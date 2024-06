iOS 18 kontra Android. Który system lepiej koloruje ikony na pulpicie?

iPhone’y z systemem iOS 18 - podobnie jak smartfony z Androidem - pozwalają teraz na zmianę koloru ikon na pulpicie. Czy Apple zrobił to lepiej niż Google? Sprawdźmy.

Większa personalizacja ekranu głównego to jedna ze sztandarowych nowości w iOS 18, który znajduje się właśnie w fazie beta. Oprogramowanie pozwala nałożyć na ikony i widżety dowolną barwę, ale najciekawsza jest funkcja automatycznego dopasowania kolorystyki do tapety.

Użytkownicy Androida z podobnej funkcji - znanej jako Material You - korzystają od 2021 roku. Nie jest to rozwiązanie idealne, więc Apple mógł wyciągnąć wnioski z błędów rywala, ale ostatecznie znalazł sposób na to, by również spaprać robotę, ale po swojemu.

iOS 18 kontra Android z Material You

Zrobiłem porównanie bliźniaczych funkcji na przykładzie iPhone’a 15 Pro Max z systemem iOS 18 w wersji beta oraz Pixela 8 z systemem Android 14 w wersji stabilnej.

Zaletą Material You z Androida jest to, że funkcja ta działa globalnie. W oparciu o tapetę zmienia kolorystykę nie tylko ikon i widżetów, ale niemal całego interfejsu telefonu, klawiatury czy kompatybilnych aplikacji. W zasadzie jest to główna cecha Material You, bo zmiana koloru samych ikon jest opcjonalna.

Android 14

Wady? Zapewnienie kompatybilności z Material You to kwestia dobrej woli twórcy aplikacji. Wielu się na to nie zdecydowało, dlatego wciąż istnieją ikony, których oprogramowanie nie rusza. Takie pojedyncze niedopasowane apki wyglądają fatalnie, dlatego osobiście z funkcji kolorowania ikon nie korzystam.

Android 14

Apple podszedł do tematu inaczej. Zmiana motywu kolorystycznego w iOS 18 ingeruje wyłącznie w ikony oraz widżety bez wpływu na resztę interfejsu.

iOS 18

Plusy? iOS 18 nakłada filtr kolorystyczny na wszystkie ikony, co w teorii powinno zapewnić większą wizualną spójność. W teorii, bo oprogramowanie jest niekonsekwentne. Np. te dwie ikony - mimo podobnego stylu - kolorowane są w zupełnie inny sposób.

iOS 18

Filtr barwowy iOS 18 w dziwny sposób traktuje również widżety, nawet te systemowe. Czasami po zmianie kolorów wyglądają one mało estetycznie i/lub stają się kompletnie nieczytelne.

iOS 18

Warto również zauważyć, że iPhone ingeruje w kolor samej tapety, wypierając ją z kolorów. Prawdopodobnie ma to na celu zwiększenie widoczności ikon.

Podkreślę jednak, że iOS 18 znajduje się w fazie beta, więc do czasu wydania finalnej wersji - co ma nastąpić we wrześniu - niedociągnięcia mogą zostać naprawione.

iOS 18 kontra Android - tak wygląda ekran główny z różnymi tapetami

W ramach testów pobrałem z serwisu Unsplash kilka przypadkowych tapet, ustawiłem je na iPhonie oraz Pixeli i sprawdziłem, co oprogramowanie zrobi z ikonami.

Zacznijmy od czegoś prostego, czyli jednotonowej grafiki, z którymi tego typu funkcje akurat się lubią. iOS 18 i Android 15 - zgodnie z oczekiwaniami - na widok liścia zastosowały zielony motyw.

iOS 18 kontra Android 14

Na poniższym przykładzie kadr jest zdominowany przez niebieskie tło, ale głównym obiektem jest czerwony kwiat. iOS 18 dopasował kolor ikon do głównego obiektu, a Android 15 to tła.

iOS 18 kontra Android 14

Niżej podobny przykład i - znów - inne rezultaty. iPhone ponownie skupił się na głównym obiekcie, a Pixel na tle.

iOS 18 kontra Android 14

Co ciekawe, przypadku trzeciej dwutonowej grafiki oba smartfony skupiły się na tle. Przy czym Android w mojej ocenie wybrał milszy dla oka odcień zieleni, podczas gdy na iOS 18 ikony nabrały zgniłego odcienia.

iOS 18 kontra Android 14

A tu grafika wielokolorowa. Oba smartfony wybrały sobie z tapety inny kolor, przy czym Pixel ponownie zastosował w mojej ocenie odcień, któy jest przyjemniejszy dla oka i przy okazji czytelniejszy.

iOS 18 kontra Android 14

Na koniec najtrudniejszy przykład, czyli fotka uliczna bez żadnego dominującego obiektu lub koloru. W takiej sytuacji iOS 18 i Android nie mają wielkiego pola do działania, więc nie ma efektu wizualnej spójności ikon i tapety.

iOS 18 kontra Android 14

iOS 18 kontra Android - kto zrobił to lepiej?

W mojej ocenie działanie obu funkcji pozostawia sporo do życzenia.

Fajnie, że iOS 18 koloruje wszystkie ikony i widżety, ale robi to w sposób niespójny. Widać też, że nikt nie nałożył żadnych ograniczeń w kwestii tego, które kolory w ogóle pasują do ikon, więc interfejs iPhone’a wyjątkowo łatwo jest sobie oszpecić.

Material You wymaga natomiast współpracy ze strony twórców aplikacji, a nie wszyscy się do niej kwapią. W efekcie oprogramowanie nie koloruje wszystkich ikon, widżetów czy aplikacji. Gdy jednak to robi, robi to wyjątkowo dobrze. Pokolorowane ikony wyglądają schludnie i sprawiają wrażenie wyjścia spod ręki jednego grafika, czego o iOS 18 powiedzieć nie można. Google chwalił się zresztą, że włożył sporo wysiłku w to, by oprogramowanie nie wyciągało bezmyślnie pierwszego lepszego koloru, tylko dbało o walory estetyczne. I to czuć.

Dodam jeszcze, że dopasowanie kolorystyki do tapety to w obu przypadkach funkcja opcjonalna. iOS 18 pozwalają na pozostanie przy kolorystyce domyślnej lub na wybranie barwy ręcznie.

iOS 18 kontra Android 14

Tak czy inaczej, w mojej ocenie póki co nikt nie zrobił kolorowania ikon i widżetów naprawdę dobrze.