejszenie jej rozmiaru i tak też jest w tym przypadku. Gigabyte A5 K1 może się pochwalić jedynie 49 Wh pojemności baterii, podczas gdy konkurencja w tym segmencie zwykle wyposaża swoje laptopy w 64-72 Wh. Gigabyte ma jednak asa w rękawie w postaci bardzo oszczędnego procesora od AMD.

Pomiar czasu pracy na baterii

PCMark 10 - Gaming

maksymalna wydajność, aktywne Wi-Fi, jasność 100% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 2:02 h OMEN 16

(86 Wh) 1:50 h Victus by HP 16

(70 Wh) 1:32 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 1:28 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 1:25 Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 1:24 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 1:10 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 1:06 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 1:05 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 1:03 h PCMark 10 - Modern Office

tryb lepsza bateria, aktywne Wi-Fi, jasność 110-130 nit HP Spectre X360 14

(66 Wh) 15:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 9:02 h OMEN 16

(86 Wh) 7:12 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 5:31 h MSI Raider GE66-12UH 4:54 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:51 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:32 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:04 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 3:02 Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:38 h PCMark 10 - Video

tryb lepsza bateria, offline, jasność ~200 nit, głośność 50% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 14:02 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 8:21 h OMEN 16

(86 Wh) 7:19 h MSI Raider GE66-12UH 4:16 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 3:56 h Victus by HP 16

(70 Wh) 3:06 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:00 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 2:55 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 2:53 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 2:52 h PCMark 10 - Idle

tryb oszczędzania baterii, offline, jasność 0% HP Spectre X360 14

(66 Wh) 21:06 h Razer Blade 14

(61,6 Wh) 11:07 h OMEN 16

(86 Wh) 8:50 h ASUS ROG Flow Z13

(56 Wh) 8:43 h MSI Raider GE66-12UH

(99,9 Wh) 7:21 h Gigabyte AORUS 17 XE4

(99,9 Wh) 5:05 h Victus by HP 16

(70 Wh) 4:27 h Lenovo Legion 7-16ACH

(99 Wh) 3:42 h Gigabyte A5 K1

(49 Wh) 3:39 h MSI Crosshair 15 R6E

(90 Wh) 3:20 h

Około 3 godziny pracy biurowej, a także oglądając film offline, to wyjątkowo długi czas jak na laptopa gamingowego w tym segmencie i z tak małą pojemnością "akumulatora". Zwłaszcza że w razie potrzeby można system zahibernować i wymienić baterię na inną, w pełni naładowaną, aby kontynuować pracę przez kolejne 3 godziny.

Pomiar zużycia energii przez Gigayte A5 K1

Spoczynek 35 W Obciążenie renderem CPU 110 W (124 W peak) Obciążenie grą 205 W (214 W peak)

Laptopy z procesorami AMD są oszczędne również podczas pracy z podpiętym zasilaniem. Nawet pod pełnym obciążeniem nie przekraczamy znacznie 200 W poboru z gniazdka. Znacznie gorzej wygląda kwestia ładowania baterii - zdecydowanie nie nazwalibyśmy go szybkim, gdyż do pełnego naładowania potrzeba mniej więcej tyle samo czasu, na ile później wystarcza owej pełnej baterii do działania.

Grubsza konstrukcja to faktycznie lepsza wentylacja

Laptopy z niższego segmentu nigdy nie grzeszą kulturą pracy – zwłaszcza gdy próbują udawać droższe, zgrabniejsze modele. Gigabyte A5 K1 wypada na tym polu mimo wszystko zaskakująco dobrze. Wentylatory w trybie najwyższej wydajności często rozkręcają się do 100%, co jednak nie jest przesadnie głośne (maksymalnie odnotowaliśmy 48 dB w odległości 0,5 m od laptopa). Tryb zbalansowany (Entertainment) jest tylko trochę cichszy (45 dB), natomiast tryb cichy (Quiet) faktycznie pozwala grać prawie w całkowitej ciszy (ale rezygnując z praktycznie połowy wydajności).

Pomiar temperatury obudowy w spoczynku



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru.

Pomiar temperatury obudowy pod obciążeniem CPU



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Pomiar temperatury obudowy podczas grania



Na niebiesko średnia temperatura danego obszaru, a na pomarańczowo jego najwyższy odczyt.

