Google mówi „dość” zuchwałym kradzieżom smartfonów i szykuje już dodatkowe zabezpieczenia, które mają utrudnić życie złodziejom. Jedną z nich będzie Theft Detection Lock, w którym AI ma odegrać kluczową rolę.

W dzisiejszych czasach utrata telefonu to nie tylko strata drogiego sprzętu, ale też dostępu do wielu bardzo ważnych dla nas danych. Aplikacje bankowe, dostęp do monitoringu domu czy działki, maile, apki do zarządzania siecią domową, abonamentami telefonicznymi, platformami cyfrowymi czy nawet urządzeniami domowymi - to wszystko mamy obecnie na naszych smartfonach. Ich strata potrafi więc mocno zaboleć, a już szczególnie, gdy ktoś na ulicy nagle wyrwie nam telefon z ręki i z nim ucieknie.

Takie zuchwałe kradzieże przy użyciu rowerów elektrycznych czy motocykli to obecnie plaga w niektórych miastach zachodniej Europy. I właśnie temu chce przeciwdziałać Google wprowadzając w systemie Android kilka nowości, które zaprezentowano podczas konferencji Google I/O 2024, a które mają pojawić się jeszcze w tym roku.

Theft Detection Lock, czyli strażnik wspomagany AI

Pierwszą nowinką jest system blokady po wykryciu kradzieży, który działa w oparciu o sztuczną inteligencję. Wykrywa ona nagłe, nietypowe ruchy urządzenia charakterystyczne dla kradzieży takie jak choćby wyrwanie telefonu z ręki i szybkie przemieszczanie się w przeciwnym kierunku. Gdy takie zachowanie zostanie zidentyfikowane smartfon automatycznie się zablokuje dzięki czemu złodzieje będą mieli utrudniony dostęp do naszych danych.

Cel - utrudnić i zniechęcić

Oczywiście na tej jednej, nowej funkcji Google nie poprzestanie. By zmniejszyć atrakcyjność smartfonów i utrudnić złodziejom ewentualne odsprzedanie skradzionych sprzętów amerykański gigant dorzuci jeszcze dodatkowe zabezpieczenia w postaci Offline Device Lock oraz Factory Reset Protection.

To pierwsze zablokuje telefon w przypadku celowego odłączenia go od sieci i wielokrotnych, nieudanych prób uwierzytelnienia. Ta druga zaś uniemożliwi złodziejom zresetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych bez znajomości danych konta Google. Dobra wiadomość jest taka, że zarówno opcja Theft Detection Lock jak i Offline Device Lock trafi na wszystkie urządzenia wyposażone w Androida 10 i nowsze. Zła – że opcja wzmocnionej blokady przed przywróceniem do ustawień fabrycznych zarezerwowana została jak na razie dla Androida 15.

Źródło: Google, TechCrunch