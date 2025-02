Gothic 1 Remake wylądował na Steamie i GOG. Demo już dostępne

Startuje Steam Next Fest 2025, a to oznacza wysyp demonstracyjnych wersji gier do sprawdzenia. Jednym z takich tytułów jest długo oczekiwany Gothic 1 Remake.

Gothic 1 Remake coraz bliżej. Świadczy o tym obecność wersji demo na Steam Next Fest 2025. THQ Nordic oraz Alkimia Interactive dają graczom możliwość zweryfikowania, jak w praktyce wygląda uwspółcześniona wersja gry.

Gothic 1 Remake – Nyras Prologue na Steamie i GOG

Deweloperzy celebrują udostępnienie dema poprzez zwiastun wprowadzający. Czego możemy się spodziewać? “W tym samodzielnym prologu nie wcielisz się jeszcze w Bezimiennego Bohatera. Zamiast tego poznaj Kolonię oczami Nyras, świeżo skazanego więźnia walczącego o przetrwanie w bezwzględnym środowisku, w którym niebezpieczeństwo czyha na każdym rogu” – informują twórcy.

Należy się jednak pospieszyć, bowiem demo Gothic 1 Remake będzie dostępne jedynie do 3 marca. Jest to przygoda na ok. jedną godzinę. Co istotne, ogranie prologu w ramach Stema Next Fest 2025 wiąże się z unikalnym osiągnięciem, które jest wymagane do zebrania wszystkich osiągnięć w Gothic 1 Remake na Steamie. Jeśli nie korzystasz z platformy Steam, to możesz sprawdzić demo w GOG.

Premiera Gothic 1 Remake

Teoretycznie jest to dobry sygnał, bo pokazuje, że twórcy są pewni swego, co przybliża graczy do premiery. Niestety, nadal nie wiemy, kiedy Gothic 1 Remake oficjalnie zadebiutuje. Wiemy, że tytuł zmierza na PC oraz konsole aktualnej generacji. Gra napędzana jest silnikiem Unreal Engine 5.