Obudowa rozgrzewa się dosyć znacznie, ale tylko w niektórych punktach (zaleta plastikowej obudowy, która nie rozprasza ciepła na całej powierzchni). Nie są to jednak wartości, które przeszkadzałyby w codziennym użytkowaniu. Zwłaszcza że nad klawiszami używanymi podczas grania ciepło wydziela się w akceptowalnej ilości. Chłodzenie ogólnie pozwala utrzymać ponad 4 GHz taktowania procesora przy pełnym obciążeniu wszystkich rdzeni, co jest całkiem dobrym wynikiem obecnego tu Ryzen 5 5600H. Niestety sam procesor do chłodnych nie należy i zwykle utrzymuje blisko 100 stopni.



Tryb najwyższej wydajności nie ma sztywnego limitu mocy - limitem są temperatury. Kolejne tryby już wyraźnie limitują wydajność procesora.

W grach sytuacja już wygląda nieco gorzej. W trybie maksymalnej wydajności, gdy wentylatory cały czas pracują na 100%, i tak limitem okazują się być temperatury podzespołów. Ryzen mocno taktowania nie zrzuca, ale RTX już znacząco, jednocześnie ograniczając pobór mocy do 115 W (zatem niespecjalnie korzysta z dynamicznie przydzielanych 15 W, które pozwalają osiągać 130 W podane w specyfikacji). Tryb zbalansowany operuje na limicie jeszcze o 5 W niższym, a tryb cichy do grania zwyczajnie się nie nadaje.



W bardziej obciążających grach (które mocno wygrzewają sprzęt), nie ma co liczyć na stale wysokie taktowanie z limitem 130 W - ograniczenie termiczne skutecznie zbijają zegary.

Ogólnie chłodzenie oceniamy na dosyć udane – z pewnością lepsze niż byśmy oczekiwali, ale też nie pozwala ono w pełni wykorzystać potencjału zastosowanych tutaj podzespołów. Nie jest ciche (poza trybem cichym oczywiście), ale też daleko mu do najgłośniejszych, jakie mieliśmy okazję testować. Takie nieco naciągane 4/5.



Ryzeny słyną z utrzymywania wysokiego zegara boost, przynajmniej w mniej wymagających zastosowaniach.

Wydajność Gigabyte A5 K1 w grach i testach 3D

Sprawdzenie faktycznej wydajności jak zwykle zaczynamy od testów syntetycznych, aby bezpośrednio odnieść się do innych laptopów. Testy wykonaliśmy z aktywnym profilem „Wydajność”, chyba, że oznaczono inaczej. Testy syntetyczne wykonywaliśmy tylko na matrycy laptopa.

3D Mark - Time Spy

[punkty] wynik ogólny

Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 12689 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 12628 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 12262 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 11187 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 10986 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10701 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 10208 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 9945 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 9685 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 8486 Gigabyte A5 K1 [Zbalansowany]

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 8365 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 7938 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 7795 HP Omen X 2s

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2080 Max-Q 7076 Gigabyte A5 K1 [Cichy]

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 6738 Asus ROG Strix Hero III G531GW-ES013

Intel Core i7-9750H, RTX 2070 6440 Hyperbook SL504

Intel Core i7-9750H, GeForce RTX 2060 6182 ASUS ROG Zephyrus G14 GA401IV

AMD Ryzen 9 4900HS, GeForce RTX 2060 Max-Q 6051 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GeForce GTX 1660 Ti 5046 Dream Machines G1650-15PL61

Intel Core i5-10300H, GeForce GTX 1650 4GB 3624 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Xe 1514

3D Mark - Port Royal

[punkty] wynik ogólny

Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7890 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7743 MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 7532 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 6925 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 6812 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6584 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6508 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 6070 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Intel Core i9-10980HK, GeForce RTX 3080 6060 Acer Nitro 5

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 5791 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 5088 Hyperbook NH5 (2021)

Intel Core i7-10870H, GeForce RTX 3060

TGP 80 W 4828 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce ,RTX 3060

TGP 95 W 4512 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 3641

3D Mark - Fire Strike oraz Night Ride

[punkty] wynik ogólny

MSI Raider GE66-12UH

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3080

TGP 150 W 27 547

51 873 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 26 012

52 109 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 25 317

51 074 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 24 019

50 199 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 22 935

37 117 Acer Nitro 5 (2021)

Intel Core i7-11800H, GeForce RTX 3070

TGP 100 W 21 895

48 365 Gigabyte AERO 17 HDR YC

Intel Core i9-10980HK, GeForce RTX 3080

TGP 90 W 21 490

52 264 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 20 980

39 742 Razer Blade 14 (2021)

