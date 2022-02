Firma Western Digital jeszcze do niedawna była kojarzona z dyskami HDD, ale od pewnego czasu coraz pewniej wchodzi na rynek SSD. Ostatnio w ofercie producenta pojawiły się nowe modele pod PCI-Express 4.0, które zaliczają się do przystępniejszych propozycji z tego segmentu.

WD Black SN770 – nowa seria szybkich dysków SSD pod PCI-Express 4.0

Mowa o modelach WD Black SN770, które sprawdzą się w nowoczesnych komputerach i laptopach – producent chwali się, że nośniki zapewniają wyższe szybkości zapisu danych (do 40%) oraz większą wydajność energetyczną (do 20%) w porównaniu z poprzednią generacją (WD Black SN750 SE).

Na jakie transfery można liczyć? W przypadku najpojemniejszych wersji transfery sekwencyjne sięgają 5150/4850 MB/s, a liczba operacji losowych dochodzi do 740 000/800 000 IOPS (mniej pojemne wersje są wyraźnie słabsze). Może nie są to topowe osiągi, ale na pewno są to lepsze parametry niż w przypadku modeli pod PCI-Express 3.0.

Co prawda producent nie ujawnia dokładnej specyfikacji dysków, ale w sieci już można znaleźć pierwsze testy - na pokładzie znalazł się kontroler SanDisk 20-82-10081 oraz pamięci BiCS5 3D TLC NAND (dyski nie korzystają z pamięci DRAM). Gwarancja (5-letnia) została ograniczona całkiem wysokim współczynnikiem TBW.

Specyfikacja dysków WD Black SN770

pojemność: 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB

interfejs: PCI-Express 4.0 x4 (NVMe 1.4)

typ: M.2 2280

wydajność (odczyt/zapis): 250 GB: 4000/2000 MB/s 500 GB: 5000/4000 MB/s 1 TB: 5150/4900 MB/s 2 TB: 5150/4850 MB/s

liczba operacji losowych (odczyt/zapis): 250 GB: 240 000/470 000 IOPS 500 GB: 460 000/800 000 IOPS 1 TB: 740 000/800 000 IOPS 2 TB: 740 000/800 000 IOPS

gwarancja: 5 lat (TBW) 250 GB: 200 TB 500 GB: 300 TB 1 TB: 600 TB 2 TB: 1200 TB



WD Black SN770 kuszą atrakcyjną ceną

Modele WD Black SN770 są dostępne w czterech wersjach pojemnościowych: 250 GB, 500 GB, 1 TB i 2 TB. Producent próbuje przekonać potencjalnych klientów atrakcyjnymi cenami (odpowiednio 250 GB – 312 zł, 500 GB – 460 zł, 1 TB – 782 zł i 2 TB – 1865 zł).

Myślicie, że nowe modele mają szansę odnieść sukces?

Źródło: Western Digital, AnandTech