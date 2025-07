Problemy z nowym złączem zasilania dotyczą nie tylko kart GeForce RTX z serii 40 i 50. Jeden z użytkowników zgłosił podobną usterkę również w starszym modelu — GeForce RTX 3060 Ti. Cała sytuacja może być jednak bardziej złożona, niż się początkowo wydaje.

Problemy z przegrzewającym się i topniejącym złączem zasilania 16-pin (12VHPWR/12V-2x6) to jedna z najpoważniejszych usterek zgłaszanych w przypadku nowych kart graficznych NVIDIA. Dotychczas zwykle była ona obserwowana w topowych modelach z serii GeForce RTX 4000 oraz RTX 5000, w których nowe złącze jest standardem.

NVIDIA tłumaczyła, że przyczyną problemów najczęściej jest niedokładne włożenie wtyczki 12VHPWR do gniazda, co może prowadzić do przegrzewania i uszkodzeń mechanicznych. Sugerowano również, że winne mogą być adaptery lub niska jakość przewodów.

Spalona wtyczka zasilania w GeForce RTX 3060 Ti

W sieci pojawiło się zgłoszenie podobnego problemu także w starszej karcie graficznej — GeForce RTX 3060 Ti (dokładnie w modelu ASUS GeForce RTX 3060 Ti Megalodon). Może to sugerować, że usterka nie dotyczy wyłącznie najnowszych modeli z serii RTX 4000 i 5000, jak wcześniej przypuszczano.

Użytkownik 南风吹过德令哈 opisał sytuację na chińskim forum Baidu w następujący sposób (tłumacząc na polski):

Jak widać na zdjęciu, ekran zrobił się czarny, a monitor stracił sygnał. Co ciekawe, klawiatura, mysz i konsola nadal działały, a w słuchawkach wciąż był dźwięk. Musiałem ręcznie zrestartować komputer.

Podczas codziennego użytkowania, gdy nie grałem, wszystko działało normalnie — problem pojawiał się tylko podczas grania. Po przeszukaniu forum i sprawdzeniu stanu kabla DisplayPort, postanowiłem skupić się na zasilaniu. Rozebrałem komputer i zauważyłem, że plastik wokół złącza zasilania był stopiony, chociaż metalowe styki wyglądały na nienaruszone.

Co mogło spowodować taką sytuację? Czy to problem z zasilaczem? Używam go od dwóch lub trzech lat. Czy wystarczy wymienić sam przewód zasilający, czy lepiej od razu cały zasilacz? I najważniejsze — czy karta graficzna (RTX 3060 Ti G6X) mogła ulec uszkodzeniu i wymaga serwisu?

Problem po stronie adaptera?

Na załączonych zdjęciach widać, że zarówno wtyczka adaptera, jak i gniazdo zasilania na karcie graficznej uległy stopieniu — najprawdopodobniej na skutek działania wysokiej temperatury. Warto jednak zwrócić uwagę, że użytkownik zastosował 12-pinowy adapter, pozbawiony czterech dodatkowych pinów sygnałowych.

Dodatkowe piny odpowiadają za komunikację między kartą graficzną a zasilaczem — umożliwiają GPU odczytanie, ile mocy (w watach) może bezpiecznie dostarczyć dany kabel. Na tej podstawie karta określa, czy może pracować z pełnym obciążeniem, czy powinna ograniczyć pobór energii.

Nie wiadomo czym została spowodowana usterka w opisanym przypadku, ale brak pinów może zwiększać ryzyko nieprawidłowej pracy lub przeciążenia układu zasilania.