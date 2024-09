Dobra zmiana w Sklepie Play. Google wreszcie dogonił Apple’a

Google zmienił sposób działania Sklepu Play. Aktualizowanie aplikacji będzie szybsze.

Przez lata dość absurdalnym ograniczeniem Sklepu Play była zdolność do pobierania i instalowania tylko jednej aplikacji naraz. Jeśli użytkownikowi nazbierało się kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt programów do zaktualizowania (co często ma miejsce już podczas wstępnej konfiguracji telefonu), urządzenie instalowało wszystkie pozycje jedna po drugiej.

Tak, to problem pierwszego świata, ale na co komu 5G, 10-rdzeniowy procesor i superszybka pamięć, jeśli głupie pobieranie programów jest bezsensownie rozciągane w czasie?

Google był świadom tego ograniczenia, bo już w 2019 roku rozpoczął testy jednoczesnego pobierania kilku aplikacji. Wreszcie w kwietniu 2024 użytkownicy Androida zyskali możliwość instalowania dwóch programów w tym samym czasie, a teraz limit zostaje ponownie zwiększony.

Google Play pozwala teraz instalować trzy aplikacje naraz. Smartfony z Androidem przekroczyły magiczną barierę

Na instalację trzech aplikacji jednocześnie od lat pozwalają iPhone’y. Ta drobna zmiana w Sklepie Play sprawiła więc, że Google wreszcie dogonił Apple’a.

Jak odnotował serwis 9to5Google, możliwość instalacji trzech programów naraz trafia do użytkowników stopniowo i aktywowana jest po stronie serwera. Mnie udało się już przeprowadzić jednoczesną aktualizację na Pixelu 9 Pro XL.

Dlaczego implementacja tak - wydawałoby się - błahej funkcji trwała tak długo? Spekuluje się, że problem stanowi mnogość konfiguracji sprzętowych smartfonów i tabletów z Androidem, na których Sklep Play musi działać prawidłowo.