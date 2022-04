„Gra szyfrów” to najnowszy projekt Biura Nowych Technologii IPN, który ma umożliwić skuteczniejsze dotarcie do młodszych osób i opowiedzenie im o przeszłości, w tym przypadku o wojnie polsko-bolszewickiej.

„Gra szyfrów” o wojnie polsko-bolszewickiej

Podczas dedykowanej omawianemu projektowi konferencji prasowej przypomniano, iż fundamentalną misją IPN jest pielęgnowanie pamięci o XX wieku, polskich ofiarach i bohaterach, ale również o zbrodniczych systemach totalitarnych. Biuro Nowych Technologii ma tutaj bardzo ważne zadanie do spełnienia, bo właśnie dzięki szeroko pojętej technologii można przedstawiać wiele rzeczy w otoczce mogącej zainteresować szersze grono odbiorców, także młode pokolenie.

„Gra szyfrów” to, jak głoszą oficjalne komunikaty, fabularna gra z elementami skradania i widokiem FPP. Ma składać się z trzech misji przygotowanych na bazie udokumentowanych wydarzeń historycznych i opisujących przebieg wojny polsko-bolszewickiej ze szczególnym naciskiem na polską kryptologię. Gracze będą wcielać się w żołnierzy i uruchamiać skomplikowane urządzenia komunikacyjne sprzed lat, które wedle zapowiedzi zostały starannie odwzorowane z historycznych eksponatów.

„Gra szyfrów pozwala wcielić się młodym ludziom w bohaterów polskiej kryptologii. To jest niesamowity moment, żeby w tej wirtualnej rzeczywistości odkryć pasję i miłość do swojego kraju. Chcemy pokazać, w jaki sposób można tę technologię wykorzystać, aby pogłębiać wiedzę i obserwować swoje pasje z różnych perspektyw. W ciągu ostatnich dwóch dni realizujemy pogłębione badania z młodzieżą licealną, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób mamy ukierunkować swoje dalsze plany, jest to dla nas bardzo ważne, aby wykorzystywać minimalizm cyfrowy, ale przekierować atencję młodych ludzi właśnie w tym kierunku edukacyjnym.” - Magdalena Hajduk, dyrektor Biura Nowych Technologii IPN

Zwiastun gry Instytutu Pamięci Narodowej

„Gra szyfrów” na PC i smartfonach. Kiedy premiera?

Instytut Pamięci Narodowej nie planuje tutaj zarabiać na graczach. Gra będzie dostępna za darmo, jeszcze w tym miesiącu. Przygotowano wersje na urządzenia mobilne z systemami Google Android oraz Apple iOS, a także na PC z Windows. Można spodziewać się też obsługi gogli VR (poprzez SteamVR). Na potrzeby przygotowania tego projektu, Instytut Pamięci Narodowej współpracował ze studiem Chronospace.

Zainteresowani? „Gra szyfrów” pojawiła się już w sklepie Steam, gdzie można dodać ją do swojej listy życzeń.

Źródło: ipn