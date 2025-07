Wraca Predator Games. To kolejny sezon wydarzenia

Wraca Predator Games, największy turniej esportowy dla szkół w Europie. Projekt jest realizowany pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i łączy emocjonującą rywalizację w grach komputerowych z edukacją.

Trzy sezony, tysiące uczestników, jedna misja

Predator Games ma za sobą już dwa pełne sezony oraz sezon zero, który był pilotażem badającym potencjał esportu w szkołach. Z roku na rok projekt dynamicznie się rozwija – tylko w ostatniej edycji w systemie Predator Games zarejestrowało się ponad tys. uczestników, reprezentujących szkoły podstawowe i średnie z całej Polski. Od pierwszego sezonu za realizację projektu odpowiada agencja WE!RE Fantasy. Projekt działa nieprzerwanie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji, wspierając szkoły w łączeniu nowoczesnych form aktywności młodzieży z wartościową edukacją.

- Misją Predator Games jest budowanie mostu komunikacyjnego między grającą młodzieżą a jej opiekunami - zarówno w szkole, jak i w domu. Chcemy pokazać, że esport w szkole to nie zagrożenie, lecz szansa - nowoczesne narzędzie do rozwijania kompetencji przyszłości, takich jak współpraca, strategiczne myślenie, odporność psychiczna czy odpowiedzialność cyfrowa - podkreśla Łukasz Łopuszyński, Country Manager Acer Polska.

- Dajemy przestrzeń młodym ludziom do rozwijania pasji, ale jednocześnie świadomie ukierunkowujemy ich zaangażowanie - tak, by nie ograniczało się wyłącznie do bezcelowego spędzania czasu przed komputerem - mówi z kolei Jeremi Rybak, Head of Marketing, Acer Polska. - Nie stawiamy też uczniów w jednym rzędzie z profesjonalistami. Tworzymy bezpieczne środowisko rywalizacji, które promuje równe szanse, edukację cyfrową i rozwój kompetencji przyszłości. Konsekwentnie rozwijamy Predator Games przebijając sezon w sezon kolejne rekordy oraz dostarczając kolejnym edycjom realnej wartości dla szkół, uczniów i ich opiekunów - podsumowuje.

Nowy sezon, nowy format

Tegoroczna edycja wprowadza innowacyjny, wieloetapowy format rozgrywek, w którym uczniowie będą walczyć o miejsce w wielkim finale. Rywalizacja rozpocznie się od etapu wojewódzkiego - do udziału będzie mogło przystąpić wiele drużyn z jednej szkoły. Najlepsze zespoły awansują do ogólnopolskich play-offów, a stamtąd - prosto na wielki finał LAN, który odbędzie się na scenie Predator Games.

Równe szanse i dopasowane tytuły

Predator Games dba o sprawiedliwą rywalizację - dlatego uczniowie zostają podzieleni na dwie grupy wiekowe: szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Każda z nich gra w dedykowane tytuły, dopasowane do wieku i poziomu doświadczenia graczy. Uczniowie szkół podstawowych będą rywalizowali w tytułach takich jak: Fortnite, Rocket League i Szachy. Z kolei uczniowie szkół ponadpodstawowych w Teamfight Tactics, League of Legends, Counter-Strike 2, Fortnite oraz Szachy.

- Predator Games to dla nas coś więcej niż esportowy turniej – to inwestycja w młodych ludzi, ich rozwój i przyszłość. Wracamy. Więksi. Lepsi. I z nowymi grami. Z każdą edycją podnosimy poprzeczkę, bo wierzymy, że gry to potężne narzędzie edukacyjne, które może inspirować, integrować i kształtować kolejne pokolenia graczy i liderów. Już od pierwszej edycji wiedzieliśmy, że Predator Games ma ogromny potencjał. Skala, jaką projekt osiągnął w Polsce - i jakiej spodziewamy się w tym roku, nawet 100 000 uczniów z blisko 5 000 szkół - utwierdza nas w przekonaniu, że warto wspierać esport w szkołach - mówi Łukasz Łopuszyński, Country Manager Acer Polska

Akademia Predator Games - misja edukacyjna trwa

Wraz z nową edycją turnieju startuje także Akademia Predator Games - kontynuacja edukacyjnej misji poprzednich sezonów. To przestrzeń dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w której poruszane będą tematy takie jak higiena cyfrowa, bezpieczeństwo w sieci, rozwój kompetencji społecznych, pracy zespołowej czy kreatywności. Już od pierwszej edycji cały projekt - w tym także jego platforma edukacyjna - objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji. Patronat ten stanowi potwierdzenie wartości merytorycznej i wychowawczej inicjatywy, a także wpływa na zwiększenie zaufania ze strony szkół oraz środowisk edukacyjnych, które chętniej angażują się w działania rekomendowane przez instytucje publiczne.

- Współczesna szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale także przestrzeń kształtowania postaw odpowiedzialnych i świadomych użytkowników nowych technologii. Dlatego tak ważne jest promowanie higieny cyfrowej, rozwijanie umiejętności krytycznej analizy informacji oraz budowanie bezpiecznego środowiska online dla dzieci i młodzieży. Inicjatywy takie jak Predator Games, które łączą edukację z pasją młodych ludzi do gier komputerowych, są cennym wsparciem dla szkół i nauczycieli. Pokazują, że o kluczowych wyzwaniach współczesności - takich jak cyberbezpieczeństwo czy profilaktyka przemocy rówieśniczej - można mówić językiem bliskim uczniom, angażując ich w sposób naturalny i atrakcyjny - podkreśla Minister Edukacji - Barbara Nowacka.

- Predator Games to projekt, który od początku pokazuje, że gaming może i powinien być częścią nowoczesnej edukacji. Dzięki współpracy ze szkołami i honorowemu patronatowi Ministerstwa Edukacji Narodowej tworzymy przestrzeń, w której uczniowie rozwijają kompetencje przyszłości, a nauczyciele i rodzice lepiej rozumieją cyfrowy świat młodego pokolenia. Esport nie jest zagrożeniem – jest mostem, który łączy pokolenia. W tym sezonie szczególny nacisk położymy na higienę cyfrową i bezpieczeństwo w sieci, pokazując, że rozwijanie pasji do gier może iść w parze ze świadomym, odpowiedzialnym korzystaniem z technologii - mówi Jeremi Rybak, Head of Marketing, Acer Polska.

Dla kogo jest Predator Games?

Predator Games to projekt stworzony z myślą o całym szkolnym ekosystemie. Dla uczniów – by mogli rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności i poznawać wartość zdrowej, motywującej rywalizacji. Dla nauczycieli i szkół – by w prosty i atrakcyjny sposób angażować młodzież w działania wspierające nowoczesną edukację i budowanie kompetencji przyszłości. Dla rodziców i opiekunów - by pomóc im lepiej zrozumieć świat gier i wspierać dzieci w ich odpowiedzialnym, bezpiecznym eksplorowaniu cyfrowej rzeczywistości.

Więcej informacji: www.predatorgames.pl