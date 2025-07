Premiera realme C71. Dobra cena i potężna bateria

W poszukiwaniu przystępnych cenowo smartfonów z dobrą baterią warto sprawdzić, co ma do zaoferowania realme C71. Premiera za nami, więc przyjrzyjmy się, co oferuje ta nowość.

Marka realme ogłasza premierę swojego najnowszego modelu realme C71. Jest to uzupełnienie serii C. Przystępna cena i pojemna bateria to jego wizytówki, ale smartfon oferuje znacznie więcej.

realme C71 w szczegółach

Realme C71 to smartfon z 6,72-calowym wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 720×1604, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności 725 nitów. Ma czujnik odcisku palca na boku, wejście na karty SD oraz gniazdo słuchawkowe 3,5 mm. Odporny na wstrząsy – spełnia wojskowe standardy certyfikacji, a to zapewnia wytrzymałość na upadki z wysokości do 1,5 m.

Realme C71 działa płynnie dzięki chipsetowi Unisoc T7250 i jest zasilany baterią 6000 mAh, wspierającą szybkie ładowanie 45 W oraz ładowanie zwrotne 6 W. Jego pojemna bateria zapewnia nawet dwa dni użytkowania na pełnym naładowaniu. Smartfon korzysta z systemu realme UI 6.0 opartego na Androidzie 16 obsługującego 4G, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.2.

Realme C71 posiada aparat główny 50 MP wspomagany sztuczną inteligencją oraz przedni aparat do selfie 5 MP. Na tylnym panelu znajduje się pierścień LED Pulse Light, który daje wizualne sygnały przy pojawiających się powiadomieniach lub gdy urządzenie wymaga ładowania.

Dostępność i cena Realme C71

Realme C71 jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: White Swan i Forest Owl. Można go znaleźć w sklepach takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, X-Kom, Neonet, Komputronik, Max Electro oraz na realmshop.pl i u operatora sieci Play.

W dniach od 4 lipca do 17 lipca smartfon będzie dostępny w promocji ( obowiązuje w każdym z wymienionych sklepów, z wyjątkiem sieci Play):