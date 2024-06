Google stawia użytkowników Androida przed ważnym wyborem: Asystent Google czy Gemini? Coś mi mówi, że sporo osób wybierze bramkę nr 2.

Gemini to duży model językowy i chatbot, który stanowi bezpośrednią konkurencję dla ChatGPT. W lutym Google wypuścił także aplikację na Androida o tej samej nazwie, która może przy okazji pełnić funkcję domyślnego wirtualnego asystenta. Z uwagi na unijne przepisy debiut apki w naszej części świata został opóźniony, ale doczekaliśmy się.

Google Gemini - aplikacja już w Polsce. Pobierzesz ją ze Sklepu Play

Dotychczas korzystanie z aplikacji Gemini w Polsce było możliwe, ale wymagało ręcznego pobierania pliku instalacyjnego z jakiegoś nieautoryzowanego źródła. Kombinowanie nie jest już jednak konieczne.

Aplikacja Gemini została wprowadzona do polskiego Sklepu Play po cichu. Początkowo nie było jasne, czy nie jest to wynik błędu, ale po kilkunastu godzinach Google zaktualizował jej opis dodając potwierdzenie dostępności.

Programu Gemini nie da się zainstalować na wszystkich telefonach, ale wymagania nie są specjalnie wyśrubowane. Według Google'a, aplikacja zadziała na smartfonach, które mają:

Androida 10 lub nowszego (ta wersja systemu została wydana w 2019 roku);

minimum 2 GB pamięci RAM.

Są też wymagania wiekowe. Twórcy informują, że ze względu na unijne prawo “z aplikacji z Gemini nie możesz korzystać na koncie Google oznaczonym jako konto osoby w wieku poniżej 18 lat”.

Gemini zamiast Asystenta Google

Podczas imprezy Google I/O 2024 firma dała jasno do zrozumienia, że Gemini to aktualnie jej oczko w głowie, więc rozwój Asystenta Google potencjalnie zostanie wstrzymany lub przynajmniej znacznie spowolniony. Gemini jest jednak w stanie go zastąpić.

Aby zmienić domyślnego pomagiera, wystarczy:

otworzyć aplikację Gemini; kliknąć w awatar w prawym górnym rogu; przejść do Ustawień; przejść do zakładki Cyfrowi asystenci od Google.

Teoretycznie aplikacja Gemini nie ma jeszcze wszystkich funkcji, które miał Asystent, ale w praktyce została z nim zintegrowana i potrafi wydzielać mu niektóre zadania. Np. po wydaniu komendy "dodaj do kalendarza", Gemini wyświetli kartę Asystenta i wykona polecenie.

Jeśli z jakiegoś powodu Gemini nie zrozumie kontekstu i nie wykona polecenia, można użyć komendy typu "poproś Asystenta o…".

Zaletą głębokiej integracji Gemini z interfejsem telefonu jest wygoda obsługi. Apkę można uruchomić w dowolnym momencie korzystając z takich samych skrótów i gestów jak w przypadku Asystenta, czyli np. przeciągając palec od dolnego rogu ekranu lub przytrzymując przycisk Home.

Gemini potrafi też wykonywać polecenia związane z aktualnie wykonywanymi czynnościami. Dzięki możliwości dołączania zrzutów ekranu, apka jest w stanie np. odpowiedzieć na pytanie związane z czytanym mailem.

Aplikacja w swojej podstawowej wersji jest darmowa, ale dostęp do lepszej i bardziej zaawansowanej wersja usługi - Gemini Advanced - wyceniony jest na 97,99 zł miesięcznie w pakiecie z 2 TB danych w chmurze Google One.