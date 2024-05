Znana z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie technologii noszonych (wearables) firma Oura wprowadza nowe funkcje dla posiadaczy 3-generacji swojego inteligentnego pierścienia – Oura Ring. Już w maju pojawi się tam zatem opcja mierzenia wieku sercowo-naczyniowego. I nie tylko.

Choć segment inteligentnych pierścieni monitorujących różne parametry naszego organizmu powoli się wypełnia – wystarczy spojrzeć za zapowiedź Samsung Galaxy Ring, to jednak jak na razie, od ponad dekady, niepodzielnie króluje tam produkt fińskiej firmy Oura – Oura Ring. Co ciekawe, to niewielkie, całkiem stylowe urządzenie zaczynało jako rozwiązanie do monitorowania snu. Dziś potrafi już jednak znacznie więcej oferując kompleksową analizę aktywności i regeneracji, łącznie ze śledzeniem poziomu stresu, cyklów menstruacyjnych czy ostrzeganiu o możliwej, rozwijającej się w organizmie chorobie.

I wszystko to za sprawa ciągłego zestawiania ze sobą ponad 20 danych biometrycznych analizowanych przez dedykowaną Oura Ring aplikację. Fiński producent nie ustaje jednak w działaniach, by wyprzedzić konkurencję nim na dobre zacznie ona rozpychać się na tym rynku. Dlatego do zapowiedzianej w kwietniu 2024 nowości w postaci Symptom Radar (mającej monitorować znaczące zmiany w mierzonych trendach) za chwilę dołączą kolejne.

Oura Ring chce być tym jednym jedynym pierścieniem

Jak informuje portal The Verge, do końca maja firma Oura zamierza udostępnić posiadaczom trzeciej generacji swoich inteligentnych pierścieni funkcję mierzenia wieku sercowo-naczyniowego oraz wydolności serca. Mają one pomóc w ocenie długoterminowego stanu zdrowia serca. Shyamal Patel, szef działu naukowego Oura, podkreśla, że oba te parametry, można efektywnie modyfikować, wpływając tym samym na długość i jakość życia.

Oura Ring wykorzystuje w tym celu sensory fotopletyzmograficzne (PPG), które za pomocą zielonych diod LED mierzą tętno, a także sztywność tętnic. Po około 14 dniach monitorowania użytkownik otrzymuje informację, jak jego wiek naczyniowy koreluje z wiekiem chronologicznym, wskazując, czy jest on wyższy, niższy, czy zbliżony do rzeczywistego wieku. Dodatkowo, aplikacja Oura pozwala na przeprowadzenie sześciominutowego testu, mającego na celu ocenę maksymalnego poboru tlenu (VO2 Max), co jest wskaźnikiem zdrowia układu sercowo-oddechowego.

Źródło: The Verge