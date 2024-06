Netflix przygotował dla swoich widzów ogromną niespodziankę, zamieszczając w bibliotece – bez żadnych zapowiedzi – jeden z najlepszych filmów ostatnich miesięcy z wielkim jaszczurem na pierwszym planie – “Godzilla Minus One”.

Godzilla Minus One na Netflix

Przeglądając nowości Netflixa na czerwiec, trudno było go dostrzec. Oto jednak w serwisie znajdziecie już najnowszy film o Godzilli, jednogłośnie okrzyknięty arcydziełem kina i najlepszym, co do tej pory w świecie wielkiego jaszczura się na ekranie wydarzyło.

Mowa o “Godzilla Minus One” – niskobudżetowej, japońskiej produkcji, która zjednała w zachwytach krytyków i widownię, otrzymując też Oscara za najlepsze efekty specjalne. Tytuł trafił do polskich kin z początkiem grudnia zeszłego roku i od tamtego czasu próżno było wypatrywać jakichkolwiek zapowiedzi odnośnie do jego premiery w streamingu.

Pozostało tak aż do samego końca – Netflix skromnie nie przyznał się bowiem, że dziś o północy “Godzilla Minus One” zadebiutuje w VOD. Zdecydowanie warto skorzystać z okazji i dać szansę tej, dobrej na wielu poziomach opowieści – tym bardziej, że dostępna jest zarówno w wariancie z polskim dubbingiem, jak i napisami.

Godzilla Minus One – fabuła

Akcja filmu ma miejsce w powojennej Japonii, udręczonej okropieństwami globalnego konfliktu. Tymczasem na horyzoncie pojawia się kolejne zagrożenie w postaci Godzilli – króla potworów, a zarazem ponurego widma tego, co zgotowała ludziom przeszłość.

Obsada i twórcy

Reżyserem i scenarzystą filmu jest Takashi Yamazaki (“Kamikaze”, “Tu zawsze świeci słońca”). W obsadzie znaleźli się: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Munetaka Aoki, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando i Kuranosuke Sasaki.

Źródło: Netflix