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100W 20 706

33 361 Victus by HP 16

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3060

TGP 95 W 18 255

41 917 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 16 861

41 525 Hyperbook NH5 (2021)

Intel Core i7-10870H, GeForce RTX 3060

TGP 80 W 15 338

49 464 Legenda: 3DMark Fire Strike

3DMark Night Raid

Wyniki są nieco poniżej tego, czego można by oczekiwać po RTX 3060 z limitem 130 W. Po części wynika to z obecności AMD Ryzen 5 5600H, który to jednak musi uznać wyższość nowych Core i5 (które to odpowiednio podnoszą cenę sprzętu), ale również właśnie z przegrzewania się karty, co doprowadza do obniżenia zegarów, nawet w tak krótkich testach, jak te z pakietu 3D Mark.

Gigabyte A5 K1 w testowanej konfiguracji dobrze balansuje wydajność procesora i karty graficznej

Wydajność w grach mierzyliśmy po (tradycyjnym) wcześniejszym 10-minutowym rozgrzaniu laptopa, co pozwoliło ukazać bardziej realną wydajność, choć w tym przypadku podpięty był sprzęt pomiarowy przez HDMI, co oznacza nieco wyższą wydajność niż grając bezpośrednio na matrycy laptopa – więcej o tym za moment.

Wydajność Gigabyte A5 K1 w grach

Assassin's Creed:

Valhalla

(Ultra) OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 77

33 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 54

33 Gigabyte A5 K1

R5 5600H + RTX 3060) 47

31 CS:GO

(Najniższe detale)

(wykres w skali 40%) Gigabyte A5 K1

R5 5600H + RTX 3060) 217

186 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 201

156 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 162

134 Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT

+ DLSS Q/FSR P) Gigabyte A5 K1

R5 5600H + RTX 3060) 45

31 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 45

30 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 43

29 Dying Light 2

(Ultra, Wysoki RT

+ DLSS Q/FSR P ) Gigabyte A5 K1

R5 5600H + RTX 3060) 55

43 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 54

36 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 49

34 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 66

55 Gigabyte A5 K1

R5 5600H + RTX 3060) 65

56 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 61

42 Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) Gigabyte A5 K1

R5 5600H + RTX 3060) 87

61 OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 85

62 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 82

60 Rainbow Six:

Extraction

(Ultra + TAA) OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 82

51 Gigabyte A5 K1

R5 5600H + RTX 3060) 72

41 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 69

43 Watch Dogs:

Legion

(Ultra bez RT) OMEN 16

(R7 5800H + RX 6600M) 50

27 Gigabyte A5 K1

R5 5600H + RTX 3060) 46

27 Victus by HP

(R7 5800H + RTX 3060) 45

25 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Dobra wiadomość jest taka, że w natywnej rozdzielczości większość tytułów jest grywalna w najwyższych lub prawie najwyższych ustawieniach, tylko czasem posiłkując się DLSS, aby utrzymać odpowiednią płynność animacji. Nieco gorzej sprawy się mają, jeżeli na wyniki te spojrzymy przez pryzmat droższych modeli z lepszym chłodzeniem, w których karta potrafi realnie utrzymać taktowanie 1900-2000 MHz, korzystając w pełni z limitu 130 W. Tu jednak różnice nie są większe niż te w cenie, zatem możemy na to przymknąć oko.

Ile wydajności tracimy grając na matrycy laptopa?

To, jak dużo FPS ucieka przez konieczność puszczania obrazu przez zintegrowany układ graficzny, zależy od tytułu. Sprawdziliśmy kilka, w których różnice prezentowały różny pułap i poniżej rezultaty tego porównania.

Pomiar wydajności z wykorzystaniem matrycy laptopa względem monitora HDMI (Gigabyte A5 K1)

3DMark Time Spy

[pkt] Monitor HDMI 8879 Matryca laptopa 8486 Far Cry 6

(Ultra, RT ON) Monitor HDMI 65

56 Matryca laptopa 60

54 Horizon:

Zero Dawn

(Ultra + TAA ) Monitor HDMI 87

61 Matryca laptopa 80

55 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Okazuje się, że realnie tracimy około 10% wydajności. Czasem będzie to bliżej 5%, ale czasem nawet ponad 10% - taki urok tańszych laptopów (ogólnie) bez sprzętowego przełącznka MUX grafiki.

