Nadchodzi nowy iPad Pro. Apple szykuje dwie ważne zmiany

Apple przygotowuje się do premiery nowych tabletów iPadów Pro. Oprócz nowszego procesora — mówi się, że będą to pierwsze urządzenia z nowym układem M5 — pojawi się również podwójna kamerka, która ma poprawić komfort korzystania z urządzenia.

Ubiegłoroczny iPad Pro z procesorem M4 spotkał się z dobrymi opiniami testerów. Urządzenie wyróżniało się bardzo cienką obudową, nowym ekranem OLED (nazywanym przez Apple Ultra Retina XDR) oraz wysoką wydajnością.

Sprzęt był kierowany głównie do użytkowników potrzebujących mocniejszego tabletu do bardziej wymagających zadań — takich jak edycja wideo, grafika czy praca z dużymi plikami. Sprawdzał się też jako mobilne narzędzie do pracy, zwłaszcza w połączeniu z Apple Pencil i klawiaturą.

Jak donosi Bloomberg, Apple przygotowuje się do wydania nowego tabletu iPad Pro. Przecieki mówią o dwóch ważnych zmianach.

Dwie kamery

Apple podobno nie przewiduje zmiany designu tabletu, choć jeden szczegół na froncie ulegnie modyfikacji — pojawi się druga kamera.

Wszystkie większe tablety Apple mają obecnie przedni aparat umieszczony na dłuższym boku ekranu, co ułatwia rozmowy w orientacji poziomej. Teraz planowane jest dodanie drugiej kamerki z przodu, która pozwoli na wygodne korzystanie z FaceTime bez względu na orientację urządzenia - także w pozycji pionowej.

Nowy, wydajniejszy procesor

Wiadomo, że nowy iPad Pro ma otrzymać lepszy procesor — nieoficjalnie mówi się o układzie M5, który powinien zapewnić wyższą wydajność. Szczegóły techniczne oraz konkretne osiągi nie zostały jednak jeszcze ujawnione.

Ten sam procesor ma trafić także do laptopów MacBook Pro w przyszłym roku.

Kiedy premiera iPada Pro z M5?

Nowe tablety najprawdopodobniej zadebiutują w październiku. Według doniesień Apple planuje cztery modele w dwóch rozmiarach ekranu — 11 i 13 cali — dostępne zarówno w wersji Wi-Fi, jak i z łącznością 5G.