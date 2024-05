Gemini Advanced oficjalnie po polsku. AI Google'a nauczyło się nowych sztuczek

Gemini Advanced, czyli bezpośrednia odpowiedź na płatną usługę ChatGPT Plus, doczekało się oficjalnego wsparcia dla języka polskiego. A to nie koniec nowości.

Wiem, wiem - teoretycznie z Gemini Advanced można rozmawiać po polsku od samego początku. To jednak tylko dlatego, że AI Google’a dość dobrze radzi sobie z tłumaczeniem swoich własnych wypowiedzi w locie.

Podczas imprezy Google I/O 2024 firma pochwaliła się, że liczba oficjalnie obsługiwanych przez Gemini Advanced języków wzrosła do 35, a do listy został dopisany polski. Teoretycznie powinno się to przełożyć na lepsze zrozumienie polskich zapytań i mniejszą częstotliwość występowania językowych błędów.

Co ciekawe, aplikacja Gemini na Androida niedawno także została w pełni spolszczona. Z uwagi na unijne regulacje oficjalnie nie jest ona jeszcze u nas dostępna, ale można ją bardzo łatwo zainstalować ręcznie.

Gemini Advanced już z Gemini 1.5 Pro. Google chwali się najszerszym oknem kontekstowym na świecie

Gemini 1.5 Pro to najnowsza wersja dużego modelu językowego Google’a. Firma szczyci się najszerszym oknem kontekstowym na świecie, które wynosi aż milion tokenów. Liczba ta odzwierciedla ilość danych, które sztuczna inteligencja jest w stanie przeanalizować w ramach jednego zapytania. Dla porównania okno konkurencyjnego modelu GPT-4o wynosi 128 tys. tokenów.

Według Google’a, rekordowo szerokie okno kontekstowe pozwala załadować do Gemini Advanced dokumenty mające aż 1500 stron i zadawać na ich temat konkretne pytania. Usługa ta ma się przydać do ekspresowego analizowania raportów, badań naukowych czy umów.

Na razie Gemini Advanced pozwala na pracę z dokumentami i zdjęciami, ale Google obiecuje, że usługa wkrótce umożliwi analizę nawet godzinnych filmów i ponad 30 tys. linii kodu.

Gemini Advanced pozwoli stworzyć własnego asystenta AI

Google zapowiedział, że wkrótce w usłudze Google Advanced pojawi się funkcja Gems. Umożliwi ona tworzenie wariantów asystenta zoptymalizowanych pod kątem wykonywania konkretnych zadań.

Sztuczna inteligencja Gemini będzie mogła się wcielić np. w trenera fitness, partnera kodowania, nauczyciela czy instruktora gotowania. To oczywiście odpowiednik usługi GPTs firmy OpenAI.

Z Gemini Advanced porozmawiasz jak z człowiekiem

Gemini Live to funkcja, która ma umożliwić prowadzenie z AI bardziej ludzkich rozmów głosowych. Google chwali się generowaniem naturalnie brzmiącego głosu czy możliwością prowadzenia dynamicznej konwersacji i wchodzenia wirtualnemu asystentowi w słowo.

Aplikacja Gemini ma umożliwić także zadawanie pytań związanych z obrazem przechwytywanym przez kamerę smartfonu.

Gemini połączy się z większą liczbą aplikacji Google’a

W ubiegłym roku Gemini dostało obsługę rozszerzeń, które umożliwiają integrację AI z innymi aplikacjami i usługami Google’a. Pierwsze wtyczki pozwalały na wydawanie poleceń związanych z pakietem Google Workspace, Mapami Google, Lotami Google, Hotelami Google czy YouTube’em.

Firma zapowiedziała nowe rozszerzenia odpowiedzialne za integrację z YouTube Music, Kalendarzem, Keep i zadaniami. Mają się one pojawić "wkrótce".

Dostęp do Google Advanced w pakiecie z 2 TB danych w chmurze Google One wyceniony jest na 97,99 zł miesięcznie. Usługę można jednak testować przez 2 miesiące za darmo.