Switch 2 ma problemy z przegrzewaniem? Niepokojące doniesienia

Użytkownicy z Japonii i innych krajów zgłaszają problemy - chodzi o przegrzewanie się konsoli Switch 2 i wynikającą z tego faktu głośną pracę wentylatorów. Czy faktycznie jest aż tak źle?

Choć przypadki całkowitego uszkodzenia Nintendo Switch 2 to egzotyka, wielu użytkowników skarży się na nadmierne nagrzewanie i hałas. Problem ten dotyczy nie tylko Japonii, ale także innych regionów. O problemach graczy informuje serwis Notebook Check.

Gracze meldują o problemach z konsolą

Specyfikacja Nintendo Switch 2 umożliwia obsługę wymagających tytułów, takich jak Cyberpunk 2077, co wiąże się z większym generowaniem ciepła. Mimo to, nawet mniej zaawansowane graficznie gry, jak Super Smash Bros. Ultimate, mogą prowadzić do przegrzania się sprzętu.

“Mój Switch 2 wyświetlał komunikat, że system się przegrzewa i przechodzi w tryb uśpienia dwa razy, za każdym razem podczas gry w Tears of the Kingdom Switch 2 Edition w stacji dokującej. Używałem również rozdzielczości 2k, co prawdopodobnie nie pomagało, ale to nadal niepokoi. Czy ktoś inny miał podobny przypadek? Zastanawiam się, czy to możliwe, że mam wadliwy system, czy może TotK jest po prostu tak intensywny” – pisze internauta NitroWalrus732 na forum Reddit.

Co można zrobić?

Stacja dokująca Switch 2, choć wyposażona jest w wentylator, nie chłodzi samej konsoli. Użytkownicy korzystający z niej do grania w 4K zauważyli, że szybko się nagrzewa. Niektórzy spekulują, że blokuje ona wentylację konsoli, co przyczynia się do problemów z przegrzewaniem.

Nintendo Switch 2 posiada wewnętrzny wentylator, który ma zapobiegać spadkom wydajności. W trybie przenośnym, gdy konsola staje się gorąca, może pojawić się komunikat ostrzegawczy. Aby przyspieszyć chłodzenie, zaleca się odłączenie konsoli od zasilania i umieszczenie jej w chłodniejszym miejscu – standardowa procedura.

Skala problemu nie wydaje się duża. Oficjalne dane na temat sprzedaży Nintendo Switch 2 pokazują, że jest to sprzęt udany i z powodzeniem znajduje kolejnych nabywców.

Źródło: Notebook Check