Czy Gigabyte A5 K1 można podkręcać?

Podkręcanie laptopa, w którym nawet na domyślnych ustawieniach brakuje chłodzenia, zwykle nie przynosi spektakularnych efektów. W tym przypadku realnie tylko podniesienie zegara pamięci graficznej o 500 MHz poprawiło wydajność o około 3% w praktycznie każdej grze. Dalsze podnoszenie w niektórych grach zaczynało już owocować spadkami wydajności.



Lekkie podkręcenie rdzenia też nieco podniosło wydajność, ale trudno nazwać to dużym potencjałem.

Jak Gigabyte A5 K1 radzi sobie w zastosowaniach ogólnych?

Poza grami laptop oczywiście służy również do całej masy innych zastosowań, co przetestowaliśmy z użyciem różnych aplikacji testowych, poczynając od klasycznego PCMark 10.

PC Mark 10

[punkty] wynik ogólny

ASUS ROG Flow Z13 + ROG XG Mobil

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3080 16 GB

TGP 150 W 7919 Dream Machines RX3080-17PL38

Intel Core i9 11900K, GeForce RTX 3080 7872 Gigabyte AORUS 17 XE4

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070 Ti

TGP 130 W 7790 ASUS Zephyrus Duo 15 GX551

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 Max-Q 7456 ASUS Strix SCAR 17 G733

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 7390 MSI Raider GE66

Intel Core i7-12700H + GeForce RTX 3080 8 GB

TGP 150 W 7344 ASUS ROG Flow Z13

Intel Core i9-12900H, GeForce RTX 3050 Ti 4 GB

TGP 40 W 7202 ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX5550L

Intel Core i9 10980HK, RTX 2080S Max-Q 7198 Lenovo Legion 7

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3080

TGP 165 W 7097 MSI Crosshair 15 R6E

Intel Core i7-12700H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7055 Lenovo Legion 5 Pro

AMD Ryzen 7 5800H, GeForce RTX 3070

TGP 140 W 7038 Razer Blade 14

AMD Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080

TGP 100 W 6814 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

TGP 100 W 6802 Asus ROG Zephyrus S GX502GV

Intel Core i7-9750H, RTX 2060 6376 Dream Machines G1660Ti-17PL26

Intel Core i7-9750H, GTX 1660 Ti 6282 Gigabyte A5 K1

AMD Ryzen 5 5600H, RTX 3060

TGP 130 W 6231 Asus FX505DU

AMD Ryzen 7 3750H, GTX 1660 Ti 5399 Acer Swift 5

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe 4868 Acer Swift 3

AMD Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 4803 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 4665 Acer Aspire 5

Intel Core i5 1135G7, Intel Iris Xe 4382

Ten test stanowczo nie przepada za procesorami AMD (za wyjątkiem sytuacji, gdy te połączymy z kartą graficzną również od AMD), co w naszym odczuciu mocno zakrzywia obraz sytuacji. Choć okazuje się, że CrossMark jeszcze bardziej preferuje laptopy z CPU od Intela.



Wyniki testu CrossMark - wynik ogólny [pkt]

Na czerwono wynik "wydajności", na zielono "kreatywności", a na żółto "reakcji", więcej = lepiej

Desktop PC

Core i7-12700KF, RTX 3060 12GB,

64 GB RAM 5200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 4.0 x4 2129

1927 / 2422 / 1949 Intel NUC Dragon Canyon 12th

Core i9-12900, RTX 3060,

64 GB RAM 3200 MHz,

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1982

1844 / 2208 / 1781 MSI Raider GE66

Core i7-12700H, RTX 3080 8 GB

32 GB DDR5 4800 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1938

1800 / 2125 / 1836 ASUS ROG Flow Z13

Core i9-12900H, RTX 3050 Ti 4 GB

16 GB DDR5 5200 MHz

1 TB SSD PCI 4.0x4 1928

1777 / 2196 / 1669 Gigabyte AORUS 17 XE4

Core i7-12700H, RTX 3070 Ti,

16 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1918

1854 / 1970 / 1960 MSI Crosshair 15 R6E

Core i7-12700H, RTX 3070,

32 GB DDR4 3200 MHz,

1 TB SSD PCI 4.0 x4 1810

1766 / 1885 / 1725 MSI Creator P50

Intel Core i7-11700, RTX 3060

64 GB DDR4 3200 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0x4 1452

1486 / 1495 / 1238 Desktop PC

Core i7-10700, RTX 3080,

32 GB RAM 3600 MHz

1 TB SSD PCI-E 3.0 x4 1389

1330 / 1541 / 1158 Huawei MateBook 14s

Core i5-11300H, Intel Iris Xe80,

16 GB RAM 1350

1379 / 1336 / 1308 Lenovo Legion 7

Ryzen 7 5800, RTX 3080,

16 GB RAM 1310

1315 / 1397 / 1067 Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H, RTX 3060

