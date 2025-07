OPPO twierdzi, że podczas prac nad smartfonem Find X8 Ultra bardzo dużo wysiłku włożono w optymalizację algorytmów odpowiedzialnych za działanie trybu portretowego. To czuć.

Przed kilkoma dniami OPPO ogłosiło, że współpraca z fotograficzną marką Hasselblad będzie kontynuowana. Z tej okazji obie firmy zorganizowały małą sesję fotograficzną, podczas której razem z grupą innych dziennikarzy miałem okazję sprawdzić nowego flagowca w praktyce.

OPPO Find X8 Ultra - test trybu portretowego Hasselblad Portrait Mode

Jednym ze sztandarowych owoców wspomnianej współpracy jest tryb Hasselblad Portrait Mode. Podczas jego tworzenia priorytetem miało być jak najskuteczniejsze odcinanie pierwszego planu od tła, z uwzględnieniem najdrobniejszych szczegółów, w tym pojedynczych włosów.

I faktycznie smartfon radzi sobie z odseparowywaniem planów wyjątkowo dobrze, co widać na poniższym porównaniu. Zdjęcie z OPPO Find X8 zrobiłem zoomem 6x, a w przypadku iPhone’a 16 Pro i Samsunga Galaxy S25 Ultra było to 5x.

Jako że zabrakło mi trzeciej ręki, fotka z samsunga powstała kilkanaście sekund po pozostałych, ale i tak widać jak różnie te smartfony podchodzą do odcinania tła. iPhone rozmywa krawędzie obiektów, by zamaskować niedociągnięcia. Samsung stara się odcinać tło bardziej precyzyjnie, co jednak przełożyło się na powstanie wyraźnych niedoskonałości. Tymczasem OPPO Find X8 Ultra faktycznie odseparował pierwszy plan od tła z wręcz chirurgiczną precyzją.

Tryb portretowy OPPO stara się wyciągnąć każdy włos niezależnie od warunków oświetleniowych czy ogniskowej. Nawet jeśli włosy kolorystyczne zlewają się z jasnym tłem, to oprogramowanie i tak walczy o to, by je odseparować.

Warto odnotować, że przy domyślnych ustawieniach OPPO Find X8 Ultra stosuje bardzo agresywny retusz twarzy, co nie każdemu przypadnie do gustu. Siłę tego efektu można jednak skorygować w ustawieniach.

Jak więc widac, tryb portretowy w OPPO Find X8 Ultra rzeczywiście jest ponadprzeciętny. Szkoda tylko, że Polacy muszą obejść się smakiem, gdyż ten wariant nie jest dostępny w naszym kraju. Do Europy trafił jedynie recenzowany już przez nas OPPO Find X8 Pro.

OPPO Find X8 Ultra OPPO Find X8 Pro Aparat główny 50 Mpix (1 cal),

f/1,8,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,4 cala),

f/1,6,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix (1/2,75 cala),

f/2,0 50 Mpix (1/2,75 cala),

f/2,0 Aparat tele 50 Mpix (1/1,56 cala),

teleobiektyw 3x,

f/2,1,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,95 cala),

teleobiektyw 3x,

f/2,6,

optyczna stabilizacja Aparat tele 50 Mpix (1/1,95 cala),

teleobiektyw 6x,

f/3,1,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/2,51 cala),

teleobiektyw 6x,

f/4,3,

optyczna stabilizacja

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu na sesję zdjęciową była firma OPPO.