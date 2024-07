Google Pixel 9 nauczy się nowych sztuczek AI. Wyciekły reklamy

Sierpniowa prezentacja flagowych smartfonów Google Pixel 9 będzie już tylko czystą formalnością, bo do sieci zdążyła już trafić tona materiałów promocyjnych.

Wiemy już, że tegoroczna generacja pojawi się w połowie sierpnia, czyli jakieś dwa miesiące szybciej niż zwykle. Spekuluje się, że Google chce zdążyć przed premierą iPhone’a 16, który ma być dla Pixela 9 mocnym konkurentem z uwagi na obecność licznych funkcji AI.

A jakie nowe funkcje szykuje Google?

Google Pixel 9 - nowe przecieki. Reklamy, zdjęcia i banery promocyjne

Do spotów promujących smartfony Pixel 9 i Pixel 9 Pro dotarł serwis Android Headlines. Niestety zostały szybko usunięte z YouTube’a, ale w chwili pisania tego tekstu wciąż można je obejrzeć tutaj oraz tutaj.

Reklamy mocno skupiają się aplikacji Gemini, będącą bezpośrednią konkurencją dla ChatGPT. Jej obecność sama w sobie nie jest żadną sensacją, bo można ją zainstalować na dowolnym smartfonie z Androidem 10 lub nowszym. Wyciekła jednak informacja, że Google planuje dołożyć do Pixeli 9 roczny dostęp do Gemini Advanced, za który normalnie trzeba płacić 97,99 zł miesięcznie.

Kolejna promowana nowość Pixela 9 to Pixel Screenshots, która ma wykorzystać sztuczną inteligencję do analizowania wykonanych zrzutów ekranu. Możliwe będzie zadawanie pytań na temat zawartości screenshotów z uwzględnieniem tekstu, obrazów, linków do uwiecznionych stron internetowych, nazwy aplikacji czy dat wykonania zrzutów.

Funkcja Magic Editor zostanie w Pixelach 9 rozbudowana o możliwość edytowania zdjęć na podstawie słownych opisów. Google chwali się możliwością opisania nieba, które następnie zostanie podmienione.

Z kolei funkcja Add Me ma umożliwić łączenie ze sobą zdjęć, na których uwieczniono różne osoby. Idea jest taka, by użytkownik mógł zrobić zdjęcie grupie znajomych, a następnie przekazać telefon innej osobie i zapozować do zdjęcia w tym samym miejscu.

Android Headlines opublikował także nowe zdjęcia prasowe Pixela 9:

… oraz Pixela 9 Pro (któy będzie dostępny w dwóch rozmiarach):

Serwis 91mobiles dorzuca do tego fotki składnego smartfonu Pixel 9 Pro Fold…

… oraz banery promocyjne pochodzące prawdopodobnie z witryny produktowej na stronie Google’a.

Polski oddział Google’a także zapowiada już nowe smartfony za pośrednictwem mediów społecznościowych, ale póki co pomija wariant Fold. Można więc oczekiwać, że ten nie pojawi się w naszym kraju.

Premierę serii Google Pixel 9 zaplanowano na 13 sierpnia.