16 GB DDR 4 3200 MHz

512 GB SSD PCI-E 3.0 x4 1302

1316 / 1371 / 1082 HP Spectre X360 14

Core i7-1165G7, Intel Iris Xe96

16 GB RAM 1280

1261 / 1453 / 911 OMEN 16

AMD Ryzen 7 5800H, Radeon RX6600M

16 GB DDR4 3200 MHz

512 GB SSD PCI 3.0 1260

1232 / 1370 / 1046 MSI PRO DP21-11M

Core i5-11400, UHD730

8 GB RAM 1207

1296 / 1201 / 991 ASUS Expert Book

Core i3-10110U, Intel UHD

8 GB RAM 691

791 / 588 / 744 Lenovo V14-ADA

Ryzen 3 3250U, Vega 3

8 GB RAM 631

725 / 549 / 630 HP G8 255

Athlon Gold, Radeon Graphics

8 GB 600

690 / 522 / 599 ASUS Vivobook Go 15

Intel Celeron N4020 320

414 / 241 / 347

Wynik powyżej 1000 pkt. w tym teście oznacza bardzo sprawnie działający komputer w codziennych zadaniach, zatem teoretycznie nie ma powodu do narzekań, ale jednak pewien niedosyt pozostaje. Na osłodę przychodzą testy dysku SSD, który w tym modelu wypada bardzo dobrze.



Widywaliśmy wyższe wyniki w dysku w tym segmencie, ale z pewnością nie są to słabe rezultaty.



Gigabyte postawił na dosyć solidny dysk SSD M.2 PCI-E 3.0 x4 NVMe.

Pozostałe testy wydajności Gigabyte A5 K1

Laptop: Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H

RTX 3060 (130 W)

4490 zł OMEN 16

Ryzen 7 5800H

RX6600M (100 W)

5990 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060 (80 W)

5499 zł Cinebench R20

Single Core: 534 558 478 Cinebench R20

Multi Core: 3925 4612 4089 Cinebench R23

Single Core: 1372 1430 1249 Cinebench R23

Multi Core: 10 022 11 762 10 466 Blender (CPU)

BMW [minuty]: 4:20.12 3:37.01 4:21.39 Next V-Ray 5

CPU [vsamples]: 6752 8213 N/A 7-Zip [MIPS] 56 621 69 085 66 118

Wyniki testów z pakietu SPECviewperf 2020

Laptop: Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H

RTX 3060 (130 W)

4490 zł OMEN 16

Ryzen 7 5800H

RX6600M (100 W)

5990 zł Hyperbook NH5

(2021)

Core i7-10870H

RTX 3060 (80 W)

5499 zł 3DSMax 07 (FHD): 76.60 64.69 87.43 Catia 06 (FHD): 50.69 18.79 49.00 Creo 03 (FHD): 74.27 59.16 77.91 Energy 03 (FHD): 21.25 2.05 20.52 Maya 06 (FHD): 247.09 196.68 248.08 Medical 03 (FHD): 27.25 27.49 26.07 SNX 04 (FHD): 15.81 58.56 15.70 Solidworks 05 (FHD): 171.58 113.04 158.32

Wyniki testów z pakietu SPECWorkstation 3.1

Laptop: Gigabyte A5 K1

Ryzen 5 5600H

RTX 3060 (130 W)

4490 zł OMEN 16

Ryzen 7 5800H

RX6600M (100 W)

5990 zł Acer Nitro 5

(2021)

Core i7-11800H

RTX 3070 (100 W)

