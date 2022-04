Firma GOODRAM nie zamierza spoczywać na laurach i prezentuje kolejny dysk SSD. Tym razem jest to topowy model SSD IRDM PRO M.2, który został zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 to pierwsze modele polskiej marki, które korzystają z interfejsu PCI-Express 4.0 x4. Jak informuje producent, to odpowiedź na zróżnicowane zapotrzebowanie użytkowników tego typu produktów – od codziennych rozwiązań po profesjonalne zastosowania, jak na przykład praca w programach do modelowania i animowania w 3D oraz renderowania obrazów. Nośnik sprawdzi się także w konsoli PlayStation 5.

Superszybki dysk GOODRAM SSD IRDM PRO M.2

Model GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 występuje w trzech wersjach pojemnościowych: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Uwagę zwraca autorski, opcjonalny radiator, który ma wspomagać odprowadzanie ciepła, a przy tym wyróżnia się ciekawym wzornictwem – producent postawił na styl modern retro, czerpiąc z designu elektroniki lat 80-tych.



W zestawie z dyskami znajdziemy opcjonalny radiator - to spora konstrukcja z aluminium (20 mm wysokości)

Nowa konstrukcja wykorzystuje potencjał interfejsu PCI-Express 4.0 x4 i protokołu NVMe 1.4 – deklarowane transfery sekwencyjne sięgają 7000 MB/s przy odczycie i 6850 MB/s przy zapisie (najmniej pojemna wersja oferuje słabsze parametry zapisu).

Dobre osiągi to zasługa nowoczesnej konstrukcji. Modele IRDM PRO M.2 bazują na 8-kanałowym kontrolerze Phison PS5018-E18 i pamięciach 3D TLC NAND, a całość dodatkowo wspomaga do 2 GB pamięci DRAM.

Specyfikacja dysków GOODRAM SSD IRDM PRO M.2

Model GOODRAM IRDM PRO M.2 1 TB GOODRAM IRDM PRO M.2 2 TB GOODRAM IRDM PRO M.2 4 TB Pojemność 1 TB 2 TB 4 TB Interfejs PCIe 4.0 x4/NVMe 1.4 PCIe 4.0 x4/NVMe 1.4 PCIe 4.0 x4/NVMe 1.4 Kontroler Phison PS5018-E18 Phison PS5018-E18 Phison PS5018-E18 Kości pamięci 3D TLC NAND 3D TLC NAND 3D TLC NAND Pamięć DRAM 1 GB 2 GB 2 GB Transfery (odczyt/zapis) 7000/5500 MB/s 7000/6850 MB/s 7000/6850 MB/s Operacje losowe (odczyt/zapis) 350 000/700 000 IOPS 650 000/700 000 IOPS 650 000/700 000 IOPS Gwarancja (TBW) 5 lat (700 TB) 5 lat (1400 TB) 5 lat (3000 TB)

Ceny dysków GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 – tanio nie jest

W środku opakowania producent umieścił dysk, osobno radiator oraz zestaw montażowy składający się z blaszki, śrub oraz małego śrubokrętu. Miłym dodatkiem są też naklejki z motywami marki IRDM.



Dyski GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 są dostarczane z bogatym wyposażeniem

Dyski GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 już pojawiają się w sprzedaży, ale ich ceny nie należą do najniższych (właściwie są to jedne z najdroższych modeli bazujących na kontrolerze Phison E18).

GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 1 TB – 1100 zł

GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 2 TB – 2000 zł

GOODRAM SSD IRDM PRO M.2 4 TB – 4000 zł

Polski producent zapowiedział, że z biegiem czasu ceny nośników powinny spać do bardziej akceptowalnego poziomu. Za wyborem sprzętu ma przemawiać też długa, 5-letnia gwarancja (z ograniczeniem TBW).

Źródło: GOODRAM