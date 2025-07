Składaki są drogie, nie tylko w zakupie. Ile kosztuje ekran do Galaxy Z Fold 7?

Jedna część najnowszego modelu Samsunga kosztuje tyle, co bardzo dobry smartfon. Poznaliśmy ceny napraw składanych telefonów najnowszej generacji.

Niedawno odbyła się premiera nowych, składanych telefonów Samsunga. Modele Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7 FE oferują sporo, za co jednak musimy też dużo zapłacić. Poznaliśmy także ceny ich napraw. Ile zatem kosztuje elastyczny wyświetlacz najdroższego Samsunga w ofercie?

Ile może kosztować naprawa składanego Samsunga?

Poznaliśmy ceny najważniejszych elementów smartfonów Samsunga. Mowa o składanych smartfonach najnowszej generacji:

Galaxy Z Flip 7 - to konstrukcja “muszelki”, z zewnętrznym wyświetlaczem 4,1” i składanym ekranem 6,9”

to konstrukcja “muszelki”, z zewnętrznym wyświetlaczem 4,1” i składanym ekranem 6,9” Galaxy Z Flip 7 FE - w dużej mierze bazuje na poprzedniku (Galaxy Z Flip 6), ma natomiast nowy procesor. Najtańszy z nowej trójki

- w dużej mierze bazuje na poprzedniku (Galaxy Z Flip 6), ma natomiast nowy procesor. Najtańszy z nowej trójki Galaxy Z Fold 7 - topowy model, po otwarciu przypominający tablet

Ceny pochodzą z Indii, gdzie poszczególne części mogą być nieco tańsze, niż w Polsce i Unii Europejskiej. Do przeliczenia cen użyliśmy kursu 0,01 EUR / 1 INR (rupia indyjska).

Ceny części do Galaxy Z Fold 7

Na początek mam dwie wiadomości: dobrą i złą. Dobra jest taka, że wyświetlacz do najnowszego Galaxy Z Fold 7 wyceniono na 80 EUR. Zła wiadomość: to cena zewnętrznego ekranu. Składany, wewnętrzny wyświetlacz kosztuje natomiast ponad 550 EUR, czyli około 2,5 tys. zł. Tylna obudowa to koszt nieco ponad 30 EUR, natomiast baterię wyceniono na 20 EUR. Koszt płyty głównej to od 400 (wersja 256 GB) do 490 EUR (wariant 1 TB).

W innych źródłach znajdziemy ceny już na rynku europejskim. Są jeszcze wyższe, za składany wyświetlacz możemy zapłacić nawet ponad 760 EUR, a za zewnętrzny - 525 EUR. Ceny nie uwzględniają kosztu wymiany.

Ceny części do Galaxy Z Flip 7

Mniejszy z najnowszych “składaków” w przypadku konieczności naprawy okaże się zauważalnie tańszy. Główny wyświetlacz kosztuje ok. 230 EUR, natomiast zewnętrzny - 70 EUR. Baterię kupimy za ok. 20 EUR, natomiast tylną klapkę - za 15 EUR. Ceny płyty głównej to od 320 do 335 EUR w zależności od wersji (256 lub 512 GB).

Ceny części do Galaxy Z Flip 7 FE

W przypadku tego modelu Samsung wykorzystał sporo elementów z zeszłorocznego smartfona. Główny wyświetlacz wyceniono na niecałe 200 EUR, natomiast zewnętrzny kosztuje 55 EUR. Bateria i tylna klapka to koszt odpowiednio 18 i 11 EUR. Za płytę główną zapłacimy 270 EUR (128 GB) lub 285 EUR (256 GB).

Źródło: InnoGyan.