Cyberpunk 2077 w formie gry planszowej okazał się strzałem w dziesiątkę. Świadczy o tym kwota, jaką do tej pory zebrano w ramach akcji crowdfundingowej.

Uniwersum Cyberpunk 2077 żyje i ma się dobrze. Najnowszym projektem jest Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa finansowana w formie crowdfundingu na portalu Gamefound. Wystarczyło 10 minut, by tłum sfinansował grę, ale licznik nie zatrzymał się na kwocie 1,9 mln dolarów. Zebrano, znacznie więcej.

5 mln dolarów to kwota, która robi wrażenie

A konkretnie to 5 mln dolarów. Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa znalazła się wśród 10 najbardziej finansowo wspieranych gier w historii platformy. Do zakończenia zbiórki pozostało niewiele czasu – koniec nastąpi 20 września. Cyberpunk 2077 – Gra Planszowa przenosi 1-4 graczy w pasjonującą podróż po Night City, gdzie kluczowa decyzja Jackiego i V z początku oryginalnej fabuły zostaje zmieniona, prowadząc tym samym bohaterów alternatywną ścieżką.

W standardowej edycji gry gracze mogą wcielić się w znanych bohaterów – Jackiego, V, Judy i Panam – eksplorując złożoną fabułę, która kieruje ich do tajnej broni megakorporacji Arasaki, symbolem opresji. Przez 13 emocjonujących misji gracze będą prowadzić Basiliska, hakować terminale i przejmować kontrolę nad Minotaurami, co pozwoli na testowanie ich zdolności do współpracy i eksperymentowanie ze zróżnicowanymi mechanikami gry.

Dodatkowa zawartość

Osoby wspierające projekt mogą liczyć na znacznie więcej niż zawartość podstawowej wersji gry za tę samą cenę. Zgodnie z tradycją crowdfundingu, kampania przyniosła dużo dodatkowej, bezpłatnej zawartości. Ta dodatkowa treść to tak zwane cele dodatkowe, czyli stretch goals, które są odblokowywane w miarę osiągania kolejnych progów finansowych. Im więcej środków zostanie zebranych, tym więcej dodatków otrzyma każdy z uczestników kampanii, bez dodatkowych opłat.

W trakcie kampanii udało się odblokować blisko 60 celów dodatkowych, co pozwoli wspierającym zaoszczędzić około 150 USD na dodatkach, które w przyszłości będą sprzedawane oddzielnie. Wśród odblokowanych stretch goali znalazły się nowe misje, komponenty, postacie do gry oraz tryby rozgrywki, które zwiększają regrywalność i wprowadzają innowacyjne zmiany do podstawowej mechaniki gry, podnosząc tym samym poziom i głębokość wyzwań.

Niektóre z tych rozszerzeń zostały stworzone przez społeczność. Doskonałym przykładem w Cyberpunk 2077 – Grze Planszowej jest zestaw żetonów bezpieczeństwa, które wprowadzają dodatkową warstwę zagrożeń do misji za pomocą wieżyczek i kamer, czyniąc eksplorację biur i laboratoriów przeciwnika bardziej angażującą i realistyczną.

Źródło: informacja prasowa