8499 zł Media and Entertainment 2.34 2.42 2.49 Wynik CPU: 1.96 2.18 2.1 Wynik grafiki: 2.81 2.61 3.74 Wynik dysku: 3.33 3.09 2.78 Product Development: 1.98 2.06 1.60 Wynik CPU: 1.87 1.89 1.94 Wynik grafiki: 1.00 1.59 1.29 Wynik dysku: 4.62 3.4 1.13 Life Sciences: 2.01 2.16 2.19 Wynik CPU: 1.99 2.23 1.83 Wynik grafiki: 3.95 4.21 4.32 Wynik dysku: 1.07 0.99 1.90 Energy: 2.25 1.88 2.5 Wynik CPU: 1.89 2.27 2.1 Wynik grafiki: 4.29 0.42 4.63 Wynik dysku: 2.80 3.29 3.3 General Operations: 1.76 1.86 1.78 Wynik CPU: 1.52 1.63 1.74 Wynik dysku: 2.74 2.78 1.89 Financial Services: 2.35 2.79 2.11 GPU Compute: 1.73 3.16 4.83

Gigabyte A5 K1 poradził sobie również w zadaniach profesjonalnych, choć tutaj doskwiera miejscami brak sprzętowego przełącznika MUX, przez co część aplikacji operuje na układzie graficznym zintegrowanym z procesorem AMD. Na tle podobnych konstrukcji wypada mimo wszystko poniżej przeciętnej, również ze względu na 6-rdzeniowy procesor Ryzen.

Czy warto kupić Gigabyte A5 K1?

Szukając laptopa do grania w niskim budżecie trzeba się nastawić na kompromisy, ale też nie można zbyt wielu ich akceptować. Gigabyte A5 K1 całkiem dobrze lawiruje pomiędzy tymi mniej akceptowalnymi, tak że ostateczny produkt wyszedł faktycznie dobrze. Zwłaszcza że jest to obecnie jeden z najtańszych, jeżeli nie najtańszy model bez rygorystycznego limitu mocy, narzuconego na RTX 3060.



Stonowany wygląd ma taką zaletę, że się szybko nie zestarzeje.

Jakość wykonania nie budzi zastrzeżeń dla tego segmentu, a wszystkie podzespoły dobrze ze sobą współgrają, jednocześnie balansując na granicy możliwości układu chłodzenia. Chłodzenie oczywiście jest zdecydowanie słyszalne, przy czym laptop i tak wypada w tej kwestii ponadprzeciętnie dobrze. Jedynie należy mieć na uwadze, że limitu mocy 130 W realnie w grach nie wykorzystamy zbyt często.

Gigabyte A5 K1 to bardzo ciekawa propozycja dla graczy z mniejszym budżetem, którzy poszukują wysokiej wydajności, a jednocześnie nie zależy im na lekkiej sylwetce sprzętu

Laptop punktuje też długim czasem pracy na baterii oraz tym, że tę można szybko podmienić. Matryca, klawiatura, kamera i głośniki reprezentują typowy standard dla sprzętu tej klasy – nic ponad i nic poniżej tego, czego byśmy oczekiwali. Nieco ponad nasze oczekiwania natomiast okazały się zastosowany tu dysk SSD oraz dostępne złącza.



Do plecaka się zmieści, a cały zestaw (z zasilaczem) nie przekracza 2,5 kg.

Nasz model wyceniono na 4499 zł bez systemu operacyjnego (dopłata do Windows to 400 zł, ale oczywiście można go nabyć taniej lub użyć już posiadanej licencji) – to tylko trochę ponad to, ile kosztują porządne modele z RTX 3050 o limicie 95 W, zatem stanowczo cena jest atrakcyjna, za co dodatkowo Gigabyte’a postanowiliśmy wyróżnić. Z drugiej strony konfigurację z Ryzen 7 5800H i (tym bardziej) RTX 3070 radzilibyśmy raczej odpuścić i kierować się w stronę wyższej serii, jak Gigabyte Aorus 15P z lepszym układem chłodzenia.

Opinia o Gigabyte A5 (K1-AEE1130SD) Plusy wysoka wydajność w rozsądnej cenie,

przyzwoitej jakości peryferia (matryca, klawiatura),

karta graficzna z TGP 130 W,

relatywnie długi czas pracy bez zasilania i wymienna bateria,

nieprzesadnie głośne chłodzenie (z opcją bezgłośnej pracy poza grami),

łatwy dostęp do rozbudowy RAM/dysku. Minusy chłodzenie nie radzi sobie z maksymalnie ~115 W na karcie graficznej,

drobny throttling również na procesorze,

mocno przeciętne głośniki,

plastikowej konstrukcji brakuje nieco sztywności.

Nasza ocena Gigabyte A5 K1 z Ryzen 5 5600H i RTX 3060 w średnim segmencie laptopów gamingowych: 86% 4.3/5





Laptopa na czas testów dostarczył producent - Gigabyte.