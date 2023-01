Chat GPT to rozwiązanie, które w ostatnim czasie cieszy się przeogromną popularnością. Odpowiedzi sztucznej inteligencji można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Jak natomiast wejść na Chat GPT i z niego korzystać? Zobacz prosty poradnik.

Przeżywa istne oblężenie. Co to jest Chat GPT?

Użytkownicy upodobali sobie korzystanie z Chatu GPT na ogromną skalę. Jest to nic innego, jak sztuczna inteligencja nauczona odpowiadania na wszelkie pytania zadawane z nieograniczonej liczby kategorii.

Dla wielu Chat GPT to po prostu ciekawostka, która pozwala zapoznać się z tym, jak maszyna odpowie na często wyjątkowo skomplikowane pytania. Dla innych natomiast to ułatwienie pracy.

Generalnie rzecz biorąc, Chat GPT to technologia oparta na sztucznej inteligencji Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3). System uczy się kolejnych odpowiedzi na podstawie rozmów ludźmi z komputerami - w ten sposób odpowiedzi wyglądają na naturalne i w wielu przypadkach sprawiają wrażenie napisanych przez prawdziwego człowieka.

Jak korzystać z Chat GPT: poradnik krok po kroku

Włączenie Chat GPT jest stosunkowo prostym procesem. Producent pozwala wykorzystywać swoje narzędzie m.in. w komunikatorach internetowych (Slack lub Messenger), ale głównym sposobem na uruchomienie Chat GPT jest wejście na stronę, za pośrednictwem której można prowadzić rozmowy ze sztuczną inteligencją. Ten sposób zatem omówimy.

Przejdź na stronę Chat GPT

Strona, pod którą Open AI udostępnia swój inteligentny czat jest dostępna pod tym linkiem: https://chat.openai.com/chat. Zaraz po wybraniu adresu system wykona szybki test bezpieczeństwa, o który nie musisz się obawiać - pod warunkiem, że nie jesteś botem.

Zaloguj się do Chat GPT - jak to zrobić?

Po wejściu na stronę czatu pojawi się opcja logowania lub zarejestrowania nowego konta. Niestety, producent nie pozwala korzystać z systemu bez podania swoich danych. Wybierz zatem szybszą opcję: Log in, a następnie użyj np. konta Google do zalogowania do Chat GPT.

Chat GPT poprosi cię o podanie imienia i nazwiska. Będzie ono potrzebne sztucznej inteligencji do komunikowania się z tobą po imieniu. Podając swoje dane jednocześnie potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat (wymóg regulaminowy).

Kolejnym krokiem, po krótkim przedstawieniu się czatowi jest drugi etap weryfikacji. Chat GPT poprosi cię o podanie numeru telefonu, na który zostanie natychmiast wysłany kod weryfikacyjny, który należy podać w kolejnym kroku.

Po weryfikacji numeru telefonu Chat GPT jest właściwie gotowy do użytku. Przeglądarka przeniesie cię do widoku czatu i możesz rozpocząć rozmowę.

Jak rozmawiać z Chat GPT?

Rozpoczęcie konwersacji ze sztuczną inteligencją Open AI odbywa się w dolnej części ekranu, w której umieszczono pole do wpisania swojego pytania. Domyślnie Chat GPT odpowiada w języku angielskim (widać to, jeśli wpiszesz losowy ciąg znaków, który nie ma żadnego logicznego sensu), ale wystarczy przywitać się po polsku, a system natychmiast zrozumie, w jakim języku ma odpowiadać.

Komunikując się z Chat GPT należy zwracać uwagę na sposób zadawania pytania. Choć jest to sztuczna inteligencja, która ma w możliwie najlepszy sposób rozumieć deklaracje pytającego, warto zadawać sprecyzowane pytania, które zminimalizują ryzyko wystąpienia błędu wynikającego ze złego zrozumienia pytania przez czat.

Chat GPT w szkole - czy to dobre narzędzie?

I tak, i nie. Tak, bo pozwala dotrzeć do informacji zgromadzonych w internecie w szybki sposób i często trafiając w sedno zapytania. Z drugiej natomiast strony, Chat GPT na wiele pytań odpowiada tak samo.

Zatem: opracowanie lektury z Chat GPT będzie wyglądać identycznie u wszystkich osób, które postanowią skopiować treść prosto ze strony. Jeśli natomiast chodzi o działania matematyczne - w wielu przypadkach system może sobie z nimi poradzić (i co widać na obrazku poniżej - wyjaśnić, skąd wziął się ten konkretny wynik), ale nie działa to ze 100-procentową skutecznością.

Przygotowanie materiałów na lekcję z Chat GPT jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem - mowa tu jednak o notatkach, z których uczeń wyciągnie wiedzę - i sprawdzi ich zgodność.

Traktowanie inteligentnego Chat GPT jako idealnego pomocnika, który wszystko zrobi za ciebie jest raczej bezcelowe, bo wielokrotnie już udowadniano, że sztuczna inteligencja często przedstawia błędne fakty (pisaliśmy o tym w naszym felietonie).

Co musisz wiedzieć na temat Chat GPT w kilku prostych punktach Regulamin wymaga ukończenia 18 roku życia, aby korzystać z Chat GPT. Chat GPT ciągle się uczy i jest ulepszany. Z kazdym tygodniem jest dokładniejszy i w bardziej naturalny sposób odpowiada na pytania. Sztuczna inteligencja na czacie od Open AI nie jest pozbawiona błędów. Koniecznie weryfikuj odpowiedzi i nie ufaj im w 100%. Wiele odpowiedzi, które udziela Chat GPT są identyczne. Lepiej zatem nie wykorzystywać ich jako "unikalnych" treści na swoich stronach lub pracach pisemnych etc. Bot Chat GPT rozmawia w wielu językach (w tym również w polskim) i nie musisz zmieniać nic w związku z tym w ustawieniach. Wystarczy pisać na czacie w konkretnym języku, system to wykryje automatycznie. Odpowiedzi z Chat GPT warto traktować jako usprawnienie pracy, ale koniecznie sprawdzać ich poprawność. Docenią je choćby uczniowie szkół.

Czy Chat GPT ma jakieś wady?

Wydawać się może, że narzędzie od Open AI jest bezbłędne. Odpowiada na wiele zwariowanych pytań bez zawahania i potrafi sobie poradzić z wieloma zadaniami matematycznymi.

Nie jest jednak tak kolorowo. Przede wszystkim: Chat GPT wie, co się działo do 2021 roku. Jeśli zapytasz czat o wydarzenia choćby z 2022 roku, ten odpowie, że nie sięga pamięcią do tej daty.

Ważne jest również to, co zawsze jest przedstawiane jako wada sztucznej inteligencji. To nadal sztuczna inteligencja, która jest pozbawiona samodzielnego myślenia. Bot wie, jak ma odpowiadać - bo tak został wyszkolony. Nie potrafi jednak myśleć w ten sposób, który wyróżnia ludzi - samodzielnie. Stąd też nie powinny zaskakiwać błędy, które często wynikają choćby z niezrozumienia nie do końca sprecyzowanego pytania.