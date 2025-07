Corning, producent popularnego szkła hartowanego Gorilla Glass, musiał ugiąć się pod presją Komisji Europejskiej. Firma zobowiązała się do rezygnacji z antykonkurencyjnych praktyk, które przez lata mogły ograniczać wybór i zawyżać ceny urządzeń elektronicznych.

Wszystko zaczęło się w listopadzie 2024 roku, kiedy Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie. Istniały poważne obawy, że Corning, jako dominujący gracz na światowym rynku glinokrzemianowego szkła alkalicznego, naruszał unijne przepisy antymonopolowe. Wspomniany materiał jest kluczowym komponentem używanym do ochrony wyświetlaczy w telefonach, tabletach czy smartwatchach.

Wstępne ustalenia Komisji wykazały, że poprzez zawieranie umów na wyłączność, Corning mógł wypierać z rynku innych producentów szkła, a tym samym ograniczać wybór dla klientów i hamować innowacje. Po kilkunastu miesiącach Komisja Europejska formalnie zaakceptowała i uczyniła prawnie wiążącymi zobowiązania firmy Corning, kończąc tym samym dochodzenie w sprawie możliwego nadużywania dominującej pozycji na rynku.

Corning pod naciskiem zmienia swoją politykę

Aby uniknąć potencjalnej kary finansowej, Corning zaproponował szereg zmian w swojej polityce biznesowej. Po konsultacjach rynkowych, które trwały od 25 listopada 2024 do 13 stycznia 2025, firma przedstawiła ostateczną wersję zobowiązań, które mają zostać wdrożone na całym świecie o obowiązywać przez dziewięć lat. Poniżej główne założenia.

Koniec z umowami na wyłączność. Corning nie może już zawierać umów, które zmuszałyby producentów smartfonów do kupowania szkła ochronnego tylko od niego.

Ograniczenia w zakupach dla producentów. Producenci telefonów nie będą musieli kupować od Corninga więcej niż 50 proc. swojego zapotrzebowania na szkło. Dzięki temu mogą swobodnie kupować przynajmniej połowę komponentów od konkurencji.

Limity dla firm obrabiających szkło. Firmy, które kupują surowe szkło i je przetwarzają, nie będą musiały kupować od Corninga więcej niż 50 proc. swoich zapasów.

Szerszy zakres produktów. Zobowiązania dotyczą nie tylko szkła (jak Gorilla Glass), ale też nowszego materiału – przezroczystej ceramiki szklanej.

Zmiany w egzekwowaniu patentów. Corning nie będzie mógł wykorzystywać zapisów w umowach (np. kar) do wzmacniania swoich roszczeń patentowych w sądzie.

Wyjątek dla Apple’a. Ustalenia te nie dotyczą specjalnego szkła produkowanego przez Corning wyłącznie dla firmy Apple, ponieważ zostało ono uznane za osobny rynek.

Celem tych zmian jest zwiększenie konkurencyjności na rynku szkła do urządzeń mobilnych, co może się przełożyć na spadek cen lub/i większą innowacyjność ze strony innych producentów. Jeśli Corning nie dotrzyma swoich zobowiązań, grozi mu kara w wysokości do 10 proc. rocznego obrotu.